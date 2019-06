Dos jóvenes usan las redes sociales para que otros cumplan sus sueños

En el mundo de las redes sociales se podría creer que de contenidos superficiales e irrelevantes no se sale. Pero la realidad es otra: estas nuevas plataformas digitales también han servido para potenciar y mostrar al mundo los talentos escondidos.

Instagram, según el estudio Digital 2019 Global Overview, tiene más de 1.000 millones de usuarios activos en un mes. Y en ese universo digital, dos mujeres, influenciadoras digitales y con un nicho fiel de público, decidieron plasmar sus ideas y lo que le quieren decirle al mundo en un libro.



La escritora Gabriela Herstik se define como alquimista de modas y bruja. A través de su trabajo con NYLON, i-D, Broadly, The Numinous, Sabat Magazine y muchos más, se ha hecho un nombre como crítica de modas y escritora, con una tendencia a combinar la espiritualidad, el estilo y la narración. Con su columna mensual 'Ask a Witch' para Nylon, Gabriela responde preguntas sobre la canalización de la sabiduría antigua en la era moderna.

En conversación con EL TIEMPO habló de su libro ‘Cómo ser una bruja moderna’.



Cualquier lector que se tope con la palabra brujería podría pensar en algo maligno. ¿Cómo lo define usted?



Mi definición de brujería cambia a medida que cambia mi relación con ella. Por ahora, describo la brujería como un camino espiritual basado en la Tierra que honra los ciclos de la tierra, el cosmos y el yo. La bruja trabaja con la magia para crear un cambio en el reino astral y este reino. Son personas que viven conscientemente, que saben de su valor y poder y están dispuestos a comprometerse con ello. Las brujas somos aquellos de nosotros que estamos aquí para cambiar las cosas, para volver a despertar el matriarcado, para marcar el comienzo de la era acuaria del ser.



La bruja, sin embargo, siempre ha existido como un arquetipo. Como la encarnación de lo salvaje y lo femenino. Como chivo expiatorio y marginado, como una vieja bruja con un lunar en la nariz que se monta en una escoba. Ella siempre ha representado a la mujer que vive según sus propias reglas, que se ve como una amenaza. La bruja es cualquiera que aprovecha sus poderes de interrupción para bien, para crear y evolucionar. En última instancia, la brujería es amor, conexión con la tierra y el yo y el universo.



¿Por qué cree que todas las mujeres son brujas y deben reconocerlo?



Creo que las semillas están plantadas en todos, pero como todo, la brujería no es para todos. Hay muchas personas que no se preocupan por los hechizos o los rituales o la luna, o lo divino femenino. ¡Y eso está totalmente bien! Pero si te sientes atraído por estas prácticas, si te sientes llamado a explorar tu mundo interior, ¡entonces eres un brujo y debes reconocerlo absolutamente! Incluso si no puedes practicar abiertamente, estar dispuesto a seguir este camino es el único permiso que necesitas para adoptar este título. Visualización, meditación, trabajo con las fases de la luna, no necesitas herramientas externas para esto.



La bruja no existe en los binarios de género, y cualquier persona con cualquier expresión de género puede ser una bruja. Este es un momento de cambios masivos y desequilibrios en el mundo. Las estructuras establecidas por el patriarcado no funcionan. Necesitamos a todas las brujas, a todos los místicos, a todos los curanderos, a todos aquellos que están llamados a un camino espiritual, a avanzar porque nosotros somos los que estamos cambiando y equilibrando las cosas.



¿Cuáles son los logros más importantes que usted considera ha conseguido la revolución feminista en el mundo?



¡El hecho de que en muchos lugares las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres! En los Estados Unidos, puedo hacer todo lo que un hombre puede hacer, aunque no me paguen tanto. Pero puedo conducir, puedo comprar condones, puedo votar, puedo poseer tierras. También tengo derechos legales, protección legal y todo ese jazz. Todas estas cosas son importantes, pero son de referencia.



¿En qué ha fallado el feminismo?



