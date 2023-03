Va conduciendo un tren cuando ve que al frente de usted hay cinco personas amarradas a los rieles. En su mano tiene una palanca que le permite cambiar de rumbo. Pero hay un problema, en el otro camino hay una sola persona sujetada. ¿Qué haría? ¿Vale más la vida de cinco personas que la de una sola? Un dilema ético difícil de responder que Ernesto Castro (Madrid, 1990) plantea en su libro, Jantipa o del morir, una novela conversacional en la que el joven escritor y pensador español, profesor de Estética en la Universidad Autónoma de Madrid, recupera el diálogo como senda filosófica.

En su libro, cinco mujeres se reúnen a conversar en un barracón de Auschwitz para, desde posturas diferentes, cuestionarse por qué vale la pena vivir y por qué se mata. Este diálogo brillante creado por el pensador español oxigena el cerebro e invita a pensar en tiempos en los que no hay un momento para reflexionar sobre temas tan comunes como la muerte, la libertad y el saber.



¿Cada individuo debe convertirse en filósofo de su propia realidad?



No es necesario, es decir, precisamente el mundo funciona en buena medida también porque no se piensa sobre lo que se hace. El progreso económico, social y tecnológico va de la mano de la automatización y de la idiotización de los individuos. Estamos conversando ahora a través de una tecnología que ni tú y ni yo conocemos ni manejamos y si mañana se apagara todo, se destruyera toda la civilización, y tan solo quedáramos tú y yo, no seríamos capaces de sobrevivir más de dos días o de tres. Entonces sí, para responder a tu pregunta, cualquier reflexión de segundo grado acerca de aquello que no está sometido a una disciplina concreta es filosofía. En ese sentido todo el mundo filosofa en la medida en que compra los mitos o las religiones de su época y que ofrecen respuestas para aquello sobre lo cual no hay posible respuesta definitiva. La filosofía trata sobre esos problemas abiertos, y no hay otra alternativa a la filosofía que la ideología y la religión, es decir, la mala filosofía.

Habla de ideologías y de religión como filosofías malas, ¿a qué se refiere?



Como filosofías vulgares, como filosofías simplificadas, en el sentido de que no hacen explícitos sus fundamentos ni sus justificaciones sino que ofrecen versiones abreviadas de lo que pueden ser justificaciones más amplias. Es decir, la justificación de la religión católica, por ejemplo, está en libros como la Suma teológica de Santo Tomás que probablemente un porcentaje ínfimo de los católicos lo ha leído. Y de ese porcentaje que lo ha leído hay un porcentaje todavía menor de los que lo han comprendido. No hace falta en principio, para ser católico, haberse leído la Suma teológica, ni siquiera se necesita haberse leído la Biblia. Entonces, las religiones y las ideologías ofrecen respuestas rápidas para preguntas que inevitablemente uno se tiene que plantear.



Y la filosofía…



La filosofía lo que quiere es abordar y tratar de una manera más sistemática esos asuntos. Digamos que la diferencia clara entre filosofía sistemática y filosofía académica lo que hace es ejercer un tema filosófico aparentemente mundano, como es el de la muerte que todo el mundo se plantea, pero intentándolo elevar a una condición académica a través de un género divulgativo popular, en el caso de mi libro: el diálogo.

¿Quién es Jantipa?



Jantipa nos remite a la esposa de Sócrates. Ella pasa a la historia por ser una mala esposa, una maltratadora, su nombre significa caballo rubio lo que da a pie a pensar que era de familia nobiliaria. Tan solo los patricios tenían propiedades como para mantener un caballo, y estaba casada con Sócrates, que era hijo de una partera y de un albañil. Entonces era un matrimonio raro de una pija, que en Colombia le dicen una ‘gomela’, y un filósofo proletario.

El libro cuenta la historia de cinco mujeres que saben que van a morir. Foto:

Las protagonistas en su libro existieron...



