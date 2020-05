Rita Indiana: el huracán caribeño

Llamar a Rita Indiana ‘escritora’, ‘artista plástica’ o ‘música’ sería simplificar una complejidad poderosa para estas épocas homogéneas. Aunque se destaca por su obra literaria –ciencia ficción caribeña y novela desenfrenada que la ha convertido en parte del 'Zeitgeist' latino–, fue su gran versatilidad la que la llevó a la música al lado de Los Misterios, en 2010, y la que hizo de ella una figura que ni siquiera ella quería ser, pero que sucedió como el arte: un 'big bang' nacido de la exploración y el instinto.

Rita lleva 10 años viviendo en Puerto Rico –el primer lugar del mundo donde se publicó su literatura– y es vecina de Eduardo Cabra, Visitante (Calle Trece), con quien ha regresado a la música luego del apabullante éxito de 'El juidero', una obra musical de culto, cargado de calor, merengue, 'thrash' y 'punk'.



Los 7 años de ausencia terminaron la semana pasada con su canción Como un dragón, en la que abre, como es costumbre, un abanico puntudo e inesperado de sensaciones audiovisuales, dirigido además por su esposa, Noelia Quintero Heredia, y con la posproducción de una pequeña pero importante productora audiovisual colombiana llamada DiptonOnce.



En esta charla para EL TIEMPO, Rita habla de #MeToo, de Dave Chappelle, de su vida, de la pandemia, de Iron Maiden, de metal, reguetón y merengue.



¿Cuánto lleva casada?

​

Once años.



¿Es lo mismo que una relación heterosexual?



Yo creo que sí, los roles se intercambian. Bueno, en las relaciones heterosexuales también, ¿no? Un día a uno le toca una cosa y al otro otra, un día una tiene mal humor y al otro le toca a la otra, un día alguien lava los platos y al otro día le toca a la otra... Toca ser democrático como en cualquier relación, pero el amor de dos mujeres es bien intenso.



¿Y cómo lleva el enclaustramiento?



Ha sido interesante, porque tenemos tres hijos y dos perras, y estamos en un apartamento, con bastante espacio, pero un apartamento... Salimos a pasear las perras, nos inventamos jugar Uno, videojuegos, hacer música, hacer videoclips. Estamos con el taller en la casa y está todo el mundo aprendiendo, viendo muchas películas viejas, mucho 'western', tratando de pasar el tiempo y de trabajar. Tratando de aprovechar el tiempo. Pero harta, cansa y enloquece.



Y lanzando canciones también...



Es un poco loco, ¿verdad? Lanzar música en medio de una pandemia... Pero prefiero lanzar música y no quedarme con ella guardada, pa’ que la gente tenga cosas que ver y oír y pueda divertirse también en este momento tan raro y tan difícil.



¿Cuánto tiempo tuvo guardada Como un dragón?



Está lista desde Navidad, pero estábamos esperando que termináramos de hacerle posproducción al video, que dirigió Noelia Quintero, mi compañera, y que hicimos en coproducción con Diptongo, una firma colombiana que se encargó de la animación 3D. Una colaboración con la que estoy muy agradecida porque quedó superchula.



¿Cómo llegaron a ellos?



Las redes de un amigo, Emil Medina, un productor de aquí que ha trabajado con Bad Bunny y es un tipo superprofesional. Él me recomendó a Sebastián Mejía y me dijo que hablara con él. Hay mucha colaboración entre Colombia y Puerto Rico por estos días en cuestiones de posproducción, de filmación, también en el mundo musical.



El ejemplo son ustedes, Balvin y Bad Bunny, ¿no?



Hay muchos vasos comunicantes entre nosotros. Colombia también es Caribe. Hay una química muy chula.

¿De dónde nace el espíritu del video?

​

La idea que trabajó Noelia era la de un laboratorio. A mí me bautizaron como ‘la Montra’ en mi país, que es ‘la Monstrua’. Queríamos traer ese personaje: ver a ‘la Montra’ en su laboratorio, creando sus experimentos musicales, o de cualquier tipo.

