Lenny Kravitz: listo para su concierto de este sábado en Bogotá

Más que canciones son largos himnos, llenos de reflexiones y experimentaciones sonoras. Para su nuevo álbum, 'Raise Vibration', el músico Lenny Kravitz se la jugó por crear temas que se extienden hasta por siete y ocho minutos, entrando en una carretera de libertad creativa por la que se mueven varios ritmos musicales y pensamientos muy íntimos. En una de ellas, Kravitz canta: “Solo abrázame como Johnny Cash / Cuando perdí a mi madre / Susúrrame en el oído / Como June Carter”.

La canción se llama 'Johnny Cash' y podría indicar que Kravitz le rinde tributo a la leyenda de la música country, pero realmente recuerda un doloroso momento: en 1995, el intérprete de 'American Woman' y 'Are You Gonna Go My Way?' vivía en la casa de Cash y de su esposa, June Carter, justo cuando su madre estaba en las últimas etapas de una batalla contra el cáncer. Un día, cuando regresaba a esa casa luego de acompañarla en el hospital, recibió la llamada que anunciaba su muerte. Cash y Carter fueron testigos de esa noticia y lo consolaron.

'Raise Vibration' combina temas que van de esta trascendencia personal a canciones más sociales y políticas, como 'It’s Enough', una protesta directa contra el racismo.

Bogotá será la primera ciudad que Kravitz visite este año en el marco de su gira mundial del disco, lanzado en septiembre pasado. Kravitz habló con EL TIEMPO sobre la que será su primera presentación en Colombia –el 23 de marzo, en el Movistar Arena– y acerca de su nuevo trabajo.



Usted buscaba ser muy auténtico consigo mismo con este álbum, ¿cree que lo logró?

Absolutamente, esa es la única manera como sé hacerlo, cada álbum que hago es quien soy en ese momento. Y no tengo elección en eso, es la manera como trabajo, es un proceso muy orgánico, y no puedo mentir cuando se trata de eso. Así que sí, cuando estaba haciendo 'Raise Vibration' fue una representación exacta de mí en ese momento.



El sonido es muy potente, logra combinar de una manera muy orgánica rock, 'funk', 'blues' y 'soul'…

Gracias, gracias. Quiero decir, amo la música, no me preocupo por las categorías y toco lo que sea que se necesite tocar para expresar esa canción. Así que mezclar muchos estilos diferentes es muy natural para mí.



También hay una exploración sonora; por ejemplo, ¿por qué decidió trabajar con sonidos nativos norteamericanos y góspel?

La canción me lo dicta, me dice qué necesita, yo solo escucho… Al final de 'Raise Vibration', que es el tema del que hablas con los sonidos nativos, la canción lo necesitaba, yo lo podía escuchar así no estuviera allí... Unos increíbles músicos las interpretan, además tocan los tambores nativos. Ellos hicieron exactamente lo que se necesitaba y complementaron la canción, complementaron lo que se estaba expresando.

¿Por qué decidió usar la voz de Michael Jackson en la canción 'Low'?

Michael y yo trabajamos hace 20 años cuando escribí y produje una canción para él, 'Another Day'. Trabajamos en diferentes cosas en ese momento, tenía algunos cantos que quedaron y simplemente sentí la presencia de Michael Jackson en 'Low' y quería su voz ahí. Así que busqué algunas de las grabaciones que habíamos hecho y encontré los coros que estaban en sintonía con lo que estaba haciendo, los puse ahí y obtuve el permiso de su testamentaría y de su familia. Es hermoso tenerlo en esta canción, yo lo amé y lo respetaba mucho.



También la presencia, la influencia de Prince es muy importante en este álbum...

No sé, solo hago lo que sé hacer… Pero, definitivamente, sentí su presencia cuando estaba haciendo este álbum, sentí su presencia luego de que se muriera (junio del 2016). No diré mucho sobre esto, pero éramos amigos, nos conocimos por muchos años, nos amábamos y nos respetábamos. Él significó mucho para mí.



¿Cómo fue el proceso para crear 'Johnny Cash', una canción tan personal?

Todas son personales, pero todas las canciones de este álbum me fueron entregadas en sueños; así que soñé esa canción. Fueron como hermosos regalos que me llegaban, me despertaba en la mitad de la noche con esa música en la cabeza, y aprecio mucho que me hubieran llegado… Siento como si me hubiera expresado honesta y apasionadamente, estoy muy orgulloso de este trabajo.



Muchas canciones tienen mensajes sociales muy importantes, sobre política, racismo y avaricia corporativa, ¿qué lo movió a hablar sobre eso?

El mundo, la vida; quiero decir, vivimos en un mundo loco, gobernado por el odio y la rabia, y eso es muy triste. Creo que es muy difícil no reflejar lo que está pasando, y fue algo muy natural para mí... Todas las canciones hablan sobre mis emociones, ya sea que fuera algo que me pasó personalmente a mí o algo en el mundo que sea político o social; todo es personal. Es muy fácil, yo no me escondo, cuando me expreso a través de la música soy muy transparente.

Usted interpretó todos los instrumentos durante el proceso de grabación. ¿Fue algo que se dio naturalmente?

Absolutamente, he venido haciendo eso toda mi carrera. Me encanta tocar instrumentos, me alegra tener la habilidad para hacerlo porque me permite expresarme en una forma muy directa con todos los instrumentos.



¿Qué significa trabajar en las Bahamas?

Es mi casa, de donde mi abuelo y mi madre vienen, y es un lugar en el que amo estar, en donde probablemente soy más creativo.



¿Qué espera de su presentación en Bogotá?

Estoy muy emocionado, he esperado mucho tiempo. No sé qué esperar, voy con mi corazón y mi mente abiertas y estoy a la expectativa de conocer a la gente, experimentar la cultura y celebrar la vida, la música y el amor.



¿Qué puede adelantar de este concierto?

Será una mezcla, definitivamente cubriremos tantos éxitos y clásicos como podamos y también representaremos este nuevo álbum. Así que creo que será muy completo.



¿Cómo recuerda esa experiencia con el artista colombiano Ruven Afanador, que le tomó algunas fotos y también dirigió el video de 'Rock and Roll is Dead'?

Es asombroso; hace poco, de hecho, me reencontré con él; no habíamos hablado durante muchos años, y hablamos hace poco. Lo conocí cuando hizo la portada de mi álbum 'Circus' e hicimos un muy buen trabajo juntos. Es un hermoso ser humano, un artista asombroso, un fotógrafo muy inspirador, lleno de creatividad. Solo tengo cosas buenas para decir de Ruven.



¿Realmente cree que el rock and roll está muerto?

Nunca está muerto, sé que lo dije, pero era un contexto diferente. El rock and roll está vivo y siempre lo estará sin importar qué pase, sin importar cuáles son las tendencias o qué estén pasando en la radio. El rock and roll es extremadamente poderoso.

¿Dónde y cuándo?

23 de marzo, 9 p. m. Movistar Arena. Boletas desde 95.000 hasta 600.000 pesos. Informes en TuBoleta.com. Por pedido del artista, los menores de 12 años podrán acudir al concierto.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @YhoLoaiza