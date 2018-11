Andrea Bocelli le pregunta en italiano a su hijo Matteo por qué contesta en inglés. Se lo dice serio, en modo papá.

Hace una pausa en espera de su respuesta. Matteo Bocelli, de 21 años, alto, atlético, con unos grandes ojos y muy parecido a su padre, le contesta en italiano que necesita practicar su inglés.



El consagrado tenor (Pisa, Italia, 22 de septiembre de 1958) hace un pequeño gesto de disgusto, pero al instante busca a su hijo y le pone una mano en el brazo. Zanjado el llamado de atención, la entrevista sigue.



Matteo acompaña a su papá en este encuentro con los medios en Nueva York, entre ellos EL TIEMPO, para la presentación de su nuevo disco, llamado 'Sí', con que canciones originales tras 14 años de no incluir temas nuevos.



En esta ocasión pone 16 temas. Uno de ellos con Matteo (Forte Dei Marmi, 1997), el segundo hijo de su matrimonio con Enrica Cenzatti (se separaron en el 2002). De esta unión también nació Amos, en 1995.

Con Matteo canta 'Ven a mí', una canción que resume esa relación cercana que tienen, pese a que ya no vivan en la misma casa. “Mi padre y yo tenemos muchas cosas en común, especialmente en la música, ese es un mundo que nos relaciona enormemente”, comenta el joven, quien estudió piano.



Y es con este instrumento como padre e hijo se encuentran en el video de la canción, que ha sido publicada en siete idiomas.



El video muestra la vida familiar, retoma a Matteo desde pequeño, con fotos en blanco y negro del álbum que se guarda en la casa. Son del niño, no tanto con instrumentos sino en sus juegos. Hay una en la que lo muestra jugando ajedrez con su padre.



Mientras tanto, Andrea Bocelli comenta con fuerte voz las razones de por qué pasó tanto tiempo para volver a los estudios a crear. “Si yo iba a grabar algo nuevo, debía ser muy bello, muy inspirador, con contenido”, sentencia.



El resultado son temas que le hablan al amor en general. Las canciones tienen impresa esa pasión infinita de Bocelli por la música y también por la familia y la sencillez. En ella, el artista quiso recordar sus inicios, “el primer piano que compré, mis conciertos en los bares”, afirma.



Bocelli habla de que esta producción lo llevó de nuevo a esos días en los que nadie lo conocía, cuando acogía con su música a los asistentes a los lugares públicos en los que tocaba.

Una vida de fuerza

Abogado de la Universidad de Pisa, desde muy niño empezó a estudiar piano, flauta y saxofón. Pero Andrea Bocelli no era un niño común. Nació con un glaucoma congénito y veía muy poco. Como lo ha relatado, a los 12 años perdió totalmente la vista cuando recibió un balonazo en la cabeza durante un partido de fútbol con sus compañeros del colegio.



No ver más hizo que en él ganara su fuerza de voluntad. Siguió estudiando y cuando se graduó de abogado llevó casos, sin desistir de la música. Combinó ambas profesiones, pero con algo en su corazón: la música estaba primero.



“Siempre estuvo ahí. Desde muy niño, mi mamá me hablaba de música y me regalaban discos; así nació mi pasión, especialmente por la ópera, un género del que me gustan todos los grandes intérpretes”, dice.



Su carrera empezó a florecer a finales de la década de los 80, pese a que tuvo contradictores que le dijeron que no servía para cantar ópera, que su voz de tenor no era para este género.

En 1988, Bocelli saltó a América y dio dos conciertos en México. Ha sido un largo camino en el que hoy, a sus 60 años, se puede dar el lujo de haber vendido 85 millones de discos y también cantar en varios idiomas.



“Yo creo que la música es todo y hay una que es buena para cada cual y otra que no, según cada criterio. De todos modos, tengo claro que no puede existir un mundo sin música, porque siempre hemos tenido sonidos en el universo”, comenta el también productor musical.



