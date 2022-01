Las recientes declaraciones de Eric Clapton contra las vacunas sitúan a la leyenda del rock entre el reducido grupo de personalidades del mundo del espectáculo que han tomado esta posición sobre la inmunización.



Según las afirmaciones de Clapton para el canal de YouTube The Real Music Observer, los vacunados se encuentran "bajo hipnosis" por el "bombardeo con mensajes subliminales".



No es la primera vez que el rockero se pronuncia en este sentido, pero sus declaraciones apenas coinciden con un escaso número de personalidades reconocidas.



Porque lo cierto es que la mayoría de actores, actrices, directores o músicos apoyan el proceso de vacunación y han defendido sin ambages la conveniencia de ser inmunizado y de respetar las medidas de control sanitario para evitar contraer el virus, y otro de los recientes ejemplos de esta larga lista es Neil Young.



El músico anunció que se retirará de Spotify si mantienen la difusión del pódcast más popular de Estados Unidos, 'The Joe Rogan Experience', desde el que se difunden teorías de la conspiración sobre la covid-19 y se recomienda a niños y jóvenes no vacunarse.



Olivia Rodrigo, Naomi Watts, Jane Fonda, Jessica Chastain, Jennifer Aniston, Ian McKellen, Hugh Jackman, Sean Penn, Michael Caine, Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Anthony Hopkins, Arnold Schzwarzeneger, Amber Heard, Dolly Parton, Paul McCartney, Elton John, Ricky Martin y Alejandro Sanz son algunos de los nombres que también se suman a un largo etcétera de artistas provacunas.

(Tal vez quiera leer: Colombianas: mafiosas, sicarias, y ahora... agentes ‘007’)



Además, desde que comenzara el proceso de vacunación en Occidente (diciembre de 2020), pocos son los artistas que, como Eric Clapton, abiertamente se han declarado antivacunas, y la mayoría ha optado por cuestionar la eficacia o una posible obligatoriedad de recibir las dosis.



Algunos como Robert De Niro no se mostraron contrarios a las vacunas, pero sí pidieron que fueran "seguras" y también reclamaron mayor transparencia a los Centros de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).



Una postura que compartía con el actor Jim Carrey. Por otra parte, también hay quienes, como Jessica Biel, han hecho patente su postura a favor de que las familias "tengan derecho a decidir" sobre la vacunación de sus hijos.

(Le puede interesar: La obra del cineasta Luis Ospina revive en Mowies)



Con una percepción similar a la de Clapton, la exluchadora y actriz Gina Carano se burló del proceso de vacunación en una publicación en su cuenta de Instagram a finales de 2020.



EFE