La escena es conmovedora: el Teatro Monumental de Madrid está a reventar. Los ojos de Paloma San Basilio brillan por las lágrimas mientras su preciosa voz llena el recinto, el sentimiento invade al público que se pone de pie para ovacionarla también con los ojos encharcados. Paloma es Eva Perón en el musical Evita, uno de sus más grandes papeles del teatro musical. Es 1980 y la carrera de esta madrileña ya estaba en la cima con cinco álbumes publicados y una fama que empezaba a superarla.

La hiedra y Juntos ya sonaban en la radio. Era una época en la cual los artistas se debían a su talento, las ventas de discos y los medios. Tal vez por eso su amabilidad con los periodistas es legendaria. “Nosotros venimos de una época en la que si no era por los medios, no podías comunicarte. Recuerdo una vez que fui a promover mi primer o segundo disco a Colombia y en un día hice 30 entrevistas, tanto que pregunté: ‘¿Hay un momento para comer?’. Así que de muy joven aprendí la importancia del trabajo de la prensa”, recordaba en una charla con la periodista argentina Susana Ceballos.

Hoy tiene 71 años. Está sentada como una reina en la sala de su casa en Los Ángeles, donde comparte con su única hija Ivana y sus nietos. Es solo una de las propiedades que ha adquirido juiciosamente a lo largo de su carrera –tiene varias en España y tuvo una en México–. “Es que me encanta cambiar de casa, de país, no me puedo estar quieta”. La enmarca una decoración en la que priman los blancos y los beiges. Se ve regia. Su rostro no ha cambiado, tiene algunas líneas de expresión, pero Paloma las luce con orgullo, sin dejar de sonreír.



-¡Se ve increíble…!

-Ahhhh, es por el potaje de garbanzos que me acabo de preparar –se ríe–.

Cantante española Paloma San Basilio

Su piel de porcelana es famosa y se sabe que además de una genética privilegiada, Paloma tiene la costumbre de bañarse en el mar durante el invierno.

La cantante, compositora y actriz atribuye su eterna juventud a la comida española, pero sobre todo, a su buen humor. Intenta recuperar el tiempo perdido con Ivana, que también canta y es productora musical. “No pude compartir con ella durante su infancia, porque yo estaba siempre lejos, de gira, me la perdí mucho, ya estuvo bueno, ahora no me la quiero perder más”.



El 12 de octubre será la homenajeada principal de los Latino Music Awards que se celebrarán en el Movistar Arena de Bogotá y el 11 dará una conferencia dentro del programa del certamen. “En los últimos años, después de la pandemia, estoy recibiendo un montón de homenajes y reconocimientos, de cosas muy gratificantes que agradezco muchísimo porque cuando empiezas una carrera, jamás te imaginas hasta dónde vas a llegar”.

La suya ha sido una carrera ejemplar, es momento de los reconocimientos.

Yo creo que nunca te bañas dos veces en la misma agua, seguimos fluyendo con la corriente hacia un punto que no sabemos, eso le da mucho encanto a la vida, pensar dónde terminarán nuestras aguas. Esto es una aventura. En mi caso ha sido una carrera de fondo, no de velocidad, cuando empiezas es tan insólito que uno pueda cantar, subirse al escenario, compartir cosas y que la gente quiera compartir conmigo, comprar mi música, que quiera que esas canciones formen parte de sus vidas... eso me parece tan único y tan milagroso que en ese momento no eres consciente de hasta dónde puede llegar lo que estás haciendo, y estar aquí ahora es volver atrás la mirada, y sientes que el recorrido fue duro, pero diverso, enriquecedor, complejo, sorprendente y que ahora hay un reconocimiento a ese camino, lo agradezco mucho y me hace mucha ilusión.

Su huella es muy grande. ¿Cómo ha sido ser una artista que ha pasado de generación en generación?



