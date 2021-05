Sensibilidad, firmeza y frescura: la fórmula de Ximena Sariñana

Ximena Sariñana sonríe, saluda y pregunta si su imagen se ve con claridad. Explica que se conectó a la videollamada desde su iPad. Está en Estados Unidos. Justo después de saludar, pregunta por cómo está la situación en Colombia. “He visto que está tremendo, ¿no? Está muy duro”, dice.

Para ella, aprovechar el arte para darles plataforma a temas sociales es una “prioridad”. En especial al feminismo. Según dice, su posición se lo permite y por eso insiste en ello.



Y es que su proyecto, en este punto, está bien consolidado. Sariñana nació en Guadalajara (México), en 1985. Comenzó su carrera en el arte desde niña, sobre todo en su faceta de actriz, que de hecho no ha abandonado –recientemente apareció en La casa de las flores, la exitosa serie de Netflix que parodia los típicos novelones mexicanos–.



Pero también forjó su voz de cantante desde muy joven. En 2008 lanzó su álbum debut, Mediocre, que generó una reacción rápida de la crítica y el público. De hecho, con ese trabajo estuvo nominada al Grammy y al Grammy Latino.



Al año siguiente compuso parte de la banda sonora de Luna nueva, la segunda película de la saga de Crepúsculo, que por esos días era un hit. También, junto con Jason Mraz, grabó una versión en español del éxito Lucky.



Entre el 2009 y el 2014 sacó dos álbumes –uno de ellos casi completamente en inglés–, hizo giras, apareció en portadas y colaboró con artistas tan importantes como Miguel Bosé. Luego, en 2019 lanzó ¿Dónde bailarán las niñas?, un álbum producido por el colombiano Juan Pablo Vega y con el que también estuvo nominada al Grammy Latino.



Ahora, con el estreno de A no llorar, Sariñana da una muestra de lo productivo que fue para ella el 2020 y también adelanta algo de lo que será su nuevo álbum. Con este pretexto conversó con EL TIEMPO sobre su carrera, su activismo y sus planes próximos.



Sariñana es dulce, suave, pero firme. Y, según su nueva canción, prefiere “llorar a no llorar”.

La primera vez que la oí fue en una versión de Lucky, de Jason Mraz, por allá en el 2008 o 2009. ¿Cómo ha evolucionado desde entonces?

Las carreras son así, ¿no? Están llenas de aprendizaje. Yo empecé en la música muy, muy joven. Y a lo largo de los años he cambiado, he evolucionado mi sonido, he conocido nuevas cosas, nuevas personas. A mí siempre me ha gustado mucho experimentar. Creo que los cambios son un síntoma de tener una carrera sana y longeva. Me siento contenta con mi evolución a lo largo de los años.

Propuestas como la suya estaban en el centro del pop, y el reguetón todavía no se había adueñado del mundo. ¿Cómo ha asumido estos cambios?

No creo que sea bueno cerrar puertas. El pop es así: va pasando por distintas facetas y tendencias. Para mí, lo importante es no perderme entre lo que va pasando. Las tendencias pueden ser útiles para incluirlas en mi música, pero bajo mis propios términos. Es necesario acudir a ellas para conectar con la gente y no desactualizarse. Yo he experimentado mucho con el reguetón.



He trabajado con muchísimos productores que conocen ese mundo a fondo. Pero, en mi caso, intento traducir eso a mi lenguaje, filtrarlo y dejar lo que me interesa. Tomo cosas del género y enriquezco mi música. Esa ha sido siempre mi manera de aproximarme y experimentar con los géneros: traerlos a mi cancha, adaptarlos a mi manera de decir las cosas.

¿Cómo definiría esa manera de decir las cosas? ¿Está influenciada por su cultura mexicana?

