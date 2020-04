Zion y Lennox, un reguetón que resiste el paso del tiempo

Hacia el 2010, el mundo del reguetón estaba lleno de dúos que se repartían las partes melódicas y los fraseos de las canciones. Diez años después, pocas de esas uniones sobreviven. Pero los puertorriqueños Zion y Lennox, uno de los más exitosos desde principios de este siglo, siguen haciendo música y estrenan dos canciones que estará en su cuarto álbum: Sistema y Mujer satisfecha.

Sus nombres reales son Félix Gerardo Ortiz y Gabriel Enrique Pizarro. Siempre han estado en el panorama del reguetón y desde hace unos cinco años su carrera ha crecido de forma vertiginosa. Desde su sencillo Pierdo la cabeza, que fue número 2 en la lista Billboard Latin Airplay, su éxito no se detiene.



De hecho, su canción Te quiero pa’ mí, junto a Don Omar, llegó a la primera posición de esa misma lista en 2017. Ha sido solo una de sus colaboraciones exitosas, pues han grabado con casi todos los grandes del género urbano y del pop, como J Balvin, Enrique Iglesias, Nicky Jam, Daddy Yankee.



Incluso hicieron una versión latina del éxito Shape of You (que en su versión original es uno de los más vistos en la historia de YouTube), del inglés Ed Sheeran.

La cuarentena aplazó la gira de promoción del nuevo disco, pero desde sus casas lanzaron el segundo sencillo del proyecto, Mujer satisfecha. Desde allí hablaron con EL TIEMPO sobre sus proyectos.

¿Qué hicieron diferente del resto de dúos para mantenerse en el tiempo?

Zion: Somos muy consistentes. Nos encanta trabajar y hacer música. Tenemos un compromiso de trabajo fuerte, no solo el uno con el otro, sino con el público. Si pasa el tiempo y seguimos sintiendo que tenemos una musa, que tenemos habilidad y pasión para crear, lo vamos a seguir haciendo. La hermandad entre nosotros se siente auténtica, orgánica y real. Por eso el público continúa apoyándonos.

Están en el reguetón desde hace 20 años, ¿qué ha cambiado con el género en dos décadas?

Zion: Cuando empezamos, el género era un fenómeno local que no salía mucho de Puerto Rico. Luego se internacionalizó, primero hacia países como Colombia, Estados Unidos y la República Dominicana. Creció, pero por un tiempo no salía del espectro de lo latino. Nos subestimaban, nos censuraban. Hoy es un movimiento global. Artistas de otros géneros, muchos internacionales, y los DJ más famosos hacen nuestra música y colaboran con artistas urbanos. En 20 años ha habido una evolución increíble y nos sentimos orgullosos de haber sido partícipes.

¿Qué pasará con el género en los siguientes 20 años?

Lennox: Es aventurado decir cualquier cosa que pueda pasar de aquí a ese tiempo. Me imagino que van a existir unos artistas increíbles y que la evolución será enorme.



Zion: Ahora el reguetón está dentro de los cinco géneros más populares del mundo. Por encima están el hip hop, el pop y la electrónica. Creo que en 20 años el reguetón será número uno.

¿Qué artista urbano emergente les parece prometedor?

Zion: Hay algunos jóvenes que llevan poco, pero ya son superestrellas, como Bad Bunny y Ozuna. Pero de los realmente emergentes, yo diría que hay muchos prometedores como Mike Towers, Rauw Alejandro y Lunay. Ojalá no me esté olvidando de nadie.



Lennox: Yo hablaría de Anuel AA, Karol G, Miky Woodz, Rafa Pabón. Pero son muchos.

Hace relativamente poco se puso de moda hacer trap entre los cantantes de reguetón. Ustedes se han mantenido al margen...

Lennox: Hemos hecho trap, pero nos interesa más mantenernos firmes en el reguetón. Queremos seguir haciendo música bailable y más bien innovar dentro del género. Cuando en el mundo de la música urbana la atención se va para otro lado, nosotros aprovechamos para sacar una canción de reguetón que le vuelva a gustar al público.

La tendencia de juntarse en dúos para hacer reguetón ha disminuido con el tiempo.

¿Creen que haya alguno ahora mismo que les haga competencia?

Zion: Al que más queremos es a Wisin y Yandel. A pesar de que estuvieron separados mucho tiempo y que cada uno mantiene su carrera como solista, son el dúo que más respetamos. Siempre estamos pendientes de qué van a hacer Wisin y Yandel. Son artistas que llevan trabajando en la música muchísimo tiempo. Valoramos la calidad de su trabajo.

¿Qué pueden adelantar del álbum en el que están trabajando?

Lennox: No podemos decir mucho todavía. Pero te avanzamos que va a ser un disco con mucho de la esencia de Zion y Lennox. Va a tener mucho reguetón y también un buen número de invitados. Por ahora, los animo a todos a oír los dos primeros sencillos: Sistema y Mujer satisfecha. ¿Qué más podemos decir, Zion?



Zion: Que lo vamos a lanzar este año, si Dios y la situación lo permiten. Estamos ultimando detalles. Creemos que la gente lo va a disfrutar porque cada canción la hemos hecho con cuidado y atención.

-MATEO ARIAS ORTIZ

EL TIEMPO

En redes: @mateoariasortiz