El feminismo falla cuando es trans-excluyente, cuando no es interseccional, cuando se comercializa y se vende como algo solo para un determinado grupo demográfico de mujeres. El feminismo no es algo que solo se puede imprimir en una camisa, es la demanda de igualdad, para que todas las mujeres sean consideradas especialmente las que están marginadas como mujeres negras, mujeres de color, mujeres indígenas, mujeres discapacitadas, mujeres trans y otras. Personas que no son cisgénero con cuerpo y blancas. El feminismo no nos está "fallando" tanto como lo ha hecho. El feminismo no está fallando tanto como el patriarcado.



Usted asegura en su libro 'Cómo ser una bruja moderna' que las mujeres, especialmente las jóvenes, últimamente tienen más interés en la astrología, el tarot y los cristales. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con su confianza y desarrollo?



La espiritualidad nos conecta con algo más grande, nos da un sabor de la medicina cósmica que nos asegura que estamos totalmente en control y que nada está en nuestro control. La bruja siempre ha existido, al igual que la brujería, al igual que las prácticas y herramientas de la bruja como el tarot, la astrología y los cristales. Vemos crecimientos de esto cuando hay una gran cantidad de disturbios políticos y lo vemos en diferentes encarnaciones a lo largo del tiempo. La bruja hippie de los 60, la bruja oculta de los 70 y 80, el pánico satánico de los 90, la bruja del centro comercial de los 00, y ahora esta versión de los nuevos milenios es algo propio.



La brujería y otras prácticas espirituales nos dan un sentido de poder y control. Podemos reclamar nuestro ser más completo, trabajando con eso intencionalmente. La brujería es también más que casi cualquier otra cosa, una conexión con la naturaleza. La brujería es una práctica espiritual basada en la tierra. La naturaleza tiene toda la medicina y los secretos que necesitamos; Ella te lo dirá si lo pides. Magick entrega resultados, si lo haces bien. Pero incluso si no crees en la magia, eso no significa que la magia no exista. La magia es poderosa, las prácticas que la brujería y el ocultismo nos enseñan son transformadoras. Verte crecer y evolucionar es afirmar y validar, y nos ayuda a formar un sano sentido del yo.





¿Qué consejo le daría a una mujer que necesita encontrar su fuerza interior?



Date permiso para cometer errores. Date permiso para ser débil. Date a ti mismo PERMISO. La fuerza no significa que tengas que ser duro todo el tiempo; significa saber que tienes un pozo interior de fuerza dorada al que puedes recurrir en cualquier momento. Significa saber cuándo no ser fuerte. ¡También significa tener mucha compasión por ti mismo! La fuerza es la confianza en uno mismo, es el amor propio. Es algo en lo que trabajamos poco a poco. Sé más amable contigo mismo todos los días. Prueba más cosas que te asusten. Date charlas de pep. Medita con el color amarillo mientras respiras una luz dorada en tu plexo solar. Lleva joyas de oro. Trabaja con el león en la meditación y encarna la energía del gato. La fuerza ya está dentro de nosotros; Solo tienes que recordarte a ti mismo para creer.



¿Cómo proyectarse profesional y personalmente al aceptar que hay conexiones que sobrepasan la racionalidad?



Si te preocupa que puedas ser irracional por pensar que la magia es real, piensa en esto. El hecho de que use electricidad o baterías o que use una cámara no significa que sepa cómo funcionan. Pero obtienes resultados. Esto es verdad de la magia; tú no tienes que convencer a nadie de nada, la única persona que tiene que creer eres tú.



Recuerda cuando eras niño, cómo todo era fantástico, todo era mágico. Muchos de nosotros crecemos con un sentido natural de asombro, una curiosidad, un entendimiento de que hay algo más allá de este reino. Es natural cuando somos jóvenes, pero la mayoría de nosotros lo perdemos. Sin embargo, no tenemos que justificar racionalmente por qué hacemos esto como adultos. Si ayuda, hazlo, pero estar dispuesto a abarcar todos los lados de quién eres, de todos los reinos, de todo el juego y las experiencias, es digno en sí mismo. ¡Se sirve mejor tu tiempo para descubrir lo que crees por ti mismo!



¿Cuál es su aporte para luchar por una sociedad justa, equitativa e igualitaria?