Leí que hay algo de Os Mutantes y de Iron Maiden... ¿Cómo conectan esos mundos?

Esa soy yo, esa mezcla de gustos. A los 12 años ya estaba metida en lo que era el thrash y el punk, pero oía merengue en mi casa sin que mis amigos lo supieran (risas). Mi música es eso, una mezcla de todas esas cosas que me gustan. Y este disco viene bien potente, trae punk, pospunk y mucho metal, pero mezclado con todos estos ritmos afrocaribeños, y hay mucha teatralidad también; a eso me refería con Iron Maiden: a esa teatralidad de Maiden en escena.



¿Cómo llegó al 'thrash'?

​

Había una tienda en Santo Domingo que se llamaba el Skateboard Shop, ahí estaba todo el ‘hangueo’. Todos los que montaban patineta andaban por ahí... yo creo que vendían una camiseta al año (risas), pero era un centro cultural orgánico pa’ todos los 'outsiders'. Yo llegué oyendo Guns n’ Roses y cositas así, y entonces, los tigres que estaban empezaron a recomendarme Slayer, Metallica, Megadeth... y por ahí empecé a explorar cosas más ácidas... De mano en mano, como era antes.



¿Cómo se vive por fuera de la idiosincrasia del caribe, bajo esas reglas del 'metal' y del 'hardcore'?



Hubo una persecución bien interesante a finales de los 80. En la TV apareció un presentador mostrando discos de Judas Priest, y la gente se puso como loca. Mandaron a la policía a perseguirnos si llevábamos camisetas de Maiden... Te cortaban el pelo... un pánico al 'heavy metal'. Lo cuento en uno de mis libros.



¿Por qué se demoró tanto en hacer un nuevo álbum?



Porque yo venía del 'underground', de la literatura, de las artes conceptuales, y me metí a hacer música popular con 'El juidero', y le fue superbién. Y yo no estaba lista para bregar con lo que significaba ser una figura de la música popular en ese momento. Era demasiado exigente, mucha exposición, mis hijos estaban pequeños... también porque quería dedicarle tiempo a la literatura. Entonces escribí un par de novelitas que tenía ahí en el cuerpo y que tenía que tirar, y ahora regreso de la mano de Eduardo Cabra (Visitante), que tenía tiempo pidiéndome que le metiera mano a un disco...

¿Cómo se encuentra con Eduardo?



Eduardo es mi vecino, entonces nos vemos en el mismo barrio, muy a menudo. Habíamos tenido la conversación de grabar otro disco, y cuando estuve lista lo llamé y le dije: ‘Vamos a hacerlo’. Ha sido un proceso bien interesante, es un buen ser humano y un tipo muy talentoso. A veces llegaba con una idea clara de cómo hacer las cosas, a veces llegaba sin ideas a proponerme que hiciéramos algo de la nada. Íbamos armando un Tetris. A veces simplemente le decía: ‘Móntate una pista, y yo me encaramo encima de eso’. Fueron muchos experimentos distintos, hicimos muchas cosas. Fue chévere porque no nos amarramos a un método particular. Fluíamos.



Cuando estaba escondida de los amigos oyendo merengue, ¿qué era lo que escuchaba?



Por esa época lo que estaba de moda era la Coco Band. Era a comienzos de los 90. Estaba de moda ese merengue que era más rápido, que cantaba supernasal, bien falso, pero también lo que ponían en la radio: Wilfrido Vargas, Johnny Ventura, mis favoritos. No era la época dorada de ellos, porque esa época fue la de los ochenta. Bonny Cepeda... los Hijos del Rey, Fernandito Villalona, por supuesto... toda esa gente que transformó el merengue de una cosa abigarrada, de salón, del trujillato, y lo llevaron a la calle y lo convirtieron en algo verdaderamente urbano.



¿En algún momento se le ocurrió por aquella época que usted iba a conectar el 'thrash' con el merengue?



