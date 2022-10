Hay un viejo adagio popular que dice: ‘De las aguas mansas, líbrame señor, que de las turbulentas me libro yo’. Esta sentencia cae como ‘anillo al dedo’ para describir la manera de ser y de pensar de la escritora francesa Annie Ernaux, galardonada este jueves con el Premio Nobel de Literatura.



Detrás de esa suave manera de ser, de la dulce voz y la tierna mirada de la autora de 82 años se esconde una poderosa voz narrativa, que ella misma describe como un “cuchillo”, que sin vergüenza alguna desvela los dolores de la mujer del siglo XX.

Para Ernaux, como anotó ayer la Academia Sueca, escribir es un acto político que nos abre los ojos a la desigualdad social. “Para ello –agrega– utiliza el lenguaje como ‘cuchillo’, como ella lo llama, para rasgar los velos de la imaginación”.

“Es verdad que, por momentos, la ternura de ese tono de voz contrasta con la dureza y la honestidad descarnada que caracterizan sus obras y que le han valido múltiples reconocimientos”, anota Melissa Serrato Ramírez, literata colombiana radicada en París y estudiosa de la obra de la autora francesa.



(Lea además: ¿Por qué leer ‘Ulises’, la gloriosa novela de Joyce, en sus 100 años?)



En su acta, los miembros de la Academia entregaron el máximo galardón de las letras universales a Ernaux “por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal”.



Al conocer la noticia, la escritora se mostró halagada, aunque es consciente de las obligaciones que acarrea. “Es un gran honor y una gran responsabilidad”, dijo Ernaux con sorpresa, en declaraciones a la televisión pública sueca SVT. Recibir el Nobel “es recibir la responsabilidad de atestiguar (...) una forma de justicia respecto al mundo”, agregó.



De hecho, la Academia Sueca, como admitió al presentar el premio su secretario, Mats Malm, no pudo contactar a la escritora antes del anuncio, por lo que esta se enteró por los medios de comunicación. “Me quedé muy sorprendida”, reconoció. Ernaux confesó que no había hablado todavía ni con su familia ni con su editor. Aseguró que viajará a Estocolmo para pronunciar el tradicional discurso de aceptación y recoger el galardón en la ceremonia del próximo 10 de diciembre.



Los estudiosos de la obra de Ernaux la califican como esencialmente autobiográfica, un retrato sensible de la intimidad de una mujer a lo largo de los cambios que sufre su país en el siglo XX.

Facebook Twitter Linkedin

Ernaux es autora de una veintena de libros. Foto: EFE

La rebeldía de una niña

Profesora de literatura de la universidad de Cergy-Pontoise (suburbio de París), Ernaux ha escrito una veintena de obras en las que analiza la lucha de clases y la pasión amorosa, dos temas que marcaron su vida de orígenes humildes. Escritora que se reivindica de izquierda, Ernaux nace en 1940. Hasta sus 10 años vivió en el café y tienda que tenían sus padres, un lugar “sucio, feo, vomitivo”, en un pequeño pueblo sin historia en Normandía, Yvetot.



Ernaux deja ese ambiente humilde y popular gracias a sus estudios y a un diploma de Letras Modernas. Esta mujer alta y de cabellera rubia se inicia en la literatura con Los armarios vacíos (1974), una novela de tono áspero y violento. “Lo llamé novela, pero era completamente autobiográfico; además, lo escribí en secreto, ni mi marido ni nadie sabía que estaba escribiendo”, comentó en una charla con el suplemento literario Lecturas de EL TIEMPO.



(Le puede interesar: ‘No soy la viuda de José Saramago’: Pilar del Río)



En Los armarios vacíos, la protagonista describe con rabia los dos mundos incompatibles en los que se desenvuelve cuando era adolescente: por un lado la ignorancia, la zafiedad de los clientes borrachos del café, la estrechez mental de sus padres y, por otro lado, “la facilidad, la ligereza de las chicas” de clases más acomodadas con las que convive en la escuela.



A lo largo de su vida, sus obras van girando en torno a ese pasado familiar. Ernaux repara lo que considera una traición respecto a sus padres con El lugar y Una mujer (1988). Se destaca también El acontecimiento (2000), sobre el drama de un aborto clandestino que sufrió en 1963, y que fue llevada al cine con éxito el año pasado.



Su estilo seco y sin lirismo ha sido objeto de estudio, y denominado “autobiografía impersonal”. Es con Los años (2008), por ejemplo, donde consigue evocar el destino de toda su generación, la de los hijos de la guerra marcados por el existencialismo de la posguerra y luego, en la década de 1960, por la liberación sexual. A través de la evocación de objetos, palabras, canciones, hasta emisiones de televisión, logra reencarnar esos años accidentados.



Para su editor y amigo personal, Miguel Lázaro, de la editorial Cabaret Voltaire, Ernaux vive desde hace un tiempo un boom entre los lectores más jóvenes por su escritura comprometida. “Se trata de un fenómeno global”, señaló Lázaro, quien explicó que en países como Italia o Alemania la nueva premio Nobel ha resurgido también de forma muy fuerte desde hace unos diez años por este público.



