Santiago Cembrano reúne la antología del rap de una década

Esas tediosas normas que dictan la forma de presentar los trabajos académicos son las que inspiraron el título del nuevo libro del periodista y escritor Santiago Cembrano. Si las normas APA son las que rigen cómo hacer tareas para el colegio o la universidad, las Normas Rappa son la academia del rap, su fuente de conocimiento.

Cembrano es uno de los pocos escritores especializados en rap en Colombia. Y aunque es un género musical popular, no hay muchos documentos serios que lo traten, lo narren o lo indaguen. Pensando en esa ausencia, el escritor se le midió a hacer un reportaje completo y múltiple sobre la historia de esta cultura y esta música en Colombia, con las voces de sus mismos protagonistas. De ahí salió su primer libro, La época del rap de acá.



La publicación de ese libro —que, además, hizo por su cuenta, sin la fuerza de un sello editorial— le sirvió para hacerse un nombre como un gran investigador de este tema. Logró cultivar un público selecto, pero no tan pequeño. De hecho, ya imprimió el tercer tiraje de 1.000 copias.



Con esos resultados, y ad portas del fin de la década, se le ocurrió el concepto de su segundo libro: una compilación juiciosa, profunda y detallada de los que a su juicio fueron los diez mejores álbumes de rap que salieron del 2010 para acá.



El título revisa con cuidado los trabajos de artistas tan comerciales como Kendrick Lamar o Kanye West, y de algunos más independientes como Roc Marciano o Freddie Gibbs. Con la precisión de un relojero, Cembrano desmenuza, línea por línea, las canciones de cada uno de los diez discos y las historias de sus autores. Con esta narración y los dibujos del ilustrador Gavilán, el lector puede hacerse una idea de lo que significa el rap moderno.

¿Cómo nació la idea de hacer Normas Rappa?

Antes de que La época del rap de acá terminara de imprimirse, yo ya estaba pensando en este libro. Me había gustado mucho la experiencia de hacer ese primer libro y, con el apoyo que había recibido, me di cuenta de que sí era viable hacer libros de rap. Quería cambiar de enfoque, y en Estados Unidos está el canon del rap. Hacer este libro me llama la atención en dos aspectos: el personal y el colectivo. Creo que es un documento que le puede aportar a la cultura del rap mundial porque no hay muchos análisis así de largos, minuciosos y profundos respecto a los álbumes de rap. Por lo menos yo no he encontrado algo así en español.

El primer libro usted lo publicó por su cuenta y fue un éxito. ¿Por qué estaba vez decidió salir con un sello editorial?

La editorial que se encargó del libro es Quimbombó, que es la iniciativa de Juliana Velasco. Ella fue la coordinadora editorial de mi libro anterior. Entonces, el proceso fue igual en ambos casos. De hecho, el tercer tiraje de La época del rap de acá ya salió en el catálogo de Quimbombó.



Quizás para mí no había diferencia entre trabajarlo con la ayuda de Juliana o con el sello, pero lo que queremos lograr es que la gente que quiera hacer algo parecido a lo que yo hago tenga a dónde acudir. Que si alguien ve el libro y dice: ‘¡Ay, qué chimba! Yo también quiero hacer un libro de música’, tenga a quién llamar. No quiero ser un caso aislado o una excepción. Esa es la importancia de trabajar con editoriales. Hacer música o libros independientes no es decir: ‘Yo voy solo’. Es saber cómo organizarse con gente a la que le interesa lo mismo.

La portada de ‘Normas Rappa’, que se puede comprar en el perfil @quimbomboeditorial, en Instagram. Foto: Cortesía Santiago Cembrano

¿Y por qué no irse con editoriales grandes?

Cuando estaba haciendo mi primer libro ni siquiera consideré ofrecérselo a una editorial grande. Pero no porque tenga una posición contra las editoriales, o algo así, sino porque ni siquiera creí que les pudiera interesar editar libros sobre rap. No creí que fuera un tema que les interesara mucho, porque todavía es muy de nicho. Y hacerlo por mi cuenta también me permitió crear unas condiciones más convenientes para mí respecto a la distribución de la plata de las ventas. Por otro lado, también significó más trabajo para mí, porque tuve que hacerlo casi solo. Aunque eso también me permitió ir más directamente tras el público que me interesaba. Esto también lo hice inspirado en los raperos que sacan música excelente sin la necesidad de trabajar en disqueras y logran tener mucho éxito.

Usted es antropólogo y politólogo, pero también es periodista y amante del rap. ¿Cómo lograr combinar todos esos lenguajes?

