‘Cali y el Dandee es un experimento que salió bien’

Solamente en el último año, Mauricio Rengifo (Santiago de Cali, 1988), junto a Andrés Torres, les ha producido música a artistas de la talla de Juanes, Daddy Yankee, Ricky Martin, Luis Fonsi, Andrés Cepeda y Manuel Medrano. El trabajo de esta dupla es tan potente en el mundo del pop en español que, por segunda vez consecutiva, está nominado al Grammy Latino en la categoría de productor del año.

Pero Rengifo tiene otra dupla en la que, según él, puede experimentar y hacer las cosas que con los otros artistas no puede. Se trata del proyecto en el que no solo produce, sino que también canta junto a su hermano Alejandro: Cali y el Dandee.



Inicialmente, su carrera tuvo mucha fuerza en España. Quizás más que acá. Tanto que en 2012 grabaron una versión de la canción 'Gol' con David Bisbal para la Eurocopa. Esa ha sido solo una de sus múltiples colaboraciones, que son, además, diversas y exitosas. Han tocado con artistas como Shaggy, Reik, Mike Bahía. Ahora están promocionando una canción con Danna Paola, una actriz y cantante que comenzó su popularidad en la serie española 'Élite'.



Pero antes de escalar relativamente rápido a la crema del pop, a Mauricio y Alejandro Rengifo les interesaba experimentar, probar cosas diferentes, mezclar géneros, usar elementos de músicas extranjeras. Algo de eso todavía queda en su propuesta, que comenzó como un afán por hacer música colombiana desmarcada del folclor y en una década logró participar en algo del tamaño de 'Despacito'.

¿La primera canción de ustedes que sonó en radio fue 'Volver'?

Cali: En esa época yo todavía estaba en el colegio. Grabábamos mucha música muy 'amateur'. Hacíamos las canciones y yo se las mandaba a dos o tres amigos, y ellos se las mandaban a todos sus amigos. 'Volver' fue una de esas canciones que terminaron regándose por todos los colegios de Bogotá. De pronto vos también estabas en el colegio. Ahí nos dimos cuenta de que ya no se trataba de un juego, sino que nuestra música estaba tomando un sonido que a la gente le estaba gustando. Eso fue hace unos diez años, como a mediados de 2010. Ahí nos decidimos a seguir ese camino.

Por esa misma época recuerdo una canción que hicieron con la banda Capzula. No creo que muchos recuerden que el vocalista de esa banda es ahora Mike Bahía…

Dandee: ¡La gente no tiene ni idea! No estudiamos en el mismo colegio, pero en Cali estábamos en el mismo grupo de amigos que salía los viernes. Él era novio de una amiga mía del colegio. Cantábamos juntos siempre. Cuando me mudé a Bogotá, él empezó Capzula en Cali, con unos amigos de él. Entonces yo les produje canciones. Lo hice ahí, en el computador, en mi sala, porque yo era chiquito. La segunda canción que les produje, la cantamos también nosotros, como Cali y el Dandee, y eso fue antes de sacar 'Volver'.



Cali: Nos hacíamos llamar Cali y el Dandee hacía un mes…



Dandee: ¡Sí! Y recuerdo que el grupo de Mike participó en un concurso de La Mega y se lo ganaron. Y me dijo: ‘Mauro, vení, ¿por qué no cantan esa canción con nosotros en el concierto de la emisora?’. Esto eran 80.000 personas en el parque Simón Bolívar. Fue la primera vez que cantamos en un lugar que no fuera la sala de algún amigo.

Hacia 2011 y 2012 fueron ustedes muy exitosos en España. ¿Cómo fue eso?

Dandee: El primer lugar en el que sonamos afuera de Colombia fue en España. Fue gracias a YouTube. Un día nos llamaron de España y resulta que 'Yo te esperaré' era un éxito total allá y no teníamos ni idea. Fuimos y tocamos mucho allá. Muy pronto también fuimos a Argentina y también nos fue muy bien. Nos empezamos a dar cuenta de que la globalización de la música era real: que uno podía hacer una canción en su cuarto y podía darle la vuelta al mundo. El internet ayudó a que esta generación de artistas de la que nosotros hacemos parte pudiera cumplir sus sueños. Incluso sin salir de la casa.