Constantemente lo estoy resolviendo, pero viviendo como mí ser más completo, usando mi voz para ayudar a otros a compartir la suya, al hablar cuando veo injusticias, aprendiendo y creciendo. Apoyando las voces de quienes están más marginados que yo, apoyando a las brujas, activistas y mujeres queer, indígenas, trans, discapacitadas, Swer, negras y POC. Estoy aprendiendo continuamente la mejor manera de dedicar mi tiempo, dinero y energía a estos recursos. Estoy aprendiendo acerca de mi propio privilegio, trabajando en mi propia mierda, desentrañando cómo la supremacía impacta sobre cómo veo el mundo. Estoy tratando de usar mi voz, mi escritura y mi energía para ayudar a compartir esto y ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. Realmente creo que una gran parte de esto comienza en nuestro mundo interior.



Describa como sería para usted una sociedad ideal. ¿Qué papel tendría la literatura Juvenil y el poder de las redes sociales?



Una palabra; matriarcado. Mientras que el patriarcado coloca a los hombres en la cima y a todos los demás debajo de ellos, el matriarcado no es un sistema donde las mujeres tienen poder sobre los hombres. El matriarcado es un sistema cuando los hombres y las mujeres son iguales. Esta es una sociedad de intercambio, una sociedad de colaboración y apoyo, donde las mujeres son valoradas y apreciadas como partes integrales de la sociedad por su sabiduría. Aquellos con matrices son venerados y honrados. Las cronas son la cabeza de la familia. El matriarcado apoyaría a la tierra, no sería capitalista, habría espacio para vivir en sintonía con los ciclos de la tierra y el cosmos. Los libros y la literatura y las prácticas espirituales y el arte serían de importancia integral. Las redes sociales se convertirían en familias; nunca tendríamos que estar solos o sin apoyo en nuestro viaje a menos que así lo decidamos. Creo que esta es la Era de Acuario, donde reinan el humanismo y la igualdad, cuando todos tenemos la libertad, el privilegio y la seguridad de ser nuestro ser más completo y extraño en un entorno que apoya, inspira y fomenta esto.

Por su parte, Camila Esguerra es cantante, escritora y se define como una amante de la poesía. Esta joven bogotana de 23 años, además de ser una de las vocalistas de la girl band ‘Ventino’, es influencer y tiene más de 200.000 seguidores en redes sociales. En el marco de la Feria del Libro 2019, Esguerra relanzó su libro de poesías ‘Insomnios’.



Conversó con EL TIEMPO sobre su inspiración y qué busca transmitir en el público juvenil.



¿Por qué Camila Esguerra se decidió a escribir poemas?



Siendo bisnieta de un poeta, escribo por instinto y por necesidad. La literatura es mi manera de digerir el mundo, su belleza y sus tragedias, pero me tomó mucho tiempo darme cuenta de que lo que escribía eran poemas. No fue sino hasta que leí a poetas como Rupi Kaur o Nayyirah Waheed y me vi reflejada en el formato de sus versos que entendí que esa colección de palabras sin dueño que tenía guardadas en un cajón podían ser el camino para cumplir mi mayor sueño: publicar un libro de poesía.



¿Por qué cree que en los insomnios es cuando se descubren los pensamientos más reales en cada persona?



Creo que es importante empezar por resaltar que la gran mayoría de poemas que hacen parte de este poemario no fueron escritos con el propósito de ser leídos por otros ojos ni mucho menos publicados en un libro. Estos nacen de anotaciones personales, cartas no enviadas y listas de confesiones que hice para mí misma a modo de desahogo cuando no podía dormir. Creo que hay cierta magia en la intimidad de lo que se escribe para uno mismo porque es cuando uno más honesto y más real es.



Cuando uno está en ese estado intermedio entre dormido y despierto hay un flujo de consciencia que aporta mucho a la creación literaria, pues cuando se escribe casi como por reflejo las palabras salen de la manera más auténtica. En la soledad del insomnio nos enfrentamos a nosotros mismos y caen todas esas máscaras que buscan convencer o impresionar a los otros. Como insomnes o como autores simplemente nos dejamos ser, sin juzgar si las palabras que tenemos entre manos son prudentes o si son correctas. Estas palabras son simplemente nuestras.



En su libro de poemas 'Insomnios' hace mucha referencia al amor idealizado, ¿alguna historia personal plasmada? ¿Qué le diría a una persona que, después de leer su escrito, quiera una aventura similar?