El diálogo lo que hace es recuperar o rehabilitar a la figura de Jantipa como narradora de este momento en el que Edith Stein toma la decisión de ir a la cámara de gas en lugar de mandar a otra persona en su lugar. Ella está acompañada de mujeres que existieron históricamente entre las cuales están Heda Margolius, una checa que escribió un libro acerca de la represión, no solamente nazi, sino posteriormente estalinista en su país; Charlotte Delbo, una marxista francesa que compuso una trilogía nada más terminada la Segunda Guerra Mundial, pero no publicó hasta 20 años después; y Philomena Franz, que es una gitana a la que yo le atribuyo unas creencias no platónicas que publicó unas memorias orales en los años 80. Entonces son tres mujeres históricas, junto con Edith Stein que no publicó ninguna memoria porque murió en el campo de concentración; supervivientes de Auschwitz que escribieron y publicaron diversos recuerdos de aquel paso por el campo de concentración con diversas perspectivas filosóficas y publicadas además en diferentes décadas. Son tres visiones del mundo que yo equiparo al kantismo liberal, al marxismo más o menos feminista y a las creencias neopaganas y neoplatónicas.



La muerte es algo muy cierto pero a su vez es algo desconocido...



Sí, total. Un autor que está detrás de este diálogo es Martin Heidegger, según su idea de que el ser humano se caracteriza principalmente por ser finito, por estar para la muerte o en su terminología filosófica: ser para la muerte. Entonces, en nuestra vida hay algo que sin duda es cierto y es que nos vamos a morir. Podemos trabajar o no trabajar, ser ricos o pobres, mujeres u hombres, o de la raza que sea, pero lo único seguro es que nos vamos a morir.

Pero también es lo que motiva a vivir.



Sí, bueno, mi libro, desde el punto de vista más ético, plantea en qué medida los actos que nosotros tomamos cotidianamente involucran la muerte de otras personas. España es uno de los países con más consumo de cocaína y no tengo que recordarte a ti o a los lectores colombianos la incidencia que eso tiene en otros países. Entonces, quiero ver simplemente ese elemento de responsabilidad involuntaria, de pecado estructural que lo llamaban así los teólogos de la liberación, es decir que al final nuestro ser en el mundo conlleva el sufrimiento y la muerte de otros individuos. La vida es una constante destrucción creativa donde individuos van muriendo y otros van naciendo y así va circulando el mundo.



El impacto de las decisiones que tenemos en la vida de los demás…

​

Cualquier acto que llevemos a cabo, por inocente que parezca, está involucrando la vida y la muerte de los demás. Por ejemplo, los antiespecistas han planteado hasta qué punto resulta ético el consumo de carne. ¿Cuántas de las personas que comen carne estarían dispuestas a matar con su propia mano al animal del que proviene ese filete? Muy pocas. Entonces volvemos a lo mismo que hemos dicho, y es que hay una automatización e idiotización, que es lo que llamaba Marx el fetichismo de mercancía, conforme va avanzando el progreso tecnológico y económico disfrutamos y padecemos de una serie de consecuencias cuyas causas ignoramos por completo. Entonces, si ahora nos cae una bomba atómica aquí en Madrid moriremos ignorantes sin saber exactamente por qué motivo ha sucedido esto. Y así con todo.

¿Hay automatización de la muerte?



Claro, por supuesto. Si los campos de exterminio fueron verdaderamente dramáticos, era por esa industrialización del asesinato en masa donde los cuerpos de los judíos eran tratados como piezas de carne. De hecho los nazis tomaron el modelo del montaje y desmontaje de la industria del automóvil estadounidense. Hay una famosa frase atribuida a Stalin según la cual la muerte de un individuo es una tragedia y la muerte una estadística. Con el covid hubo una invisibilización de la muerte. Y está invisibilización de los muertos y esta anonimización de los fallecidos es un fenómeno que estamos viendo con nuestros ojos durante esta pandemia.



El solo hecho de oprimir un botón y con eso se mate a cualquier cantidad de gente...



Sí, efectivamente. La automatización de la muerte forma parte de un proceso general más amplio que es muy difícil de combatir y que prácticamente sería quijotesco combatir. Es decir, la misma automatización que hace que para ir al supermercado no tengas que ponerte de acuerdo previamente con el tendero sobre la moneda en la que le vas a pagar, es la misma automatización que hace que la muerte sea algo mecanizado y burocratizado, entonces la tendencia de nuestro sistema hacia la burocratización total, casi kafkiana, es una realidad. Yo tengo una visión del mundo más estoica. Hay que mantenerse firme individualmente ante estos procesos colectivos que de todas formas van a tener su curso.

¿Cuál es su postura frente a las redes sociales?



