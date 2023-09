"Si cambiamos lo que hicimos por hacerlo mejor, las cosas podrían salir bien, pero nos quedaríamos sin ningún aprendizaje. Solamente nos quedaríamos con lo que pasó. Uno a veces se frustra que las cosas no salgan bien, pero de ahí salen cosas muy positivas,", dijo Juan Taleb, cantante y compositor de la banda Los Caligaris, en una entrevista con EL TIEMPO.



Conformada actualmente por Agustín Cuadrado, Armando Mansilla, Diego Pampiglione, Gabriel Garita Onandía, Juan Carlos Taleb, Marian Pellegrino, Marcos Ozamis, Mariano Baigorria, Martín Pampiglione, Ramiro M. Ambrosi, y Valentín Scagliola, Los Caligaris son una banda argentina que ha dejado una huella en la música durante los últimos 25 años.

(No deje de leer: Todo lo que debe saber sobre Festival Cordillera: horarios, artistas y recomendaciones).

A lo largo de los años, han logrado una considerable notoriedad gracias a su mezcla de géneros, además de la capacidad que tienen para combinar el humor y la ironía en sus letras con una dinámica y vibrante puesta en escena.

Esta agrupación se formó en 1997 en la ciudad de Córdoba, y desde entonces ha recorrido un largo camino en la industria musical, en el que se han empeñado en probar diversos géneros musicales, sin nunca perder su esencia.

Comenzaron como un proyecto musical pequeño conformado por Martín y Diego Pampiglione, y gradualmente incorporaron a más miembros al grupo, lo que añadió cierta esencia a lo que el grupo es hoy en día. Su primer logro importante llegó con la grabación de su sencillo (y demo) 'Demo Gracia', que les abrió las puertas de la radio y allanó el camino para lo que vendría después.

Cinco años después lanzaron en su primer álbum la canción 'Nadie es perfecto', que se convirtió en el himno del grupo, y posteriormente salió a la venta 'Grasas Totales', No es lo Que Parece', 'Transpirando Alegría', 'Bailarín Apocalíptico', 'Circología', 'Salva' y finalmente, en el 2023, 'Muchas Noches, Buenas Gracias'.

Este último tiene una conexión muy especial con Colombia, pues la portada del disco es realmente un mural pintado por el artista Jomag Ariza en el circuito de murales de la Comuna 13, en Medellín.

Pero eso no es todo. La banda cordobesa también ha incursionado en una serie de proyectos colaborativos con varias bandas de renombre de toda Latinoamérica, creando diversas canciones, algunas de las cuales ya han sido publicadas y otras que todavía están en producción.



Uno de estos proyectos es 'Flechitas', un sencillo en colaboración con la banda colombiana Monsieur Periné, quienes, al igual que Los Caligaris, estarán presentándose en la segunda edición del Festival Cordillera en Bogotá.

En conversación con EL TIEMPO, Juan Taleb, Martín Pampiglione y Mauricio Ramiro Ambrosi, contaron qué tienen preparado para su presentación en el festival, las reflexiones que han hecho sobre la falta de tiempo en la vida y las sorpresas que traerá el futuro.

Hablemos de 'Flechitas': ¿Cómo surgió la idea de colaborar con Monsieur Periné?

Juan Taleb: Monsieur Periné es una banda de aquí que conocemos mucho y que admiramos. Veníamos viendo muy de cerca los contenidos que estaban haciendo y en la última gira que tuvimos acá tuvimos la suerte de conocer a Santi (Santiago Prieto) y ahí intercambiamos la idea de hacer algunas cosas juntos. Nos gustó el concepto artístico que ellos tienen y eso queríamos tenerlo en la canción.



Mauricio Ramiro Ambrosi: Somos distintos, pero parecidos. Somos bandas de performance. Somos bandas para ver en vivo. Sin embargo, una diferencia puede ser que ellos coquetean con música de antaño, pero modernizada. Nosotros tocamos todos los géneros y por eso creemos que se da la mezcla justa.

La canción habla de cómo cada vez pareciera que el ser humano no tiene tiempo para nada...

Juan Taleb: La canción habla del tiempo. El tiempo no lo podemos detener, pero sí lo podemos empezar a disfrutar y a valorar. De eso se trata la canción. Eso quedó plasmado en el estribillo y la letra.

(Además: Él Mató a un Policía Motorizado: la banda que aborda el terror de vivir en la realidad).

¿Alguna vez se han arrepentido de no haber hecho algo?