No, porque eran mundos bien opuestos. Que te dijeran ‘merenguero’ en el ‘hangeo’ del metal era un insulto. Pero internet ha ayudado a la gente a salir de esos munditos y probar otras cosas.

¿Siente que en esa época pasaba con el merengue entre esas tribus del metal y el 'thrash' y el 'punk' lo mismo que pasa hoy en día con el reguetón?

​

Definitivamente. Me hace mucha gracia ver a merengueros como Johnny Ventura hablando mal del dembow, del reguetón o del trap, porque así se habló de ellos. Se les olvida que en algún momento ellos fueron los transgresores, los que estaban haciendo una música que para la generación anterior era un disparate. Siempre hay esa punta de lanza en la música popular con quien transgrede lo establecido: la gente le cae encima. Pero siento que ya la división no es tan fuerte ni tan agresiva, porque conozco jóvenes que oyen de todo con muchísima más libertad que nosotros hace veinte años.



¿Usted cree que el reguetón es mala música?



Yo no creo que haya mala música. ¿Quién soy yo pa’ decirle a alguien que oye su reguetón, que lo mueve, lo hace levantarse y gozar, perrear, joder y estar vivo, que eso es una mierda? La música es pa’ sentir y pa’ que el ser humano no se vuelva loco. Hay barbaridades que están mal producidas, mal hechas, mal escritas... pero seguro que habrá alguien al que esa mierda le encanta. Y yo eso lo respeto.



¿Se siente activista?



Respeto mucho ese término. Se usa mucho conmigo porque soy lesbiana, porque soy artista y porque hablo mucho de estas cosas. Pero no me considero activista porque tengo muchos amigos que lo son, y entiendo que hacen un trabajo de educación, de organizar que yo no hago. Yo hago un trabajo cultural.



¿Qué tiene que tener un artista para ser un activista de verdad?



Te puedo contestar eso diciéndote a quién considero un activista: a Rubén Albarrán, de Café Tacuba. Rubén es una persona que está constantemente siendo aliado de distintas luchas y comunidades de forma permanente, con un discurso superclaro; muy generoso con su tiempo, con sus ideas y su arte, y que está conectado con esas luchas de forma REAL, no solamente mandando un WhatsApp o un video, sino que está constantemente trabajando a favor de otros y de una idea de justicia. Él es el ejemplo más claro que te puedo dar.

¿Cómo siente el movimiento feminista luego del #MeToo?

​

Yo creo que está bien... los hombres se han pasado de la raya ya hace tiempo, y hacía falta pegarles un sustito. Creo que lo de #MeToo es bueno, estoy a favor de que hay que sacarle los papelitos a la gente que ha sido cabrona, pero también entiendo que hay que educar a nuestros hermanos varones, muchos de ellos a quienes amo, y con quienes trabajo... No puede ser que sea solo joderlos, hay que trabajar por lo justo, para ustedes y pa’ nosotras.



El comediante Dave Chappelle decía sobre el #MeToo, en su segundo especial de Netflix, en su manera brillante pero a veces repulsiva, que en algún momento iban a necesitarnos. ¿Qué opina?



Yo creo que sí. No se logra nada sin alianzas. Creo en ellas. Y no creo en una segregación entre lesbianas y trans, afros y hombres... Lo ideal es que nos juntemos todos y arreglemos esta vaina. A mí me encanta Chappelle, porque tiene el arte. Y su comedia, para mí, son obras maestras. El tipo dice cosas que nadie puede decir, pero las dice de una forma tan efectiva y tan problematizada dentro de un chiste que le aplaudo lo que dice, aunque sea una barbaridad.



¿Qué sigue después de esta pandemia?



Va a haber unos 'parties' cabrones. La gente está tan cansada de estar en la casa, tiene tantas ganas de salir a tomarse una cerveza y bailar hasta el amanecer que creo que va a ser bonito el regreso. Vamos a entender algunas cosas mejor. No quiero ponerme muy ‘autoayuda’, pero creo que el encierro nos ha venido bien.



ALEJANDRO MARÍN