Yo creo que es fantástico. Mira son tan jóvenes ustedes que me entrevistais, y me parece tan emocionante que me hableis de mi música a través de vuestros padres porque la música tiene una enorme capacidad de vínculo, de amalgama, es un tejido emocional, visual y vivencial, el hecho de que los padres traspasen a los hijos con esa permeabilidad esa experiencia. Canciones que son pequeñas historias: eso habla de cómo nos comunicamos las familias hispanas, cómo se traspasan tradiciones, comidas, ideas que se compaginan con cada generación. Yo empecé en el 75. Han sido ya dos o tres generaciones las que han crecido con mi música, a mí eso me sigue pareciendo un privilegio. Les doy las gracias a esos padres, a esa música para planchar... es maravilloso como esas mujeres que en alguna época trabajaban en las casas, haciendo los oficios, algo tan duro y poco gratificante, decidían compartir sus gustos y vivencias mientras limpiaban, cocinaban, cuidaban a los niños. Es un privilegio que mi música estuviera ahí... y ese es el mayor problema de la música actual, no poder traspasarse de una generación a la otra, ahí se pierde mucho de lo que hace que fluya una sociedad generacionalmente desde el punto de vista cultural, sobre todo.

Es que estamos en una época en lo que todo es efímero, todo pasa muy rápido. Las canciones duran un abrir y cerrar de ojos...



Todo es muy rápido, es un mundo acelerado para todo, todo es viejo, lo de esta mañana ya es viejo, te pasa con las noticias. Antes tenías el periódico encima de tu mesa, tomabas el desayuno, leías con calma. Ahora entras a internet, lees lo que te interesa... y al cabo de tres horas quieres más. Y después de comer, más.... y por la noche, más. Y no eres consciente de la voracidad que sientes, siendo casi incapaz de asimilar toda la información que te dan. Y te pierdes de una cantidad de cosas, es otro mundo el que hemos creado entre todos.

***

"Nunca hago igual una canción un día que otro, cuando incorporo las canciones que la gente ha compartido conmigo, me parece lícito que quieran oírlas y me parece que es de agradecidos interpretarlas".

TWITTER

Paloma San Basilio empezó a estudiar Filosofía y Psicología pero sus estudios quedaron truncados cuando floreció su carrera artística; sus inicios fueron en la zarzuela y como presentadora de varios programas de televisión. Después la soprano de cara bonita se convirtió en una estrella del pop: Luna de miel, Por qué me abandonaste, Juntos, Cariño mío y Por culpa de una noche enamorada, entre otras canciones, se convirtieron en himnos del romanticismo.



Representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1985 acabó de sellar su fama: una treintena de álbumes y más de 16 millones de copias vendidas lo demuestran. Sus personajes en distintas obras de teatro musical también la consagraron: Evita, El hombre de La Mancha, My Fair Lady, Victor/Victoria o Sunset Boulevard.



En el 2013 anunció que se retiraba parcialmente de la música para dedicarse a otras de sus pasiones: la pintura y la escritura –su primera novela fue El océano de la memoria–. Sin embargo, jamás abandonó los shows en vivo, aunque los transformó en algo más vivencial y espontáneo, en los que sus fanáticos encontraran algo más que canciones.

¿Qué ha hecho en los últimos años?

No he parado mucho. Justo antes de la pandemia estuve con un espectáculo que era una especie de monólogo con música que llevé a Colombia que se llamaba Más cerca; estrené Sunset Boulevard, un musical de Andrew Loyd Webber que yo tenía en la memoria que tenía que hacer y es uno de los más maravillosos del teatro musical. Luego vino un paréntesis que tuvimos todos estos dos años (la pandemia) y ahí recibí una propuesta para presentar un programa gastronómico que iba por distintas partes de España. Fue algo muy divertido, viajaba a Navarra y con las cosas de la huerta, venía un cocinero que te asesoraba como cocinar. Yo me divierto mucho con todo lo que sea innovador, lo que represente un reto, me parece muy interesante. Pero después, retomé lo demás: empecé a escribir otra novela, que va a la mitad de su camino, porque ya retomé los conciertos; después de la pandemia me dije: ‘Yo tengo que cantar porque se me va a entumecer la voz, y llegará el momento en que no podré hacerlo’. Y nada más fue planteármelo a finales del año pasado para que concretáramos el proyecto. Ya hemos hecho varias ciudades. Espero en febrero o marzo volver a Colombia con Te lo digo con música. He querido retomar todo de forma muy vital, con mucha música, mucha diversión, improvisación de los músicos, de la voz, de lo que canto...un poco de happening, de celebración.

¿Y cómo es la relación con sus clásicos?