Definitivamente uno escribe sobre lo que conoce y todas las experiencias que habitan entre las líneas de los 111 poemas de insomnio(s) son situaciones que viví (y sobreviví). El libro empieza con un amor idealizado que se va deconstruyendo mientras pasan las horas de la noche hasta que, como dice Miguel Gane en el prólogo, “quien fue todos tus sueños, acaba siendo cada uno de tus insomnios.” El problema del amor es que existe entre personas, no ideas. Quien se enamora de la idea del otro no tardará en darse cuenta de quien ama no existe realmente. Y quien elige amar tiene que hacerlo sabiendo que nadie es perfecto. Las relaciones se construyen entre seres de carne y hueso con anhelos, ilusiones, carencias y defectos. Casi siempre son cuestión de ensayo, error y si tenemos suerte, tal vez tengamos un acierto. Pero siempre es esperanzador aprender que, aunque duela, de amor nadie muere y cada mirada encontrada es una oportunidad para volver a intentar.



¿Cómo combatiría usted la soledad, el desamor y la desilusión?



Con paciencia, amor propio, tiempo y mucha poesía. La poesía funciona como un gran espejo en el que nuestros sentimientos hacen eco en las palabras de alguien más. Encuentro sosiego al leer y sentirme comprendida, pues entiendo que a fin de cuentas no estoy tan sola en mi soledad: alguien más ya vivió y sobrevivió este dolor que tan inmenso se siente. Por eso creo en el arte como una herramienta de sanación, pero también creo que en todos los casos también es importante entender que habrá días buenos y malos. Mientras pasa la tormenta hay que aprender a abrazarnos.



¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir con sus poemas?



Para mí lo más importante es que hay que darnos la licencia de sentir: lo bueno y lo malo. Todos somos humanos y sentimos pasión, nostalgia, dolor, deseo, angustia y amor, aunque en diferentes medidas y por diferentes razones, así no lo mostremos. Desde que tengo memoria he sido una persona extremadamente sensible y en muchas ocasiones sentí culpa por sentir todo en la manera en que lo siento (valga la redundancia). Este libro para mi es una manera de soltar y encontrar valor hasta en mis sentimientos más oscuros, pues son los que me hacen humana y me recuerdan que estoy viva. Ojalá mi libro se convierta en una excusa para ser más empáticos con los demás y más pacientes con nosotros mismos.



Las ilustraciones del libro son muy lindas, ¿por qué la importancia del color amarillo?



Siempre he sido una mujer de obsesiones y en el momento en que escribí este libro el amarillo era un color que me hablaba de manera muy clara. Generalmente es un color que, por su infinita luz, se asocia a la felicidad. Sin embargo, para mí también es un color muy nostálgico que habla de los cambios y los finales. El amarillo es el color de las hojas que caen en el otoño y también es el color que toman las fotos viejas y las páginas de los libros olvidados. Tuve la fortuna de trabajar de la mano de la increíble artista Geraldine Ramírez, quien pudo capturar a la perfección esta contradicción emocional en sus ilustraciones y con un solo color crear una conversación fundamental entre palabra e imagen en un libro que contiene todos los sentimientos en el espectro de la emocionalidad.



Fragmentos de 'Insomnios' hablan de perderse para reencontrarse. ¿Funciona? ¿Qué se pierde y qué se gana?



Hay un poema del libro que dice “uno no sobrevive a un corazón roto, uno se reinventa.” La vida a todos nos rompe el corazón de maneras diferentes y se necesita coraje para mirar el dolor a los ojos y de él sacar la fuerza para seguir adelante. La adversidad es necesaria para crecer como personas, pues al ponernos cara a cara con nuestros miedos nos obliga a enfrentarlos y (ojalá) vencerlos. Indudablemente creo que estamos hechos de experiencias y los días que pasan por nuestras manos nos cambian irremediablemente. En el proceso de perdemos ilusiones, anhelos, cargas, y angustias y todo lo que dejamos ir nos enseña y nos hace otros: tal vez más sabios, tal vez más rotos. A veces es necesario perderse para sentir la necesidad de (re)encontrarse.

KAREN VANEGAS

REDACCIÓN EL TIEMPO

Twitter: @KarenVanegasB​