Bocelli ha grabado diez óperas, entre ellas Carmen, El trovador, La bohemia, Romeo y Julieta, Werther y Tosca, y ha hecho innumerables colaboraciones con artistas populares y clásicos. En Sí canta Amo soltanto te, con Ed Sheeran; We Will Meet Once Again, con Josh Groban; Ave Maria Pietas, con Aida Garifullina y finalmente, If Only, con Dua Lipa.

Matteo ya había declarado ser seguidor de Ed Sheeran y el gusto que tuvo porque su papá lo tuviera en este disco. La canción que hace con Bocelli tiene un sonido muy clásico, en el que no solo resaltan ambas voces sino también el acompañamiento de los violines, entre otros instrumentos.



Entre padre e hijo, no obstante la cercanía, hay marcadas diferencias. Matteo también ha hecho una carrera en el modelaje, pero siempre ha afirmado que aunque ese escenario le gusta, prefiere el de la música.



Sabe que es hijo de un grande, de un hombre con reconocimiento en todo el mundo, “y eso tiene aspectos tanto positivos como negativos. Pero sé que realmente todo depende de mí. Yo quiero hacer mi carrera sin olvidar mis lazos. Debo estudiar mucho, eso sí”, comenta.



En Nueva York, el joven Bocelli luce tranquilo, cordial, se siente a gusto en la entrevista. “Creo que nos unen muchas cosas con América”, comenta, y si bien su formación ha sido muy clásica por sus estudios de piano, le gusta el reguetón.



Sí se grabó en la casa de Bocelli en Italia y fue producido por Bob Ezrin (Lou Reed y Pink Floyd, entre otros). Para ratificar el sentido familiar, incluye un tema de su más antiguo amigo: Pier Paolo Guerrini. Amos Bocelli toca el piano en la versión acústica de Estoy aquí y en Alas de libertad.



'If Only' es además un homenaje a la actual esposa de Bocelli, Verónica, y otro de los temas fue coescrito por Lucio Quarantotto (fallecido), que estuvo en uno de los más importantes éxitos del italiano, Por ti volaré, que lo catapultó al estrellato.



Con 'Sí', Bocelli quiere un nuevo comienzo, como ha dicho, un unir los recuerdos de su juventud con la madurez musical que tiene hoy, y más aún sabiendo que su nombre está escrito en el cancionero del mundo, que su voz impacta y su mensaje siempre ha sido positivo.

Bocelli tiene hambre, es hora de ir a almorzar. Uno de sus asistentes, en italiano, habla de un restaurante de comida de ese país que está muy cerca del Central Park, justo al frente del hotel en donde se realizaron las entrevistas.



El cantante, con gran agilidad, se levanta. Lleva un saco azul que le combina con los zapatos del mismo color. Pese a la elegancia, alguien le dice que debe sumar otra pieza al vestuario, un abrigo, porque afuera el otoño deja unos días con mucho frío.



Veintidós pisos abajo, la gente que vive en Nueva York camina presurosa, con su paso de local, muy diferente al de los cientos de turistas que se detienen en cada vitrina, en cada calle.



Matteo, antes de irse, cuenta que le gusta mucho leer y que adora los carros. Queda claro que es un muchacho común y corriente que quiere cantar y hacer su carrera.

Datos de un grande

La canción 'Ven a mí', que Andrea Bocelli canta junto con su hijo Matteo, forma

parte de la banda sonora de la película 'El cascanueces y los cuatro reinos', de Disney, algo que tiene muy felices a padre e hijo.



Sobre la voz de Matteo, Bocelli ha dicho que es “técnicamente muy distinta a la mía, pero hay algo que la hace similar: la actitud. Eso es algo que no puedes aprender, que no puede enseñarse. La actitud es algo con lo que se nace”.



En distintos trabajos, Bocelli ha hecho dúos con Céline Dion y Jennifer López, entre otras cantantes.



