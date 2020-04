Juan Pablo Vega y su apuesta por la versatilidad

Hay un contraste entre el derrotismo que se puede leer en las palabras de Juan Pablo Vega y la amabilidad y la dulzura con las que las dice. Lo mismo sucede en algunas de sus canciones: están impregnadas de mensajes nostálgicos y dolorosos, pero su ritmo y música dicen otra cosa.

Hay algo de eso en Dembow, el segundo sencillo de su nuevo álbum. A hablar de su letra, Vega concluye que “decir que ‘estar jodido no me suma ni me humilla, / me aliviana y me gusta’ tiene un tinte de autodestrucción avalada por uno mismo. Es tocar fondo. Y cuando todo vale verga, te puede llegar a gustar el desdén”.



Aunque esa es solo una entre muchas de sus marcas. Él mismo define su música como “ecléctica”, es decir, que “combina elementos de diversos estilos, ideas o posibilidades” (RAE). Es fácil demostrar su teoría si se comparan los cuatro trabajos discográficos que ha publicado hasta ahora: Nada personal (2013), Vicio (2016), Las olas (2017) y Conexión (2019). Ahora mismo está por publicar su quinto trabajo, y es la razón por la que conversó con EL TIEMPO.



Su versatilidad también se puede ver en su trayectoria como productor, que comenzó con el mítico Julio Reyes Copello, mientras Vega estudiaba en la Universidad de La Sabana una carrera que finalmente abandonó para dedicarse de lleno a la música. Ambos trabajaron en equipo en los discos de grandes estrellas del pop latino como Ricky Martin, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández y Marc Anthony. En solitario ha trabajado con propuestas tan diferentes entre sí como la de Esteman y la de Piso 21.



Ha sido nominado al Grammy Latino como mejor nuevo artista y como productor del año. También compartió el crédito con Manuel Medrano por producir el disco que se ganó un gramófono en 2016.

Al principio de su carrera, usted definió el género que tocaba como ‘pop alternativo’. ¿Se sigue identificando con eso?

Al estar merodeando por tantas corrientes musicales, me parece difícil encajarme en algún género. Pero sí: si tuviera que ponerme alguna etiqueta, esa me resulta bien. La alternatividad es un concepto que puede funcionar dentro del eclecticismo de mi música.

Los dos sencillos que ha adelantado del nuevo disco no tienen mucho en común. ¿Cuál va a ser el concepto general del álbum?

No me voy a casar con una sola idea o con un solo género. Probablemente lo único que tengan en común las canciones sea mi forma de escribir y mi voz. Creo que la gente también espera eso de mí, que mezcle muchas cosas. No me interesa que las canciones se parezcan, no me interesa para nada la uniformidad. Mostré primero esos dos sencillos precisamente porque no tenía que ver uno con el otro.



El disco ya está terminado. Son diez canciones en las que se puede encontrar de todo. Hay una que otra canción de reggae, que es lo que me ha interesado últimamente; hay colaboraciones con raperos y hay canciones nostálgicas, como Dembow.

Si la canción se llama 'Dembow', se puede pensar que su ritmo es bailable, pero, musical y líricamente, se trata de todo lo contrario.

El título puede parecer disruptivo viniendo de mí, por lo que he sido un artista que se ha mantenido al margen del reguetón y de la célula rítmica del dembow. Por eso quise ponerle ese nombre y darle un acercamiento completamente distinto al género. Pero no es que quiera satanizarlo. No soy detractor del reguetón, ni apoyo su censura. En la canción yo dejo un poquito del ritmo por allá atrás, en la mezcla. Lo uso para otro fin, que es despertar la nostalgia de un personaje que se está dando golpes en el pecho por no haber disfrutado las cosas a tiempo.



La canción se trata de una fiesta que sucede en el apartamento de arriba del que vive el personaje. En la letra, él dice que en el fondo le gustaría estar ahí, pertenecer a eso. Y la verdad es que ese personaje entrega mucho de lo que soy yo: una persona introspectiva. Desde que tengo memoria, siempre preferí quedarme sentado en las fiestas. Me gusta más ver pasar la fiesta que estar en ella.

El personaje del video parece una versión avejentada de Juan Pablo Vega.

Naturalmente, la canción y el video son bien autobiográficos. Muchas veces me han dicho que parezco un viejito, con todo lo que eso implica. La letra, que la hice con mi amigo, el cantautor venezolano Ulises Hadjis, tiene mucho de ácida y corrosiva.

Él empieza por los versos: “Otra noche de graduandos sin control. / Lucen irritablemente tan modernos / en su euforia juvenil”. En mi estrofa, yo digo: “Estar jodido no me suma ni me humilla, / me aliviana y me gusta”.

'Eso que me das', el primer sencillo, tiene más de dos millones de reproducciones en YouTube. ¿Su ‘fan base’ digital ha crecido?

La canción ha tenido buena repercusión. Puede que sea porque tiene mucho movimiento y por lo que la canto con Esteman. Aunque no estoy muy enterado de los números, les he perdido un poco la fe. Finalmente, el termómetro real para saber qué acogida tuvo una canción es tocándola en vivo. Todavía no he tocado el álbum y parece que ese momento se aleja con todo lo que está pasando, pero cuando lo haga, te diré si tuvo una repercusión vacía o no.

Se trata de salir a probar.

Sí. Lo que más disfruto del proceso es la grabación, la producción y las presentaciones en vivo. Lo que más me cuesta es lo otro: estar creando contenidos para las redes sociales, hacer prensa y todo eso. El rol social que adopto como músico es salir a tocar y dar un mensaje con mi interpretación.

¿Le gustaría que su legado se parezca al de alguien?

Hay varias personas a las que admiro y que me parece que hacen una carrera digna. Es el caso de Jorge Drexler, por ejemplo. Es un proyecto que, sin mayor exposición mediática, logra llenar teatros bonitos. Hace rato no voy a un concierto de él, pero lo he visto y creo que lo hace bien. Hace recitales y todo.



-Mateo Arias Ortiz

Redacción Cultura EL TIEMPO

En Twitter: @mateoariasortiz

@CulturaET