En esa época tenían una faceta muy experimental que se puede oír en el disco '3 A.M'…

Cali: Lo que hicimos en ese momento fue juntar una serie de canciones que habíamos grabado durante varios años y meterlas en un mismo disco. No tenía un hilo conductor claro. Fue importante porque tuvo éxitos como 'Yo te esperaré', pero después traía muchos temas que no tenían nada que ver entre sí y que no se parecen a lo que queremos hacer ahora. Es muy diferente a Colegio, el disco nuevo, que sí tiene un concepto.



Dandee: Nuestra obsesión de ese momento era lograr hacer música colombiana que no sonara a folclor colombiano. Veníamos del éxito de Carlos Vives, Juanes, Fonseca. Todo eso, de alguna forma, tenía que ver con folclor: cumbia, carranga, acordeones, gaitas. La gente ya conocía eso. Eso estaba bien, pero no queríamos seguir repitiéndolo. Queríamos mostrar que Colombia sí es faldas y sombreros vueltiaos, pero también es otras cosas. Ahora eso ya está más que claro con la gran industria musical latinoamericana, que es completamente global.

Y eso que ustedes al principio se resistían un poco a que el reguetón se hiciera en Colombia…

Dandee: Es que estábamos acostumbrados a que el reguetón sonara a Don Omar, Daddy Yankee, Zion y Lennox. Nada que no fuera de Puerto Rico nos parecía reguetón. Luego nos dimos cuenta de que lo que hicieron en Medellín fue de las cosas más importantes para la industria musical en español en los últimos años. Eso definió lo que está pasando ahorita. Lo que nosotros estábamos intentando hacer con la música gringa, ellos lo intentaban hacer con la música boricua: atreverse a intentar intervenirla, incluso arriesgándose a que el intento saliera mal.

¿Cómo fue el proceso en el que Mauricio fue creando su faceta de productor y Alejandro a su faceta de solista?

Cali: Bueno, pues realmente Cali y el Dandee arrancó porque Mauro estaba metido en su computador produciendo música, experimentando. Uno de esos experimentos fue que yo me metiera al estudio a meterle un 'core' diferente a las baladas. Pero no es como que nos hayamos separado.

¿Cali y el Dandee es el lugar en el que pueden experimentar, desde la producción, las cosas que con otros artistas no pueden?

Dandee: Sí, diría que sí porque con Cali y el Dandee tomamos todas las decisiones de como queremos que suenen las canciones, no tenemos que conciliar nuestras ideas con las de los demás. Siempre hemos tratado a Cali y el Dandee como un experimento, lo que pasa es que muchos de esos experimentos se han pegado, han salido bien.



Cali: En esa época, en 2009 o 2010, nosotros intentábamos abarcar muchos géneros. Hacíamos un reguetón que tenía salsa, un R&B con rap. Eso no se usaba en esa época. Y a nosotros no nos daba miedo mezclar. Todavía no nos da miedo. En cambio, otros artistas te dirían: ‘No, mejor no porque mi público, porque tal cosa’.

A la hora de cantar con otros artistas, no de producirles la música, ¿cómo escogen con quién quieren trabajar?

Dandee: Lo más importante para nosotros es que esa persona que escojamos cambie completamente la canción. Que no sea un artista que suene igualito a nosotros, porque para eso lo hacemos nosotros y ya. Nuestra idea es expandir la música con la colaboración.



Cali: Cuando ya tenemos una maqueta de una canción, la oímos y nos imaginamos a qué artista le quedaría increíble una parte ahí. Y ahí empezamos a buscar a los artistas.

Otra vez a Mauricio lo nominaron como productor del año, junto a Andrés Torres, en los Grammy Latinos, ¿cómo lo toman?

Dandee: No es por ser desagradecido, pero las nominaciones no son nuestra motivación a la hora de hacer música. Nos emociona mucho cuando pasa, claro. Pero siempre siento un sinsabor porque hay muchos productores a los que admiro y de los que me inspiro, a los que les copio cosas, y no veo ahí nominados… entonces se siente raro. Creo que no hay que tomarse tan en serio esa cuestión de los premios. Puede que ahora mismo haya un niño de 12 años que, en su casa, esté produciendo música mejor que Andrés y yo. Por supuesto que sería un sueño ganarse ese Grammy, pero nuestra motivación es que, en un día normal, por la mañana lleguemos al estudio y no exista nada y que por la noche haya una canción. De eso se trata.



MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

EL TIEMPO

En Instagram y en Twitter: @mateoariasortiz