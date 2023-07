En diciembre de 2022 la banda de países bajos Epica logró hacer temblar al Parque Simón Bolívar de Bogotá, que le dio la bienvenida en el marco de Rock al Parque

El concierto fue fenomenal y estaba a reventar con amantes y nuevos oyentes de la descarga de metal sinfónico de los músicos y la cantante Simon Simmons.

Al poco tiempo, ellos registraron en sus redes sociales la emoción y la energía que sintieron en Colombia, una plaza que los ha visto muchas veces, pero que en Rock al Parque generó algo más poderoso. Tras tocar recientemente junto a Metallica y preparar todo para una nueva gira, Epica acaba de sorprender a sus fanáticos al revelarse que se presentarán de nuevo en Colombia.



Otro tema: ‘ ‘Décimo grado’ es nuestra canción favorita, se convirtió en un himno’

Epica se presentará el 4 de febrero del 2024 en el Teatro Royal Center. Fundada en el 2002, ha configurado una carrera sólida en el ámbito metalero y ha profundizado en los sonidos sinfónicos, etéreos y hasta épicos (valga la redundancia), con pasajes emocionales y pesados, marcando un estilo que les ha abierto puertas en todo el mundo.



Le puede interesar: 'R.M.N.': La impactante película de drama, racismo y xenofobia en la tierra de Drácula

Los artífices de canciones impresionantes como Cry for the Moon, Sancta Terra, Beyond the Matrix, Consign to Oblivion, cumplirán una nueva cita con los fanáticos. Las entradas para este concierto estarán disponibles a partir del próximo viernes 7 de julio a las 11:00 am. desde $160.000. Las boletas estarán disponibles en eticketablanca.com.

CULTURA

@CulturaET