Se trata de intentar encontrar una voz como escritor, ¿no? Usted también lo sabe. La que yo he intentado construir viene de esos mundos que usted menciona. Intento ser riguroso, cosa que heredé de la academia. También procuro que mis textos sean comprensibles para quienes no están metidos en el mundo del rap, que le permitan la entrada sin tanto tecnicismo. Exploro la literatura, también, mediante figuras retóricas y lenguaje poético. Por otro lado, el mismo rap dicta una forma de hablar. Todo eso ha forjado mi manera de escribir, aunque no sea del todo consciente de cuándo uso cada una de esas herencias. Intento encontrar un tono sobrio, pero a la vez entretenido, con ritmo, chévere de leer.

¿Y cuáles son sus referentes en la prosa, no en el rap?

Ahorita estoy leyendo Plano americano, el libro de perfiles de Leila Guerriero. Me parece azaroso, muy brutal. Esa mujer escribe muy bien. Me encanta, por ejemplo, cómo logra describir la materialidad de los lugares en los que está. De eso se puede aprender. También hay un escritor que se llama Craig Jenkins, que escribe en Vulture. Cuando desglosa un disco, logra unas descripciones de sonidos y de sensaciones muy bellas. Otro que me gusta es Jonathan Abrams, un tipo que escribe sobre partidos de la NBA. Escribía sobre los juegos, pero también sobre la vida de los jugadores. A ese balance le apunto yo con los raperos.

De hecho, en cada capítulo de Normas Rappa usted logra una suerte de perfil biográfico de cada rapero...

Ese es el propósito, sí: narrar el contexto es fundamental porque los álbumes no nacen en el vacío. Uno no puede entender, por ejemplo, el álbum Piñata, de Freddy Gibbs, si no sabe cómo vivió esa violencia y cómo pasó por todas esas experiencias negativas. Tampoco se puede entender Good Kid M.A.A.D City, de Kendrik Lamar, sin conocer las dinámicas de pandillas de Compton (California).



Yo no pude entrevistar a estos raperos, pero a través de mucho trabajo de archivo logré encontrar qué dicen ellos sobre sus discos, y así cada capítulo tiene apartes en los que aparecen sus propias voces, como si yo los estuviera entrevistando. No solo son importantes los álbumes, sino ellos.

¿Se podría decir que si uno se lee el libro se queda con una foto del rap gringo de esta década?

Sí, sin dudas. Pero es una foto chiquita. Yo no intento abarcarlo todo. Es una decisión personal y ética. Son peligrosos esos intentos de hacer historias totales. Siempre se queda algo por fuera. Creo que es mejor focalizarse en algo específico. Si uno quisiera abarcar todo, tendría que hablar de Future, de 21 Savage, de Travis Scott. Yo hago una selección de discos que sin duda son importantísimos, pero también hay una curaduría dictada por mi propio gusto. Estos son los diez mejores discos de la década según yo, pero no es una antología oficial. Es solo un puñado de álbumes.

El rap vive en la contradicción de que, si bien es de nicho, es la base fundamental de la música del mainstream de hoy: el reguetón, el pop latino...

Incluso si usted ve la estética física de moda, está completamente fundamentada en la cultura del rap. Pero el rap que a mí me interesa sigue teniendo una condición underground. No en el sentido del alcance, por supuesto, sino en el sentido de que estos raperos cuentan las historias de sus propias vidas: de su barrio, de su ciudad. No sacrifican su identidad por intentar llegarles a miles de personas.



Incluso el mismo Kanye West, que es completamente famoso, lo sitúa a usted en un contexto específico en el disco del que yo hablo en el libro. Así que el rap que me interesa a mí es el que conserva la potencia de esa frase que le asignan a Tolstoi: “Narra tu aldea y narrarás el mundo”. Pero esa contradicción que usted señala es cierta, por supuesto.

Así es como Gavilán, el ilustrador del libro, representa ‘Good Kids M.A.A.D. City’, el disco de Kendrick Lamar, el famoso rapero que se ganó el premio Pulitzer en 2018. Foto: Gavilán. Cortesía Quimbombó

Hábleme de las ilustraciones del libro, por favor.

Intento que se note que de un proyecto al siguiente hay una mejora. Tiene sentido que cada vez que uno haga algo, lo haga mejor. Una forma fuerte de potenciar Normas Rappa era dándole un universo visual unificado. Es como una película o un álbum musical: tiene un solo arte. Yo conocí a Gavilán porque habíamos trabajado juntos en un artículo sobre tenis para Vice. Entonces se me ocurrió que él podía ser un gran aliado. Me gusta su trazo. Él logró darles a los discos otras perspectivas.