Yo apenas tengo redes sociales, pero tampoco desanimo a la gente a tenerlas ni llamo a la rebeldía, ni formo un partido europeo contra las redes sociales, ni nada por el estilo. Simplemente entiendo que es un proceso de automatización también de la mente donde la gente ya no lee ni, por supuesto, piensa por su cuenta, ni nada por el estilo, sino que se va imbuyendo de pensamientos ajenos a través de estos sistemas de comunicación y de viralización. Yo prefiero pasar mi tiempo leyendo o lo que sea, que en las redes sociales. Yo simplemente no las uso.



Pero no entiendo, es como ¿cada cuál a su onda?

​

No, no es de cada cual a su onda. Es decir, me parece tan fantasioso querer cambiar el mundo como querer acelerar el tiempo. Lo queramos o no, el mundo va a cambiar y muchas veces va a cambiar contra las intenciones y los deseos de aquellos que más fervorosamente se ponen a transformarlo. Yo no quiero convencer a nadie de mi modelo vital. Yo simplemente lo tomo por mi cuenta y ya está

Vivimos en tiempos de la ‘Happycracia’...



Sí, efectivamente hay mucha bibliografía contra esta idea de la happycracia, del gobierno de los felices. Donde efectivamente la felicidad, desde el punto de vista capitalista, es un capital social, un capital simbólico, que te pone del lado de los justos, de los exitosos y de los bondadosos... esa es la otra cara, si se quiere es la visión veterotestamentaria de la riqueza de la felicidad hacia la salvación como un pack conjunto. Los que están tristes son los resentidos, unos envidiosos, unos pobres y unos perdedores y culpables, porque bastaría con que cambiasen de actitud para elevarse de su condición miserable. Esto forma parte del idealismo ambiente en el que se encuentra el capitalismo financializado actual, pensar que basta con un mero cambio de chip o de orientación acerca del mundo para que el mundo haga secretamente tu sueño realidad. Esta es una frase literal de Paulo Coelho: “el mundo hace secretamente realidad tus sueños”.

Los sueños se pueden convertir en pesadillas…

​

Exacto. Podríamos aceptar esa frase si le añadiéramos que a veces hay que tener cuidado con lo que uno sueña porque a veces los sueños se convierten en pesadillas. Y muchas buenas vidas presuntamente idílicas con una sonrisa perpetua frente al obturador del celular son las más tristes, las más angustiosas, las más estresantes. Solamente hay un tipo de producto audiovisual que se vende mejor que la serie en la que las famosas salen felices comprando en Cartier y son aquellas en el que esas mismas famosas hablan de la depresión que vivían cuando compraban Cartier.

Usted se ha vuelto muy influyente en YouTube...



Es un espacio de divulgación y de transmisión del conocimiento como cualquier otro. Estamos en una época donde la oralidad ya no está restringida a un ámbito cercano. Para los filósofos de la antigüedad no había un privilegio de la escritura sobre la oralidad, sino más bien al revés. Platón consideraba que nadie en sus cabales pondría por escrito sus propias ideas, cosa curiosa porque de Platón tan solo nos quedan sus doctrinas escritas y no las orales. Entonces en ese sentido la filosofía no tiene que tener un prejuicio snob o elitista contra el conocimiento oral, al contrario, YouTube se puede entender como la imprenta de la oralidad.

¿El diálogo se ha perdido en la política?

​

Sí, aunque a “buen entendedor pocas palabras bastan”. Entonces, al que ya tiene una mirada filosófica ya ve los argumentos detrás de los insultos y ve los intereses. Es decir, el diálogo casi habermasiano, en condiciones ideales, donde todo el mundo esté sentado en butacones mullidos con tacitas de té y que puedan estar horas y horas fumando pipa rascándose el mentón, pues es un sueño pequeñoburgués euroblanco totalmente estúpido. Entonces, el diálogo sucede muchas veces gracias a esa beligerancia y antagonismo porque a veces los que se pelean se desean. Lo que sucede es que de ese combate, de ese fragor, de ese entusiasmo, surge en el espectador o en el lector, la posibilidad de tomar partido. El diálogo es un toma y da que se parece más a la guerra que a ese esa visión idílica de unos señores de barba blanca rascándose el mentón en Oxford.



SIMÓN GRANJA MATIAS

PARA EL TIEMPO

@SIMONGRMA