Es curioso que lo menciones, porque cuando yo empecé en la música no me sentía muy mexicana, realmente. Sentía que yo no representaba a México, como sí lo hacen bandas como Café Tacvba o La Maldita Vecindad. La misma Julieta Venegas tenía una inclusión de sonidos mexicanos en su proyecto. Yo no me sentía influenciada por eso. Después, cuando empecé a viajar y a conocer otras culturas e industrias, me di cuenta de que sí soy muy mexicana. Eso se refleja en mi manera de decir las cosas, en mi manera de experimentar. La Ciudad de México es la más poblada del mundo. Es cosmopolita y eso nos afecta, igual que la cercanía del país con Estados Unidos. Todo eso forma parte de mi identidad musical.

Su álbum más reciente, ¿Dónde bailarán las niñas?, lo produjo el bogotano Juan Pablo Vega. ¿Por qué cree que a tantos músicos colombianos les va bien en México?

Hubo un proceso en el que muchos artistas de América Latina se fueron a probar suerte a México. Creo que eso ha tenido que ver con la unión musical entre mi país y Colombia. Juan Pablo Vega es un productor muy prolífico acá, digo, allá, en México. Ha trabajado con mucha gente. Lo mismo pasó con Daniela Spalla, que viene de Argentina, o Elsa y Elmar, que también es colombiana. La ciudad tiene mucho que ver con eso, porque es una ciudad que acoge mucho.



Allí hay una sensación permanente de que muchas cosas están pasando. Sigue siendo un punto clave para la música latina, una punta de lanza. Todos los músicos pasan por allí en algún momento. Toda esta migración no ha hecho otra cosa que enriquecer la oferta musical de la ciudad.

¿Es fuerte su relación musical con Colombia?

Yo he disfrutado mucho trabajar con artistas de tu país. De hecho, esta canción que acabo de lanzar, A no llorar, la compuse con puras colombianas: Susana Isaza, Natalia Bautista y otras. El tema salió de un campamento de composición que organizamos allá, en Bogotá. Desde hace unos cinco años tengo una conexión muy especial con Colombia.

Ya que menciona a las mujeres que la ayudaron en esta canción, ¿me podría hablar de activismo en su música y en este álbum que está preparando, por favor?

Desde lo que yo hago y sé hacer, siempre ha sido una prioridad visibilizar temas que son importantes para mí. Así intento dar lo que yo pueda desde mi área para marcar una diferencia positiva. Llevo un tiempo trabajando por la causa de lograr la igualdad de género. Y este disco en particular en el que estoy trabajando tiene como finalidad ser inclusivo en ese sentido. He intentado poner en práctica todo lo que les he pedido a los demás que hagan.

¿Como qué?

Uno exige todo el tiempo que en los lugares de trabajo haya paridad. Eso lo quise trasladar a la música y dije: ¿cómo le hacemos para hacer un álbum genuinamente inclusivo? Así que comenzó a suceder desde su creación, desde la práctica.



De ahí salió la idea de hacer song camps, de buscar más mujeres, de producir con ellas, de involucrarlas en todo el proceso. Incluso en lo audiovisual hay mujeres detrás. Creo que sí logré dar un mensaje muy bonito y feminista.

Entiendo que una de ellas fue Camila Moreno, una figura clave en esta movida.

Camila es una amiga mía desde hace muchos años. La primera vez que fui a Chile me fue a dejar al aeropuerto, para que te hagas una idea de lo cercanas que somos. Conviví mucho con ella. Me encanta su música, su proyecto y su manera de decir las cosas. Y con A no llorar, me parecía importante que varias mujeres con su perfil participaran en esa porra, ese pregón de voces hacia el final de la canción. Y ella, siempre entusiasta, me mandó un montón de material. Es muy amiga, ella.

Leí en una entrevista que el periodo de aislamiento fue especialmente productivo para usted, ¿fue así?

Sí. Pude aprovechar la posibilidad de encerrarme en el estudio y terminar de hacer este álbum. No había nada más que hacer que grabar. Fue una experiencia muy linda. Y también salieron muchas colaboraciones. Hubo mucho tiempo para eso.