Son canciones vivas, tu oyes un disco y estás oyendo siempre la misma grabación, mismo arreglo, mismo tono de voz, pero el directo es maravilloso, te obliga a hacer todo lo contrario. Yo nunca hago igual una canción un día que otro, cuando incorporo las canciones que la gente ha compartido conmigo, me parece lícito que quieran oírlas y me parece que es de agradecidos interpretarlas... el saber que fuiste elegida por ellos y que tienes que compartirlo, que no puedes decirles: ‘mira, esa canción que elegiste, que fue la que sonó en tu boda o con la que arrullaste a tu niño, pues no te la canto’.



Eso no me parece lógico, esas cosas que hacen algunos artistas no las entiendo. Lo que hago es que las reinvento: a veces es solo con piano, a veces es cello y guitarra, otras veces es con una rítmica distinta. Lo importante es que todo esté vivo, que todo se note que se está haciendo en ese momento, que hay una estructura, unas luces, un concepto, que es el andamiaje de lo que haces, pero a partir de ahí es libertad, salir al escenario, decir lo que quieres, compartir con la gente, gastar una broma y las canciones que se muevan como quieran, que vivan frescas. Eso es lo que hago, lo que llevo haciendo toda mi vida.

¿Va a regresar al estudio para hacer un nuevo disco?

Ahora estoy con varios proyectos para el año entrante, la obra de teatro enfocada en mi vida, un programa de televisión, pero lo que sí creo es que volver al estudio ahora mismo me da muchísima pereza. Yo no sé por qué. Tengo treinta y tantos discos, es una época rara, haces álbumes que no consigues que le lleguen a alguien, hay muchas producciones muy fuertes que ocupan mucho espacio, entonces seré siempre una enamorada del directo, tengo como cinco o seis álbumes en directo, yo sigo apostando por el en vivo, por la gente, porque me vean, por verlos, por sudar, por notar que se ríen, que se emocionan y eso es lo que ahora mismo me gusta más.

Los conciertos no se olvidan…

Es que es un momento único, sabes que lo que está pasando ahí, no va a pasar otro día, porque no hablas lo mismo ni yo modulo lo mismo. Yo cambio de registro. Improviso. Todo eso se nota, lo que están viendo es único. Y eso con un disco no lo puedes hacer porque salen muchos y todos son más o menos iguales.

Cantante española Paloma San Basilio Foto: Prensa Paloma San Basilio

Hábleme de su novela y de sus facetas como escritora y pintora.

La pintura la tengo bastante olvidada porque para mí la pintura es luz y color y depende un poco de dónde estoy viviendo, de qué tiempo tengo para hacerlo, y ahora ando mucho de la ‘Ceca a la Meca’, estoy viajando muchísimo, de hecho el tener mi casa en Los Ángeles, con mi hija y con mis nietos, también me hace salir mucho, no quedarme quieta en un sitio. La novela la retomaré en este otoño, cuando tenga un poco más de tranquilidad, me voy a poner a trabajar en ella, porque creo que es una historia bonita y está por la mitad, sería mi segunda novela, que espero tener finalizada para principio del 2023.

¿Cómo es su vida como abuela y mamá?

Soy idéntica que en los escenarios, hago el payaso, me río, me tiro a la piscina con mis nietos –uno tiene 22 y la otra 19–, comparto mucho con ellos, vamos a comer, charlamos, y estoy mucho con Ivana, mi hija, que trabaja en casa, esa es una ventaja y puedo compartir con ella, si tiene un break para comer, pues baja y lo hacemos juntas. Pasamos la mayor cantidad de tiempo juntas, viajamos siempre que podemos, por ejemplo, me acompañó a República Dominicana, Puerto Rico y Miami, a cantar.

Las dos hablamos mucho, somos de pensar, somos curiosas, gamberras (de bromas pesadas), nos divertimos, es una etapa bonita en la que puedo disfrutar de cosas maravillosas.

¿Le emociona su regreso a Colombia?

Claro que sí. La otra semana vamos para los premios y estamos preparando la gira para febrero o marzo para hacer al menos 4 o 5 ciudades. Porque hay que hacer las cosas cuando se puede, porque nunca sabes cuando viene un bichito que te corta las alas, por ahora a disfrutar, a compartir una vez más la música que nos ha hecho amigos y cómplices. Lo que pase después, pues ya veremos qué pasa.

