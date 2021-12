Vince Clarke es un tipo serio, un poco callado y tímido que cuando sube al escenario da paso a ritmos frenéticos de sintetizadores y canciones imposibles de olvidar. Lo hizo cuando fue parte de la primera etapa de Depeche Mode, y al tomar vuelo con Yazoo (junto con la cantante Alison Moyet) demostró que esa magia seguía intacta.

Pero fue con Erasure –el dúo que conformó con Andy Bell– que Clarke logró una perfecta sincronía entre los beats del synth pop, una importante lista de éxitos y una fama y reconocimiento internacional muy fuerte. La dupla Clarke y Bell logró una química impresionante de más de tres décadas que hoy sigue funcionando a la perfección en una amalgama de melodías pegajosas y canciones alrededor del amor, el desamor y sentimientos muy profundos que se pueden gozar fácilmente en una pista de baile o en la intimidad.

Por todo eso, la emoción tras el anuncio de una gira por Latinoamérica y su concierto en Colombia no ha bajado de intensidad. Erasure se presentará en Bogotá el próximo 19 de julio de 2022 en el escenario del Royal Center (carrera 13 n.º 66-80). Todo, en el marco de su gira mundial de su más reciente producción discográfica The Neon, su decimoctavo álbum.



Con una carrera con grandes éxitos como A Little Respect, Love to Hate You y Oh L’Amour, todo está listo para el reencuentro. Las entradas ya están disponibles en www.eticket.co.



Además de la capital colombiana, el dúo se presentará en Ciudad de México, Santiago de Chile, Buenos Aires (Argentina) y cerrará su gira latinoamericana con conciertos en tres ciudades de Brasil: São Paulo, Porto Alegre y Río de Janeiro.



El show en Colombia es presentado por Grupo Aval, a través de su plataforma del entretenimiento#ExperienciasAval, y Ocesa Colombia.



The Neon entró en la lista de reproducciones más exitosas del Reino Unido, ocupando la cuarta posición en noviembre de este año y recalcando el poder de un Erasure que lleva muy bien su carrera de grandes clásicos, pero que mantiene en equilibrio la relevancia de su nueva música en el presente.

Reuní unas 20 ideas y Andy (Bell) vino a Nueva York por un tiempo y comenzamos a escribir melodías, a hacer arreglos.

Para la creación de su más reciente producción musical Vince Clarke retomó a los sintetizadores analógicos que definieron el alma del sonido de Erasure en el pasado.

“Hay una calidez en ellos”, afirmó el cantante Andy Bell. “Dan este brillo encantador”, recalcó.



Bell reconoció en una entrevista con New Times Miami que la pandemia frenó muchos de sus proyectos, pero ahora está contento de que la banda haya estado realmente activa todo este año y que lo haya mantenido ocupado. En este momento, junto con Clarke, siguen trabajando intensamente en los detalles de lo que será su concierto en vivo.



“Siempre he sido una persona de multitudes. Soy uno de seis hijos, y siempre he vivido con grupos de personas. Es la primera vez que estoy solo. Es muy interesante, en el sentido de que realmente no es tan interesante”, reconoció en un juego de palabras en esa entrevista, dejando entrever que está listo para el otro año tener esa gran cita con sus fanáticos.

Pero Erasure no para de crear en estudio. Recientemente el dúo compartió un video de Time (Hearts Full of Love), que hace parte de un EP de 5 canciones en disco compacto y en CD, edición limitada de casete púrpura y en formato digital. Una canción complementaria a The Neon, así como Secrets, que apareció originalmente en The Neon Remixed, el cual fue un proyecto para darle un poco más de empuje a la producción original. Como si fuera poco, el 19 de noviembre Erasure compartió el nuevo Ne: EP Remixed, con cinco canciones, que ya está disponible para escuchar o descargar.



Antes de la pandemia, el dúo tuvo varios años de extensas giras y buscaban de alguna manera descansar un poco, darse una pausa, pero con la pausa obligada Vince Clarke reconoció que los fanáticos querían más. “Así que reuní unas 20 ideas y Andy (Bell) vino a Nueva York por un tiempo y comenzamos a escribir melodías, a hacer arreglos. Pasé un tiempo en Miami, donde él tiene una casa, y continué ese proceso, y luego fuimos a Londres a trabajar. Así fue un poco el inicio de lo que sería este disco”, recordó en una entrevista en Cleaveland.com.



