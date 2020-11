RBD se reúne para curar la nostalgia de los años 2000

Después de 15 años todavía es difícil identificar qué fue lo que tuvo de especial la novela mexicana Rebelde y su banda, RBD, para marcar a una generación en Latinoamérica. El mismo Christopher Von Uckermann, quien interpretaba a Diego en la novela, acepta en esta conversación con EL TIEMPO que el éxito que tuvieron fue impredecible y, además, irrepetible.

Entre 2004 y 2008 grabaron seis discos, recibieron ocho premios Billboard y dos nominaciones al Grammy Latino; ocuparon la primera posición en ventas en varias listas, hicieron seis giras y enloquecieron a miles de jóvenes en todo el continente.



Hoy, los seis integrantes son adultos y han tomado diferentes caminos en el mundo de la actuación y la música. Eran Maite Perroni, Anahí Puente, Christian Chávez, Christopher Von Uckermann, Dulce María y Alfonso Herrera. De esta lista, solamente los últimos dos no participarán del emotivo reencuentro organizado para el 26 de diciembre, una porque está embarazada y el otro porque está enfocado en la actuación.



Pero los otros cuatro integrantes, encabezados por Von Uckermann, quien tuvo la idea de la reunión, decidieron revivir la nostalgia de los años 2000 con un concierto único y con la grabación de una nueva canción inédita que salió el 17 de noviembre.



Desde México, a través de una videollamada, Uckermann le contó a EL TIEMPO cómo se gestó todo y de qué se va a tratar este reencuentro.

¿Cómo fue el proceso para reunirse?

Pienso que toda crisis trae consigo una oportunidad. En este caso, se dio la posibilidad de volver a conectar a RBD en este tributo. Tal vez, en condiciones normales no hubiera sido posible pensar en una gira porque cada uno está enfocado en su carrera, en sus propios asuntos. Pero en este contexto, yo fui uno de los que tuvo la idea. Un día los llamé a todos y les dije: ‘¿Qué tal si hacemos un evento para poder llegarle a todo el mundo de forma virtual?’. Eso fue hace meses, y en ese momento no fue posible hasta que hablé con Guillermo Rosas. Lo platicamos y gracias a él pudimos organizarnos para hacer este concierto, pues ¿quién mejor que él para encargarse de esto?



Desgraciadamente no pudimos unir a los seis integrantes por diferentes motivos, pero de todas formas las puertas están abiertas para ellos. Pero por lo menos los cuatro sí vamos a hacer un homenaje, aprovechando que nuestra música también fue subida a Spotify. Todo se acomodó para poder dar un mensaje de paz y unidad. Por eso escogimos llamar al evento ‘Ser o parecer’. Traeremos de regreso a la banda con un poco de nostalgia, pero con unos arreglos musicales frescos y correspondientes con los tiempos de hoy. Todo lo articularemos con una tecnología que se ha usado poco en el mundo.

Por lo que se entiende de su relato, ustedes han tenido una buena relación todo el tiempo, han estado en contacto.

Muy buena relación, realmente nos llevamos muy bien todos.

Después de tanto tiempo separados, ¿reunirse se siente igual para ustedes, se han vuelto a sentir jóvenes?

Bueno, pues es que todavía somos jóvenes, hermano (risas). Es un proceso, definitivamente. Creo que el grupo se volvió un fenómeno precisamente porque nadie lo estaba esperando, entonces conectó con el público. Yo tenía 18 cuando entré, y obviamente estaba experimentando muchas cosas. Estaba descubriendo el mundo. Ahora cada uno ha construido una madurez. Cada uno ha crecido musicalmente y se ha ido por un camino distinto. El mío fue un camino que se acercaba a lo alternativo, así que me parece algo lindo volver a apuntarle al público global con este encuentro. Y es que el tiempo que estuvimos juntos siempre la pasamos muy bien. Quizá no hubiéramos podido durar mucho tiempo más del que duramos como banda, porque desde el comienzo no habíamos planeado ser una banda. La diferencia es que antes todos hacíamos parte de un gran engranaje, ahora somos cuatro personas con diferentes perspectivas que se unen.

Se podría decir que ustedes fueron uno de los últimos fenómenos musicales antes del reguetón. ¿Lo que construyeron sigue ahí?

Sigue ahí. Y esa es una de las cosas que hablaba Chris (Christian Chávez): este es un tributo para traer el pop de vuelta, ese pop del que RBD hacía parte en un tiempo en el que no había redes sociales. En ocasiones nos hemos preguntado: ¿hubiera funcionado el grupo en estos tiempos? No sabemos la respuesta. Pero ahora vamos a probarlo con este regreso.

Usted tiene un largo recorrido en la actuación desde niño, antes de Rebelde, y ha hecho otro camino después de la novela. ¿Qué significó para usted pasar por ahí?

Para mí significó reforzar mi potencial musical. Antes de pasar por ahí, yo ya había participado en proyectos musicales, y a los diez años comencé a tocar batería. Pero estando en el grupo fue que me di cuenta de que ese potencial era algo que me interesaba y que quería explotar más. Espiritualmente también me ayudó mucho, crecí mucho. Y, te lo repito, porque para mí es una realidad: no hay individuo que llegue a esos niveles y no pierda el suelo. Es imposible no hacerlo, hermano, es imposible. Cuando hice parte de este fenómeno tan grande perdí el suelo. En mi caso, esto se manifestó con aislamiento: no quería ver a nadie. Le podríamos llamar ego.



Luego aprendí que había cosas más valiosas. Y me di cuenta de que ahora quiero dar un mensaje en toda mi música. Así me oigan solo 100 o 200 personas. Ahora, después de la fama, he ido a tocar a lugares en los que yo mismo tengo que cargar mis instrumentos y hacer las gestiones, cosa que me parece bien, pero que cuando estaba en RBD era impensable. Por eso me llama la atención regresar a una plataforma tan popular habiendo adquirido una madurez especial. Y después regresaré a mi engranaje pequeño en el que exploraré mi propio lenguaje, en el que hablo de cosas que me interesan, como la metafísica.

Lo que perduró el fenómeno de ustedes, más que la novela, fue la música. ¿Cómo entiende el guion de Rebelde ahora, después de participar en otras cosas?

Pues fue una cuestión relativa de cada mercado: en algunos países llegó primero la novela, en otros llegó primero la música. Sé de personas de las nuevas generaciones que están viendo la novela porque sus hermanos, sus papás o sus tíos se la han mostrado, y también se identifican. Creo que se trata de eso: identificación. El guion estaba bien escrito porque si eres joven, seguramente te vas a identificar con alguno de los personajes.

¿Qué puede adelantar del concierto del 26 de diciembre?

Que sea un concierto virtual no implica que vayamos a estar tocando en las salas de nuestras casas. Vamos a estar en un escenario grande. Obviamente, sin público presencial. Y vamos a usar una tecnología tremenda que han usado grandes artistas como The Weeknd. Vamos a tener, también, una gran orquesta con metales, coristas, bajistas, de todo.



Por otro lado, vamos a interactuar con el público, porque no queremos que la tecnología lo vuelva frío, tampoco. Aunque no hay nada que reemplace la experiencia de estar físicamente en un concierto, vamos a hacer lo posible por transmitir la calidez del grupo. Va a ser muy innovador. Quizás no se haya hecho nada similar en Latinoamérica.



MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

EL TIEMPO

En Instagram y Twitter: @mateoariasortiz