Muy contento por el Nobel para la autora francesa, el editor de Cabaret Voltaire indicó que la propia Ernaux está sorprendida por el éxito que tienen sus obras entre los jóvenes.



En 2015 publicaron en español La mujer helada, que aunque era la tercera obra de Ernaux, se considera la mejor muestra para quien quiera comenzara a leer a esta autora, pues es el libro en el que de una forma más “novelada” cuenta su complicada infancia en Normandía, su primer amor, su matrimonio y su maternidad.



Y luego siguieron publicando su obra, en la que esta autora, que “usa su vida pero no para contar su vida sino los acontecimientos”, explica el editor, convierte en universales sentimientos como el dolor de la pérdida, la separación o los celos.



Precisamente, en la conversación que Ernaux tuvo con EL TIEMPO, le contó a Melissa Serrato varias de sus preocupaciones literarias.



Al respecto, Serrato anota: “Sin pudores, en efecto, ella ha puesto sobre la mesa su propia vida: su deseo sexual, el diagnóstico de un cáncer de seno en medio de una historia de amor, el trastorno de alimentación que sufrió producto del afán de ser más atractiva ante los ojos de un hombre, el aborto del hijo de un hombre que le escribió en una carta que se las arreglara sola, la pasión de un adulterio, la vida entera que se cifra en una llamada para concretar la próxima cita, la ausencia de la menstruación como signo de culpabilidad, los días que se gastan en la futilidad de las tareas domésticas, destinadas exclusivamente a la agenda de las mujeres; su iniciación a la vida sexual, el ‘ojo avizor’ de una madre que se excede en cuidados, al tiempo que la chica ‘se muere de ganas por hacer el amor pero solo por amor’, a pesar de que no sabe hablarles a los chicos; y, claro, los infinitos juicios morales que se desprenden en cuanto una mujer traspasa la línea de ‘lo correcto’ ”.



(Lea además: Cuando fue inmortal: un homenaje a Javier Marías)



En su charla con este diario, Ernaux contó de dónde sacaba el coraje para escribir de manera tan sincera –y hasta cruda– sobre su vida:



“Viene de muy lejos. Soy hija única y criada por unos padres sin instrucción, proletarios, pero que se preocuparon por mi futuro y buscaron que contara con un oficio para no depender de un marido y que tuviera un ‘yo’ y fuera dueña de mi voluntad y de mis ambiciones. Hay que recordar que nací en 1940, de manera que esa mentalidad era algo muy nuevo. También influyó mi modelo maternal y las experiencias que tuve y que cuento en Memoria de chica, que me hicieron avanzar mucho”, comenta Ernaux.



En el pasado Festival de Cannes, Ernaux retomó ese mismo itinerario pero con formato audiovisual, con decenas de pequeñas grabaciones familiares en súper 8, filmadas por su exmarido entre 1972 y 1981. El resultado fue Les années super 8, presentado en la Quincena de Realizadores.



Ernaux es “una mujer que escribe, eso es todo”, dijo. “No me considero para nada un ser singular, sino como una suma de experiencias, también de determinaciones, sociales, históricas, sexuales, de lenguajes, continuamente en diálogo con el mundo (pasado y presente)”, anotó también en L’écriture comme un couteau (La escritura como un cuchillo).

De Beauvoir: su espejo

Una de sus modelos es la feminista Simone de Beauvoir, de la que toma prestada esa atención cuidada a los detalles que jalonan su vida. Así lo reflejan varias obras de ella, como La vergüenza (1997), sobre su pérdida de virginidad, el aborto clandestino de El acontecimiento, el fracaso de su matrimonio en La mujer helada (1981) o la experiencia de un cáncer de seno en L’usage de la photo (2005). Con Pura pasión (1992) describe de manera cruda la enajenación amorosa.



Desde 1977 vive en Cergy-Pontoise, una ciudad de los suburbios parisinos que retrata en obras como Mira las luces, amor mío (2014). Ernaux ha ganado, entre otros, el premio Renaudot en 1984 y fue finalista del Booker International en 2019.



Miguel Lázaro –que también publica en español a esta autora en Latinoamérica– anunció que para el próximo 26 de octubre está prevista la publicación en español de su último libro, La ocupación, sobre los celos. Y tienen previsto adelantar a noviembre su último libro publicado en Francia, un texto breve que se titula El hombre joven, sobre la relación de una mujer madura con un hombre 20 años más joven, también basada en su experiencia, que reflexiona sobre la aceptación o no de estas relaciones por parte de la sociedad.



(Le puede interesar: Había una vez unos libros vestidos de cuero, oro, marfil y piedras preciosas)



“Su aparente simpleza estilística es parte fundamental del engranaje de sus libros, pues detrás de esa sencillez hay un mecanismo capaz de darle un nuevo sentido a los acontecimientos de la vida”, anota a su turno Juan David Correa, director editorial de Planeta Colombia.



El Nobel de Literatura está dotado con unos 911.000 dólares (más de 4.100 millones de pesos). El año pasado el galardón recayó en el autor británico de origen tanzano Abdulrazak Gurnah. Ernaux, cuyo nombre circulaba desde hace años entre los posibles ganadores, es la 17.ª mujer que lo obtiene, entre los 119 laureados desde que se instauró el premio en 1901.



Con información de AFP y EFE