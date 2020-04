‘La música me ha servido como refugio’: Ricky Montaner

Para Mauricio y Ricardo Reglero Rodríguez no fue difícil descubrir su vocación como músicos. Desde antes de cumplir los siete años, ambos hermanos comenzaron a estudiar música. Por eso, en 2011 decidieron conformar el dúo Mau y Ricky, que hoy no solo es un éxito con las canciones que ellos interpretan, sino que producen y componen para otras estrellas latinoamericanas como Juanes, Thalía o Ricky Martin.

Hasta 2016, su propuesta musical tendía hacia la balada pop.

Mezclaban su capacidad vocal con su interpretación de la guitarra y de otros instrumentos. Su público crecía progesivamente, pero su popularidad se volvió exponencial cuando en 2017 sacaron la canción Mi mala, con la reguetonera colombiana Karol G.



Su giro hacia los ritmos urbanos los llevó rápidamente a la élite del pop. En tres años han grabado canciones con artistas como Sebastián Yatra, Reik o Nicky Jam. Además, fórmula que lograron con Camilo Echeverry (el músico paisa que además es esposo de la hermana menor del dúo, Evaluna Montaner) les ha significado lograr acumular millones de reproducciones en las plataformas digitales.



En medio de la cuarentena, los hijos de Ricardo Montaner trabajan desde sus casas en su música. Estos días de aislamiento coincidieron con el lanzamiento de su sencillo Me enamora, con el que pretenden alegrar a su público y por el que Ricky Montaner tuvo esta conversación con EL TIEMPO.

¿Qué significa llevar el apellido Montaner en el mundo de la música?

Nunca ha sido un peso. Antes, lo más interesante de nosotros era eso. Hoy en día es parte de lo que somos, pero se ve en un segundo plano por la carrera que hemos hecho. Pero no nos pesa, nos hace sentir muy muy orgullosos.

Ustedes transitaron de la balada pop a los sonidos urbanos. ¿Cómo describiría esa mezcla?

Una vez Jose (J Balvin) me dijo: “Ustedes no saben el papel que jugaron dentro de la industria de la música en cuanto a la combinación de lo urbano y el pop”. Yo le pedí que lo dijera en una entrevista para recortar la cita y enmarcarla (risas). Intentamos liderar el movimiento con ese sonido que junta esas dos tradiciones. Es bonito sentir que estamos en medio de la conversación, porque somos muy fanáticos de esta industria.

Para usted, ¿qué otros artistas siguen esta línea?

Camilo Echeverry, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, los Trápical Mindz…

Todos tienen en común que son colombianos.

Colombia se ha convertido en un nido de talento impresionante. Nos gusta estar ahí cerquita porque están saliendo tantas cosas buenas de allá, que queremos que se nos contagien. A todos los queremos mucho. Son grandes talentos de los que aprendemos cada día. Nos da gusto hacer parte de esta familia, que es en últimas lo que somos los artistas de esta generación.

Aparte de esos artistas ¿con quién les gustaría colaborar?

Bueno, pues nosotros somos muy amigos de J Balvin, pero no hemos hecho un trabajo juntos, y nos encantaría. También nos encantaría grabar con Daddy Yankee, con Ozuna, con Ed Sheeran.

¿Cómo se reparten los roles de trabajo entre Mau y usted?

Todo varía. A veces Mau viene con un track que oyó de algún amigo productor y trabajamos sobre eso; a veces yo llego con alguna melodía y entre ambos trabajamos en la letra; a veces yo escribo toda la letra y Mau me ayuda hacia al final o al revés. En estos tiempos de cuarentena nos toca trabajar a distancia.

¿Tienen un equipo de producción o todo lo hacen ustedes?

Nosotros hacemos toda la música, la letra e interpretamos los instrumentos. En la producción nos ayudan John León, Camilo (Echeverry) y Juan Morelli. También tenemos un grupo con el que trabajamos como productores de otros artistas. Ahí están incluidos Tainy y Richie López.

Su nuevo sencillo, Me enamora, tiene similitudes con el anterior, que hicieron con Nicky Jam. ¿Están trabajando en un álbum con ese concepto?

Estamos preparando varios discos simultáneamente. Por ejemplo, ahora me dieron ganas de trabajar en un proyecto que se haga solo mientras estamos en casa. ¿Por qué no hacer un contenido completo que salga de la cuarentena?

A propósito de la cuarentena, ¿cómo se relacionan con su público en este momento?

Dentro de las tragedias uno puede encontrar bendiciones. Todos hemos oído las historias de las cosas buenas que suceden durante las guerras. Nadie quiere estar en guerra, pero en medio de eso puede pasar algo como que alguien encuentre al amor de su vida. Creo que podemos utilizar esta época que nos tocó vivir para acercarnos más a las personas que viven con nosotros y para conocernos mejor a nosotros mismos.



El pánico no ayuda a nada. A mí la música me ha ayudado mucho como refugio, y esperamos que nuestras canciones puedan significar lo mismo para las otras personas, que con Me enamora puedan encontrar tres minutos de distracción. Queremos que la gente pueda bailar en la sala de su casa. Eso para mí bastaría y justificaría la creación del tema.







-Mateo Arias Ortiz

Redacción Cultura EL TIEMPO

En Twitter: @mateoariasortiz