Juan Taleb: Nosotros somos muy aferrados a las cosas lindas de la vida. Y somos una banda que alimenta esos momentos. Entonces... generalmente el arrepentimiento viene de haberle dedicado mucho tiempo a esos momentos. No por no habérselo dedicado.



Martín Pampiglione: Nosotros viajamos mucho. En un año normal podemos tocar unas 100 veces. De hecho acabamos de llegar de una gira. En ese orden de ideas, el tiempo con la familia lo tratamos de maximizar, porque, tal vez, son ellos los que más sufren nuestra ausencia.

Si pudiesen devolver el tiempo, ¿cambiarían algo en sus vidas?

Mauricio Ramiro Ambrosi: Yo no sé si lo haría. Me daría miedo, porque fijo si movemos algo, se altera todo para mal.



Juan Taleb: Yo pienso que si cambiamos lo que hicimos por hacerlo mejor, las cosas podrían salir bien, pero nos quedaríamos sin ningún aprendizaje. Solamente nos quedaríamos con lo que pasó. Uno a veces se frustra que las cosas no salgan bien, pero de ahí salen cosas muy positivas, como aprendizajes y enseñanzas.

(Le recomendamos: Bolero apocalíptico: Monsieur Periné y sus mensajes en tiempos de caos).

En su trayectoria han tocado todo tipo de temas, pero, ¿en qué momento, consideran que es importante hablar del disfrutar de las pequeñas cosas de la vida?

Martín Pampiglione: Ya tenemos más de 25 años como banda y en un momento nos pasó que estábamos pensando en el futuro y no disfrutamos lo que estamos viviendo. Como Los Caligaris, estamos en un gran momento porque nos centramos en el presente.

Facebook Twitter Linkedin

Los Caligaris. Foto: Marco Capra

¿Por qué eligieron un mural pintado en la Comuna 13 de Medellín como portada de su último álbum?

Juan Taleb: Hace un par de años vinimos de gira y una de las ciudades que visitamos, y más nos encanta, es Medellín. Fue entonces que contamos con la fortuna de estar con el centro cultural Casa Kolacho, y nuestro amigo Ciro nos mostró toda la movida cultural de la Comuna. Ahí conocimos una persona que se ofreció a hacerle un regalo a la banda y nos hizo un grafiti en una pared.



Martín Pampiglione: Este disco tiene la particularidad de que solo salió en formato digital y queríamos dejar algo físico. Así se nos ocurrió la idea.

Mauricio Ramiro Ambrosi: Nosotros somos muy de barrio, entonces al contarnos la historia de la Comuna 13 nos conmovimos y quisimos conocerla. Con todo este contenido quisimos hacerle un homenaje también.

¿Qué esperan como artistas en sus próximos conciertos en Cali y Bogotá?

Juan Taleb: Como siempre, tenemos grandes expectativas. La última vez hicimos un concierto gratuito en la Media Torta, en Bogotá, después de la cancelación del Jamming. Fue un momento complicado, pero tratamos de ver la forma de poder hacerlo y la gente quedó muy agradecida. Creo que fue desde ese momento que creamos una conexión y esperamos que no sea la excepción.

Si pudiesen colaborar con cualquiera de los artistas que se presentarán en el Festival Cordillera, ¿con quién sería?

Martín Pampiglione: Siempre quisimos colaborar con Andrés Calamaro, un gran exponente en América Latina.



Mauricio Ramiro Ambrosi: En algún momento nos cruzamos...

Antes de 'Flechitas', sacaron 'Mago' en colaboración con la banda Miranda y se rumorea de otros proyectos en conjunto con otros artistas. ¿Podríamos esperar un álbum de solo colaboraciones?

Mauricio Ramiro Ambrosi: Es que estamos en la era de la colaboración. Hace un tiempo es como la tendencia mundial. Y eso está bueno, porque al fin y al cabo te empieza a meter por otros lados. Hemos grabado con otras bandas de todas partes del mundo y siempre que podemos intentamos sacar las colaboraciones... de hecho por ahí tenemos unas.



Martín Pampiglione: En el mes de noviembre sacaremos un documental sobre nuestra última gira, y el adelanto es que lanzaremos con otra banda argentina, y para el año que viene tenemos ya dos canciones grabadas.

¿Qué les dirían a esas generaciones jóvenes que por primera vez los verán en el Festival Cordillera?

Juan Taleb: Tenemos que decirles que estamos felices de estar en el Parque Simón Bolívar, donde tocamos por última vez en el 2017 en una edición de Rock al Parque... y siempre que venimos a Colombia tenemos las emociones a flor de piel, especialmente por cómo nos recibe la gente abajo del escenario. Estamos muy contentos y los esperamos.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO