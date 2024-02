Entrevista con Martin Garrix: la leyenda de la música electrónica que se tomará Bogotá

“Todavía no puedo creer que haya podido ganarme la vida con mi pasatiempo”, explicó el Dj Martjin Garritsen, más conocido como Martin Garrix, a tan solo unos días de su concierto en Bogotá.



Con todo el aforo vendido, el concierto que se llevará a cabo en el Movistar Arena, marcó un precedente para la música electrónica en el país, pues es la primera vez que un artista de esta índole logra un sold out en menos de un mes de haberse anunciado su espectáculo.

Desde una edad temprana, demostró un talento innato para la música y comenzó a producir música propia a los 16 años. Su ascenso meteórico en la escena de la música electrónica lo llevó a alcanzar la fama internacional con su sencillo Animals en 2013, que se convirtió en un éxito instantáneo y le otorgó reconocimiento mundial.

El Dj neerlandés agotó las entradas de su concierto en el Movistar Arena de Bogotá. Foto: Cortesía Louis van Baar

Incluso, le otorgó el título de ser el DJ más joven en alcanzar el primer lugar en el ranking anual Top 100 DJs de DJ Mag.



Desde ese entonces se convirtió en uno de los nombres más destacados en la escena de la música electrónica, colaborando con artistas de renombre y lanzando varios éxitos.



En 2016, Garrix inauguró Stmpd Rcrds, su propia disquera, con el propósito de proporcionar un espacio acogedor para músicos y artistas de diversos géneros.



Además, en ese mismo año, se unió a Sony Music, destacando su enfoque innovador en la transmisión de música como un elemento clave en su elección.



Un año después, acompañó a Justin Bieber durante su gira Purpose en Australia. Además, se unió a Dua Lipa en la canción Scared to be Lonely, que recibió una nominación al premio de Sencillo del Año en los Electronic Music Awards 2017.

Pero ahí no para, pues en 2019 actuó en el Ultra Music Festival en Australia y encabezó el Tomorrowland Winter en Francia.

En Colombia ha estado en cuatro ocasiones. Dos de ellas fueron en el Festival Estéreo Picnic, en 2017 y 2022, mientras que las otras dos ocurrieron en 2018, presentándose en solitario en Bogotá y Medellín.

Además de su éxito en los escenarios, ha colaborado con algunos de los artistas más prominentes del mundo, como Usher, David Guetta y Bebe Rexha, entre otros. Su impacto trasciende los límites de la música, ya que se ha convertido en un ícono de la juventud y un modelo a seguir para aspirantes a músicos y productores en todo el mundo.



En conversación con EL TIEMPO, Martin Garrix habló sobre su último trabajo musical, lo que hay detrás de su faceta como artista y las sorpresas que tendrá su concierto en Bogotá.

¿Cuál ha sido el momento más surrealista que ha experimentado en su carrera como DJ y productor?

He tenido demasiadas experiencias increíbles para elegir una sola. Todavía no puedo creer que haya podido ganarme la vida con mi pasatiempo, viajar por el mundo para conocer a las personas más increíbles, tocar en los festivales más locos y colaborar con tantos artistas talentosos.

Empezó muy joven en la música electrónica; ¿cómo cree que su juventud influenció su estilo musical y enfoque?



Creo que fue una ventaja en ese momento porque entré en todo con mente abierta y entusiasmo. Por supuesto, he aprendido mucho a lo largo de los años. Cuando recién comencé, era solo mi manager y yo quienes íbamos a todas partes juntos y no me importaba mucho el aspecto del espectáculo, solo la música.



Hoy en día, tenemos meses de programación con el equipo para los espectáculos y estoy involucrado en cada aspecto. Definitivamente, crecí junto con los espectáculos y el equipo. Es muy diferente a cómo se veía cuando comenzamos.

Se inspiró para convertirse en DJ en 2004 después de ver al DJ holandés Tiësto actuar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas. Foto: Cortesía Louis van Baar

¿Qué lo inspira cuando está produciendo música? ¿Sigue alguna rutina o proceso?

Puedo inspirarme en cualquier cosa, así que tengo un montón de notas de voz en mi teléfono de cuando obtengo nuevas inspiraciones sobre la marcha. Casi siempre comienzo el proceso de creación en la guitarra o el piano, ya que encuentro la melodía muy importante. La melodía de la canción debe poder sostenerse por sí sola antes de que entre el resto de la producción.

¿Es cierto que empezó a tocar la guitarra a los 8 años? ¿Podría haber sido ese el comienzo de su vida en la música?



¡Sí! Crecí en un ‘hogar musical’, así que siempre he tenido música a mi alrededor. No fue hasta que vi a Tiësto actuar en las Olimpiadas que empecé a interesarme por la música electrónica.

¿Algún concierto que lo haya impactado como espectador?

Fui a ver a Coldplay espontáneamente hace algún tiempo en México. Decidí de último momento no abordar mi vuelo y asistir al concierto con un amigo. Estuve en la multitud con un tapabocas y la pasé increíblemente bien.

Si pudiese colaborar con cualquier artista en el mundo, ¿quién sería?



Tengo una lista de artistas con los que me encantaría colaborar. Coldplay y Adele están en lo alto de esa lista.

Llega a Colombia con Sentio, su trabajo más reciente. ¿Cuál fue su pista favorita del álbum y por qué?



Esa es una pregunta difícil porque cada canción es especial para mí por diferentes razones. Por ejemplo, Follow fue una pista especial porque había pasado mucho tiempo para que Zedd y yo finalmente colaboráramos. Y realmente amo las letras de If We'll Ever Be Remembered y Starlight.

Es el primer artista de música electrónica en agotar toda la boletería de su concierto en Colombia. ¿Cómo se siente al respecto?



¡Increíblemente honrado! He estado haciendo esto durante 10 años ya y no habría llegado hasta aquí sin el apoyo de mis fans. Estoy eternamente agradecido por eso.

¿Qué pueden esperar sus fanáticos este próximo 23 de febrero?



¡Estamos trabajando duro para brindarles a los fans el mejor espectáculo posible! Tenemos algunos visuales y efectos especiales locos preparados, y por supuesto, mucha música nueva.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

