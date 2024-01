Slash: ‘Hago filmes de terror y ya no coleccionó serpientes’

¿Qué hace Slash cuando no es la leyenda viva de la guitarra y ese músico inquieto que hoy ya no se deja devorar por los excesos? En realidad hace muchas cosas, pero no puede desconectarse de pulsar los dedos sobre las cuerdas de sus famosas Gibson Les Paul Estándar o la Memphis Les Paul para dar vida a riffs increíbles.

A sus 58 años goza de tocar en vivo y cuando se lanza con otros amigos de aventuras musicales, no existe espacio para hablar de Guns N’ Roses. Ahora, cuando se prepara para tocar de nuevo en Colombia junto al cantante Myles Kennedy & The Conspirators en Bogotá, Slash no esconde la emoción de regresar a Bogotá con su música y sus propias reglas.



“No sé cómo analizar o describir al público de Colombia, pero si tengo claro que tienen una gran pasión, son súper entusiastas y siempre recuerdo la energía tan poderosa de la gente”, dice el guitarrista en una charla telefónica con EL TIEMPO, en la antesala de su concierto este viernes 26 de enero en el Royal Center (Carrera 13 No 66 – 80). Se trata de un recital que, como dice el músico de cabellera crespa y sombrero de copa, será más cercano y promete ser muy intenso para los fanáticos que han seguido su carrera.



“Siempre me acuerdo de los 90 (él mismo rompe la regla de no hablar de sus compañeros de Guns N’ Roses), la primera vez que tocamos en Colombia y vi a un público que estaba realmente poniendo atención a la música, a todos esos finos detalles de un concierto y a la vez siendo realmente afectado de una manera emocional ante el suceso. Fue algo grandioso”, cuenta de aquel mítico y enloquecido concierto del 29 de octubre de 1992 en el comenzó a llover cuando tocaron November Rain.

Slash y la banda que lo acompaña en la gira en sus discos más recientes. Foto: Austin Nelson

Pero Slash no está para desenterrar nostalgias. En su nuevo show, acompañado de esos conspiradores que ya son sus amigos más allá del escenario, y de Myles Kennedy, que con su voz ha sabido impulsar otras canciones y otros mensajes, quieren dejar huella y mostrar la química que tienen en esta gira a la que denominó The River is Rising, que es el mismo nombre de una de las canciones de su más reciente álbum: 4.

El poder de la química

“Lo de la química es algo que simplemente sucede con ciertas personas y no hay una manera real de describirlo verbalmente. Simplemente es algo que sucede o no sucede. A lo largo de los años he tocado con muchas personas, pero rara vez trabajas con gente con las que realmente te conectas. Y por alguna razón, cuando Myles y yo nos conocimos, conectamos inmediatamente en muchos niveles. A nivel de escritura, a nivel de interpretación, a nivel de amistad. Y luego lo mismo con Brent y Todd y luego con Frank. Simplemente, nos reunimos con el grupo adecuado de personas para formar una banda que ha estado junta durante 14 años y ha sido algo bueno”, reconoce.

Para el show en Bogotá, de seguro hará un recorrido de canciones alrededor de su música, nada más, es factible que toque canciones como Driving Rain, My Antidote, Speed Parade (que hizo parte de su proyecto Slash’s Snakepit); al igual que Fall Back to Earth, Whatever Gets You By, Spirit Love o April Fool, que hacen parte de 4, del que hay que decir que presenta un sonido más orgánico pues se grabó tocando todos los instrumentos en estudio. Una dinámica que le encantó a Slash. ¿Será una regla que impondrá para sus próximas producciones musicales?

Detalle del álbum más reciente de Slash, que ofrece un sonido muy potente y orgánico. Foto: Austin Nelson

“Siempre trato de grabar lo más en vivo posible. Simplemente no siempre es técnicamente posible hacerlo y a eso súmale el productor con el que estés trabajando. Pero en el caso de 4, lo grabamos en vivo en una habitación, era la habitación perfecta para lograr ese sonido tan orgánico. Siempre me aseguro de grabar las pistas básicas de todas las canciones en vivo, pase lo que pase, pero es difícil (hablando de nuevos proyectos a futuro) decir si las guitarras estarán en vivo en la sala o si serán dobladas más tarde”.

Acerca de un nuevo álbum, en el que se rumora tendrá muchos invitados especiales, Slash esquiva la idea de dar algún comentario. “Podría estar listo el otro mes, no lo sé, pero nos tocaría hacer otra charla para hablar del tema”, dice.

Toca aguantar

Prefiere decir que su fórmula para seguir vigente es no dejar de componer. “Y sobre todo aguantar, ya que en esto tienes momentos de inspiración y otros de cero trabajo creativo, pero tienes que atravesar por eso, por los bloqueos, y cuando sientes que vuelve esa inspiración, debes atraparla. Por eso siempre tengo cerca una guitarra y eso me ayuda a superar esos baches”.

Slash y Myles Kennedy: una química muscal explosiva. Foto: Austin Nelson

“En realidad, el círculo se cierra cuando tocas en vivo, esa es la mayor recompensa, estar frente a la gente todas las noches después de los viajes y esa rutina. Pero esas molestias no son nada frente a la alegría de poder llegar y tocar a tiempo”.

Slash sabe que tiene una fanaticada fiel que lo ha seguido desde Guns N' Roses y que ha podido disfrutar de esas nuevas texturas del rock que explora en sus otros proyectos, pero reconoce medio en broma que ha conectado mucho con nuevas generaciones que descubren todos los días su obra musical.

“Definitivamente tengo una conexión con la nueva generación de fanáticos, especialmente porque también tengo hijos (London y Cash) y les encanta la música. Así que me mantiene realmente al tanto de lo que están haciendo, de alguna manera me hace consciente de lo que está sucediendo en su mundo, musicalmente hablando. También, simplemente, estoy bastante en contacto con mi base de seguidores y la verdad parece abarcar muchas edades, desde muy jóvenes hasta personas que son, ya sabes... mis compañeros de edad”, reconoce Slash.

El rock, el terror y la pausa

“El rock es una cosa que surge, tiene sus reflujos y flujos creativos a nivel comercial, bla, bla, bla... Pero definitivamente es algo que nunca desaparece. Yo no presto mucha atención a cuál es el tipo de clima actual del rock and roll en su relación con, ya sabes, una especie de consumo público dónde está y cuál es su estatus. Me enfoco más en lo está sucediendo creativamente, pero siento que estamos a punto de embarcarnos en un período realmente crudo y energético de nueva música de esta nueva generación y eso me emociona mucho (…). Hasta ahora, ha sido una especie de retroceso y está saliendo de un período realmente extraño de uso excesivo y sobreproducción digital”.



Slash siente, respira y hasta come rock, por eso se emociona al hablar del tema, pero recalca también que tiene espacio para otras pasiones, a veces extrañas y para algunas, posiblemente retorcidas, y para otros definitivamente interesantes.

“Es cierto, hago algunas cosas. He estado produciendo películas de terror durante los últimos casi 10 años (ahora ha creado una nueva compañía llamada BerserkerGang y ya estrenó el filme: The Breacher). He estado involucrado en el negocio del cine y disfruto haciéndolo, y hay unas cintas que están a punto de estrenarse y eso es emocionante. Pero quiero decir, ¿sabes qué? Paso la mayor parte de mi tiempo trabajando. Si no estoy escribiendo, grabando o haciendo giras, estoy escribiendo, practicando o haciendo sesiones con alguien más”.



Así como partituras para películas y programas de televisión. “En mi tiempo libre, que es poco, todavía estudio paleontología de dinosaurios. Sabes... ya no colecciono serpientes. No he hecho eso en mucho tiempo. Así que no tengo mucho de lo que la gente llamas pasatiempos. En realidad todo está realmente orientado al trabajo y la música”, finaliza Slash con una carcajada.



