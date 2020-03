Tainy, la estrella de la producción musical, saca su propio álbum

En el reguetón, desde sus orígenes, existe la costumbre de nombrar a los cantantes y a los productores al final de las canciones. Para quienes siguen el género, es común oír con frecuencia el nombre del puertorriqueño Tainy en muchísimos éxitos de varios artistas hoy consagrados.

Después de 15 años de brillar silenciosamente produciendo los superéxitos de los grandes nombres de la música urbana, Tainy por fin pasa al frente del escenario con su primer disco como solista, The Kids That Grew Up On Reggaeton, en el que invita a diferentes voces para que canten sobre sus composiciones.



A los 16 años, Marcos Efraín Masís (conocido como Tainy) entró por la puerta grande el mundo del reguetón. En el 2005 produjo la exitosa canción Rakata, de Wisin y Yandel, cuando la música urbana despegaba con fuerza. En 2019, después de 14 años de evolución, trabajó con J Balvin, Selena Gómez y el mítico Benny Blanco en I Can’t Get Enough; también produjo –junto con su compatriota Bad Bunny– el álbum X 100pre, ganador del Grammy Latino, y el éxito Callaita.

Su cercanía con tantas personalidades lo llevó a pensar en sacar su propio proyecto, que salió este mes. The Kids That Grew Up On Reggaeton es un disco de siete canciones en las que participan voces como el jamaiquino Sean Paul, el dominicano Mozart La Para, la estadounidense Lauren Jauregui y el español C Tangana. Sumado a Llane, Las Villa, Dylan Fuentes y Kali Uchis, que son la cuota colombiana de esta aventura musical. EL TIEMPO conversó con Tainy acerca de este nuevo proyecto.

¿Con qué criterio escogió las voces invitadas?

El disco está basado en el talento que está trayendo la nueva ola al género urbano. Escogimos artistas que crecieron oyendo reguetón y que oírlo les ayudó y los inspiró a crear su propio estilo e interpretarlo de la manera que ellos sienten. Ese es el concepto del proyecto, aunque hay excepciones, como Sean Paul y Lennox, que llevan más de diez años en la industria.



No fue nada planeado, como que quisiéramos trabajar con tal artista y lo buscáramos. Fueron sesiones que se fueron dando con el tiempo, espontáneamente aquí en mi estudio, en Miami. Se fueron dando estas colaboraciones de casualidad, cuando alguno de los artistas coincidía aquí en la ciudad. Poco a poco me di cuenta de que teníamos una buena variedad de temas, entonces escogí los mejores siete para este proyecto.

No es tan común que los productores de reguetón hagan discos solos...

Nosotros en Puerto Rico lo hemos visto antes, pero luego hubo un momento en el que no estaba ocurriendo tanto. Cuando yo estaba creciendo, estaban DJ Blass, con Sandunguero; Luny Toons, con Más Flow y Más Flow 2; DJ Nelson, con Flow la discoteca. Siempre he soñado con hacerlo. Este es mi primer proyecto, pero luego quiero hacer uno como los de ellos, en el que meta a todo el mundo. Ahí no solo cabrían los de la nueva generación, podrían entrar Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Ozuna o Bad Bunny.

De izquierda a derecha aparecen Llane, Dylan Fuentes, Tainy, Justin Quiles y Lennox, que participan juntos en una de las canciones del álbum. Foto: Cortesía Universal Music.

¿El disco solo incluye reguetón, o hay más ritmos?

Es una mezcla de ritmos urbanos. Por el título (The Kids That Grew Up On Reggaeton) podría pensarse que se trata de un disco solo de reguetón, pero la verdad es que el título es más por la idea de que los artistas crecieron oyéndolo que porque el contenido sea solo eso.



Al oír el disco se puede notar la diferencia de estilos, influencias y temáticas de los artistas, que además son de diferentes países. Hay un tema que sí está apegado a los sonidos del reguetón clásico, que es Tu amiga, en el que cantan Llane, Justin Quiles, Lennox y Dylan Fuentes.

¿Solo usted hizo las pistas?

Hubo más gente. Es un proyecto bien colectivo. Yo estoy encabezando y dando la dirección, pero aquí en el estudio tenemos muchos productores y compositores. Además, los artistas que cantan muchas veces también componen sus letras y melodías.

En un mes salió su disco y también los de Bad Bunny y J Balvin , es un año fuerte en el mundo urbano...

Es un momento increíble para la música en general. Pero especialmente para la urbana. El mío es un concepto diferente a YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana), de Bad Bunny, que tiene como 20 canciones. Pero sí: va a haber tanta música buena y nueva en la calle que yo sé que la gente va a disfrutar bastante y van a tener un poquito de todo.

-Mateo Arias Ortiz

Redacción Cultura - EL TIEMPO

​En Twitter: @mateoariasortiz