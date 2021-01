Sfera Ebbasta: el rapero italiano de moda amigo de J Balvin

J Balvin cuenta que en un viaje a Italia quiso revisar qué se estaba oyendo en ese país y fue a las principales listas. Se encontró una sorpresa: no había ninguna canción de él entre las primeras diez. En cambio, había varias de un tal Sfera Ebbasta. Entonces lo buscó para ver qué hacía y quién era y, de golpe, se hicieron amigos.

Su nombre es Gionata Boschetti. Nació en Milán en 1992. Empezó desde abajo y, tras trabajar duro, se ha convertido en uno de los artistas italianos con más proyección internacional.



(También puede leer: Carlos Vives contó cuál fue la canción más interesante de producir).



Un torso tatuado, una cadena grande, el pelo rojo. Un tipo musculoso acostado en una superficie azul clara. Así se veía el gigantesco cartel en Times Square, Nueva York, con el que Spotify anunciaba el estreno de 'Famoso', el nuevo álbum de Sfera Ebbasta, que ha puesto sus temas en las primeras posiciones de las listas de Europa y América.



Uno de esos temas es 'Baby', que grabó justamente con la estrella colombiana J Balvin. Allí se revela la relación de la propuesta del italiano con el gran movimiento mundial de la música urbana nacida en Estados Unidos y potenciada en el toda América.



Con un español limitado, pero suficiente, el rapero italiano, desde su casa en Milán, habló con EL TIEMPO por una videollamada sobre este nuevo disco, sobre su propuesta y sus proyectos.

¿De dónde salió su nombre? ¿Qué significa?

Significa literalmente “esfera”. Y “Ebbasta” quiere decir “y basta”. Es como decir “esfera y ya” o “esfera y punto”. Mi nombre ‘Sfera’ nació cuando tenía 13 o 14 años porque así firmaba mis grafitis cuando andaba por las calles de Milán. Cuando empecé a hacer música pensé que tenía que usar el mismo nombre que usaba para hacer grafitis. Por ahí a los dos años agregué el Ebbasta cuando estaba abriendo mi cuenta de Facebook, porque me pedía nombre y apellido. Y mi nombre artístico no tenía apellido, era Sfera y ya, y basta, entonces quedé así.

¿Cómo es la movida del rap italiano, en general?

Ahora mismo el rap y los géneros urbanos son de los más populares en Italia. Están de moda. A los jóvenes les gusta el pop y el reguetón. Pero bueno, es una cuestión de todo el mundo, ¿no?

También pienso que la música es un idioma en sí mismo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Es una manera de comunicarse con la gente de manera universal. FACEBOOK

TWITTER

¿Pero oyen rap en italiano, en español o en inglés?

En los tres idiomas. Oímos mucho rap en italiano, pero también nos gusta el reguetón latino y oímos a los grandes raperos de Estados Unidos. Supongo que ahora mismo es así en todo el mundo, no sé.

¿Por qué cree que hace tanto tiempo no había un artista que cantara en italiano y se oyera en todo el mundo?

Creo que es un tema generacional. La música que yo hago es la que está de moda. Pasaron unos diez años durante esa transición musical. Antes estaban de moda el pop y la balada, y de Italia salieron cantantes como Laura Pausini o Eros Ramazzotti. Así que es un proceso natural.



(Le puede interesar: Al aire el nuevo disco de Maluma, '#7DJ')..



Aunque, para responder tu pregunta, no sé bien cómo se podría explicar por qué hubo un tiempo tan largo entre ellos y nosotros, no sé por qué Italia se tardó tanto en volver a tener a alguien reconocido de manera internacional.

¿Qué referentes tiene, a qué estilo musical le apunta?

Empecé oyendo mucho rap norteamericano. Estaba muy de moda 50 Cent, Eminem y esta movida. Cuanto yo empecé a hacer música, ese era el canon. Cuando comencé a hacer música por trabajo, no solo por diversión, quizás uno diez años después, he encontrado una dimensión personal: mi propio sonido. Pero esto se deriva de todo lo que he oído durante año.

¿Cómo fue la historia de su canción con J Balvin?

Conocí bien a Jose cuando me invitó a hacer el 'remix' de 'Machica', una canción de él. Desde el principio él se portó como un hermano mayor conmigo. Él siempre ha sido muy humilde conmigo. Me ha apoyado en mi camino y le ha aportado a mi saber. Ha jugado un papel importante en este proceso de hacer que mi éxito sea más grande. Y desde entonces he estado en contacto con Sky Rompiendo, su productor. Con él hice la canción 'Baby', y se la mostramos a J Balvin. A él le encantó y la grabamos.

¿Con quién más le gustaría hacer música?

Me gustaría juntarme con un montón de artistas diferentes. No se me ocurre un solo nombre. Me encantaría trabajar con Bad Bunny, con Drake, con Rauw Alejandro. Me gusta mucho Karol G. Me interesan muchos artistas en el panorama latinoamericano, en el europeo.

Ya que es amigo de Balvin y que menciona a Karol G, ¿le interesa Colombia?

Nunca he ido, pero espero poder ir en este 2021. Quiero conocer Bogotá y Medellín. Quiero probar la arepa.

Usted siempre canta en italiano, no en inglés ni en español, ¿lo hace con una intención en especial?

A veces pienso que debería hacer música en otro idioma. Pero también pienso que todos los que me han notado y me han destacado, lo han hecho por hacer la música en mi idioma.



(Le recomendamos: Thalía cumple su sueño de aparecer en la portada de 'Vogue').



También pienso que la música es un idioma en sí mismo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Es una manera de comunicarse con la gente de manera universal.

Finalmente, ¿cómo describiría su nuevo disco?

Es álbum, como lo dice su título, 'Famoso', habla de la fama. Pero aborda ambas caras de la fama. La gente cree que ser famoso es perfecto, que todo es perfecto, que todo es muy fácil. Pero, detrás de una fama grande hay un gran trabajo, un gran sacrificio.



MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

​EL TIEMPO

En Twitter e Instagram: @mateoariasortiz