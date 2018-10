Ximena Sariñana al cien por ciento de su ser

Un padre director de cine (Fernando Sariñana) y una madre guionista pueden significar demasiada presión para una artista, pero para la cantante y actriz mexicana marcaron un camino para confiar en su talento. “Mis papás, aunque no se dedicaron a la música, siempre fueron muy melómanos –le contó la cantante mexicana a EL TIEMPO–. Siempre había instrumentos y músicos en mi casa. Además, mi papá siempre era de ir a comprar discos y nos incentivaba mucho a descubrir música nueva y escucharla”.

Esta influencia cimentó una carrera musical que llega a los diez años ad portas del lanzamiento de un nuevo disco, uno cuya primera canción, titulada ¿Qué tiene? se estrena a la vez que Sariñana experimenta la materniadad (su hija Franca nació hace cinco meses). La artista manifiesta haber alcanzado un nivel de confianza que le permite no decir más “quiero que me quieras”, como en alguna de sus canciones, sino: “Me quiero como soy”.



¿Por qué han pasado cuatro años desde el último disco?

Porque también me gusta tomarme mi tiempo. Me gusta reinventarme con cada trabajo y eso toma tiempo. A veces no funciona, pero cuando funcionan ya sucede todo muy rápido. Este disco fue bastante rápido. Creo que ahora es un buen momento para sacar este disco.

Ximena celebra 10 años de su carrera musical. Foto: Warner Music

¿Cómo llegó a los productores de Icon Music, de Medellín, asociados con el género del reguetón?



Había escuchado algunas cosas que habían hecho y me llamó mucho la atención. Y pues les aventamos la bolita y nos dijeron: “va, vente y vamos a experimentar”. Y me llevé de compinche a Juan Pablo Vega -el cantante colombiano-. Quería alguien que me ayudara tanto a entender el lenguaje de esos géneros, pero que también hablara mi idioma de cantautora.



¿Cuál es la diferencia en cuanto a la producción?

Como cantautor estás muy acostumbrado a tener ya una canción hecha de principio a fin y luego empiezas con la parte de la programación y de la producción. En el caso de Icon todo iba sucediendo al mismo tiempo: que había un beat, pero apenas había una armonía; que había una idea de letra, pero apenas había una melodía; que entonces ya había un coro, pero no había un verso. Todo iba sucediendo.

Después de trabajar con Icon Music, ¿estaría dispuesta a hacer reguetón?



Estoy a un paso ¿no?



Creo que siempre hay que mantenerse muy auténtico con lo que uno hace y al final no puedo ser totalmente reguetón, pero sí me gusta experimentar con los géneros y adaptarlos a mí. Y creo que lo logré en este disco, en el que experimento con un poco de reguetón, de urbano, de R&B, de dancehall, de cumbia…



¿Tiene que ver con adaptarse al mercado?

Al final de cuentas si tu tirada es hacer música pop creo que está padre adaptarse, pero más que eso, siempre lo he visto como una oportunidad para colaborar, para experimentar.

¿Qué hay de feminismo en este sencillo?

Pues mucho porque habla de una liberación. Es un paso muy importante en el ser feminista, decir: "Esta soy yo y me vale si te acomoda o no. Me voy a aceptar al cien por ciento con esto que soy”. Si es que soy muy femenina o que si soy mamá o que si soy una mujer trabajadora o que si me gustan los hombres o me gustan las mujeres o que si quiero solo dedicarme a mi hogar o que si quiero ir por el mundo girando y cantando o lo que sea. Darnos esa oportunidad de ser lo que queramos ser.

Apropósito de ser mamá, ¿qué tanto influyó su hija Franca en la creación?

Esto sucedió antes de tener a Franca, pero de alguna manera lo siento como el preámbulo. Creo que tenía que llegar a este punto en mi vida para poderme dedicar a tener una responsabilidad tan grande como ser mamá y siento que puedo lograr, en la medida de lo posible, compaginar estas dos etapas de mi vida.



¿Quién es un referente en cuanto a la maternidad?

Mi mamá. Toda la vida fue muy apasionada en su trabajo. Entonces agradezco mucho haber crecido con una mujer que rompió con ese paradigma de ser quien abandona su vida para quedarse con sus hijos.



¿Qué tan difícil es eso?

Definitivamente es difícil porque obviamente te tienes que partir en dos, pero al mismo tiempo es muy padre, es muy divertido el poder compartir de esa manera con ella, vivirlo tan de cerca y ver cómo otras mujeres lo han hecho antes. No soy la primera mujer que trabaja y es mamá. Es bonito sentir que formas parte de esta comunidad y sientes una nueva y profunda admiración por todas las mamás.

Parece que este será un disco muy femenino, ¿verdad?

Creo que todo está conectado, el ser mamá te conecta a fuerzas con una parte muy femenina, pero también conceptualmente más allá de lo que es redefinir qué es para mí ser mujer y ser femenina en ese aspecto, si es dejarme ser vulnerable, si es dejar fluir o si es de repente ser más directa, tomar el control de las cosas, divertirte o dejarte ir. Siento que todo esto fue redefinir mi concepto de feminidad.



¿Qué es entonces la feminidad ahora?

Creo que definitivamente es dejarte ser y que "ser femenina" sea lo que sea que tú quieras ser.



ANA HINCAPIÉ

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO.