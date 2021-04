Entrevista con Willie Colón: 'Acepto la paternidad de la salsa'

De niño, William Anthony Colón Román (28 de abril de 1950) se subía a lo más alto de los edificios del Bronx neoyorkino a tirarle vegetales a la gente. De aquellas travesuras le quedó el apodo de ‘El malo del Bronx’. De los arrullos de su abuela puertorriqueña, Antonia Román, heredó la raíz musical caribeña que lo hizo conocido en el mundo como Willie Colón.

Y de su juventud, marcada por ser nieto de inmigrantes, le quedó el interés de luchar por la comunidad latina. Por su labor social y política cosecha doctorados y reconocimientos. En este campo, ha pasado por asociaciones tales como la Fundación Pro Inmigrantes de la ONU, la Coalición para un mejor Nueva York, entre otras.



Pero es su música -es una de las estrellas de la Fania All Stars- la que lo convirtió en ídolo en Colombia y en general en el mundo de la música latina. Sin poderte hablar, Celo y Gitana, en voz de este músico, compositor, arreglista y trombonista son canciones que lo identifican entre el público.



Sobre las facetas de su vida, El malo del Bronx habló con EL TIEMPO.

Desde los 16 años ya hacía trabajo social.



El acta de Derechos Civiles en Estados Unidos se aprobó en el 64. Así que viví 14 años bajo leyes de apartheid americanas, como en Sudáfrica. Eso me dejó una espina. Recuerdo a la gente de mi barrio, a mi abuelita, y lo mucho que sufrieron. Nací en Estados Unidos y la gente me decía: "¿Por qué no te vas?". A la larga, esos problemas fueron una bendición: me permitieron identificarme con el dolor de mucha gente.

Su abuela también lo impulsó hacia la música, ¿Cómo?



Hablamos del tiempo en que se le daba manivela a la vitrola. Ella me enseñó a bailar los discos antiguos de su colección. Me compró una trompeta para mi cumpleaños número 11. Todo niño necesita alguien que lo haga sentir especial.

¿Por qué el nombre de su orquesta, Legal Alien (Extranjero Legal)?

​

Mis padres y yo nacimos acá (Nueva York). Pero nos veían como inmigrantes legales. Es nombre sarcástico y la orquesta lo lleva desde el disco que saqué en inglés, de música dance en el 85.

¿Por qué eligió cantar en español?



Por la influencia de mi abuela. En mi primer álbum (1966) grabé canciones en inglés y volví a grabar en el 85, cuando todo el mundo salía con injertos de música en inglés con ritmos latinos. Pero decidí no seguir. En las presentaciones uno tiene que doblar y yo soy músico. Iba en contra de las cosas que yo pensaba.



Ahora viene a la despedida de Johnny Pacheco...



¿Por qué? ¿Lo botaron?



Dicen que se retira. ¿Qué influencia ha tenido Pacheco en su carrera?

​

Grabé con mi grupito en el 65, mi productor quedó en bancarrota y embargaron la cinta. Pedí una copia y fui a todas las disqueras a tratar de venderlo. Encontré a Johnny Pacheco y a él le gustó el concepto. Aprendí a hacer discos con Johnny, estudiando su técnica, porque fue mi productor en los comienzos.

¿Así se incorporó a La Fania?



El concepto de estrellas de La Fania surgió más tarde. Fui el tercer artista que ellos firmaron. Estuve desde el principio, pero los demás me llevaban 15, 20 años. Yo era el baby del grupo. Ahora somos un chorro de viejos.



Era el bebé del grupo y ahora es el padre de la salsa neoyorquina . ¿Cómo siente esa paternidad?



En verdad, la acepto. Creo que la salsa fuera de ser un comercio fue una fuerza sociopolítica que unió a mucho latinoamericano. Fue una plataforma para nosotros. Me siento agradecido de haber formado parte de esto.

Su música escandalizaba a los puristas. Ahora es un clásico. ¿Cómo percibe ese cambio?

​

Cuando uno rompe fórmulas, termina por ser aceptado después del tiempo como si fuera una regla. No sé si me gusta, porque siempre quise ser la excepción. Mis números son clásicos, pero yo sigo buscando otras cosas, a ver si puedo sorprender a la gente.

Y de paso es piloto de avión, con licencia...



Empecé con eso en los 70. Piloteaba los vuelos del grupo cuando íbamos a las presentaciones. Ahora me dedico más a la navegación. Tengo un bote y salgo al mar. Son cosas que distraen y dan una perspectiva que permite abrir la mente para que puedan llegar las musas.

Willie Colón hizo una famosa versión de la canción 'Idilio', que después grabó el colombiano Fonseca. Aquí, durante uns how en Bogotá, cantándola a dúo. Foto: Archivo EL TIEMPO

Con la labor de asesor del alcalde de Nueva York (2004), ¿a qué horas canta?

​

Los fines de semana me robo un tiempo. Mucho de mi trabajo con la ciudad se basa en la comunidad latina y en asuntos culturales. Me mantengo cerca de la cultura y el arte. Lo que hago me permite contribuir como artista y como activista.



¿Qué retos tiene en los dos campos?

​

Este año quiero lanzar por lo menos dos discos. Por otra parte, estoy luchando para tratar de resucitar el ambiente en Nueva York. La industria del entretenimiento ha decaído. A ver si podemos hacer más televisión para latinos, ver más telenovelas colombianas. Somos casi un país en Nueva York. Somos tres millones y pico y no hay suficiente infraestructura para apoyarnos.

¿Se ve como el alcalde Willie Colón?



No es mi sueño. Pero, como dice Pedro Navaja: "La vida te da sorpresas". Con el nombramiento que tengo hay oportunidad para hacer las cosas. Estoy agradecido, pero no tengo planeado lanzarme.

