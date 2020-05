'Los campesinos cocaleros no son delincuentes, sino víctimas': Santos

El pasado 27 de mayo el cantante René Pérez, más conocido como 'Residente', anunció que hablaría con el expresidente Juan Manuel Santos en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. La cita se llevó a cabo en la noche del jueves 28 de mayo.

Desde que empezó la alerta provocada por el nuevo coronavirus, 'Residente' ha entrevistado a presidentes y expresidentes de América Latina como José Mujica, expresidente de Uruguay y Alberto Fernández, actual jefe de estado de Argentina.



En la conversación que sostuvo con Santos, tocó temas sensibles como la lucha contra la pobreza, las políticas para combatir el narcotráfico y los resultados del acuerdo de paz en Colombia.

'Residente' recogió algunas de las dudas de sus seguidores y se las extendió al exmandatario, que las contestó y también se atrevió a hacerle algunas preguntas al cantante. Además, aprovechó para charlar acerca de los nuevos liderazgos que han aparecido durante la pandemia, tanto en América Latina como en el mundo.



Respecto a este punto el expresidente señaló que le causaba gran impresión que los países en los que mejor se ha manejado la expansión del nuevo coronavirus estaban encabezados por mujeres.



Y se refirió a la gestión de algunos presidentes latinoamericanos. "Los dos países más grandes, Brasil y México no lo han manejado bien, porque tienen unos líderes que se han negado a seguir la evidencia y la ciencia", dijo Santos, que también manifestó su desacuerdo con la forma en la que Trump ha enfrentado la crisis en EE. UU.

La 'guerra perdida' contra el narcotráfico

Una de las preguntas que 'Residente le hizo al exmandatario tenía que ver con la erradicación de cultivos ilícitos por medio del glifosato y las políticas contra el narcotráfico del gobierno actual.



“Lo que tenemos que entender es que el mundo declaró una guerra contra las drogas hace 50 años y esa guerra no se ha ganado", sentenció Santos. "Hoy no estamos mejor que hace 50 años y una guerra que no se gana en ese tiempo es una guerra perdida", dijo.



Además, señaló que era necesario surtir de oportunidades a las familias de zonas rurales que se dedican al cultivo de la coca. "“La fumigación con glifosato ya se ensayó. Yo la ensayé como ministro de Defensa. Nunca antes habíamos fumigado tanto. Y fue un fracaso. Los campesinos cocaleros no son delincuentes, son víctimas del narcotráfico. Lo único que podemos hacer realmente para reducir las matas de coca es darles alternativas a las familias que las cultivan", dijo el expresidente.



El exmandatario también se refirió a su participación en el gobierno del expresidente Uribe. "Yo siempre había tenido la paz como objetivo cuando ingresé al gobierno de Uribe y al Ministerio de Defensa", expresó.



Asimismo, durante la entrevista, Santos insistió en la necesidad de cumplir los puntos de las negociaciones de paz que se hicieron en su gobierno. "Los acuerdos no son para las Farc, son para los colombianos, para los campesinos más pobres que sufrieron 50 años con la guerra y para las regiones más pobres y más apartadas de Colombia", concluyó el expresidente.

