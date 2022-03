La Ramona no duda en decirles a las mujeres, “si te tocan, golpeamos fuerte. Si te callaran, todas gritamos. Porque somos más que el dolor, somos fuerza del oro”, como dice en su más reciente canción Oro. Ella es más grande que “el lobo”, es más que el dolor, con su voz esfuma a esos hombres bestias que arrastran a las mujeres a la desolación. Y ahora, La Ramona llevará su grito de fuerza, de sanación, a uno de los escenarios más importantes de Colombia, el Movistar Arena; y al frente de una de las artistas más reconocidas, rebeldes y talentosas del pop mundial: Miley Cyrus. La Ramona será quien abrirá el concierto de la cantante estadounidense este lunes en Bogotá. Tendrá 30 minutos en los que, sin duda, dejará a más de uno con la boca abierta.

Facebook Twitter Linkedin

La Ramona será la encargada de abrir el concierto de Miley Cyrus. Foto: cortesía Malu Mojito

¿Fan de Miley Cyrus?

Es muy loco porque yo crecí viéndola. Es de la época en la que yo estaba creciendo. Desde Hannah Montana le estoy siguiendo la pista. Yo la dejé de seguir como cuando se acabó Hannah Montana y empezó su nueva etapa de rebeldía porque yo en esa época estaba metida en el punk y en el metal con toda. Pero en ese momento en el que se empezó a rebelar, la empecé a amar. Me parecía genial su valentía, su fuerza. También me encanta las fibras que ella tocó cambiando de esta manera, con el pelo corto, menos ropa, canciones diferentes, performances incómodos aparentemente para la gente pero que solamente expresan mucha libertad y seguridad y un mensaje de mucha fuerza femenina. Me encantó y ahí volví a retomar mi relación con su música y su carrera. La admiro muchísimo. Es un honor para mí poder abrirle a ella.



(Lea también: ¿Qué canción de su nuevo álbum recomienda Luis Fonsi para dedicar?)

¿Usted busca incomodar?

Definitivamente. Creo que en cada etapa musical que he tenido, sin pensarlo mucho, sí he incomodado a muchas personas. Al principio, con Brío, incomodé hablando tan frente sobre el abuso sexual a través de una canción. Más adelante, con Biutiful, hasta con el video la gente se incomoda. Entonces sí siento que incomodo. Ahora saqué una canción que se llama Oro, que habla sobre el feminicidio. Los temas sobre liberación sexual, sobre hablar de problemas de género, de violencia de género, son incómodos y pues lo siento, pero eso va a ser lo que seguiré haciendo un buen rato hasta que vea que la cosa esté cambiando.

Es necesario incomodar...

Creo que en cada etapa musical que he tenido, sin pensarlo mucho, sí he incomodado a muchas personas. Con Brío, incomodé hablando de frente sobre el abuso sexual FACEBOOK

TWITTER

Total. Algo que admiro mucho de Miley Cyrus es que ella nunca ha tenido miedo en encasillarse en algo. Siempre ha estado en constante evolución. Y al que no le gustó, pues bueno, igual sigue adelante. Lo que ella ha logrado a lo largo de su carrera es tocar muchas más vidas que las que hubiera tocado si se hubiera quedado solo en ese papel de niña Disney, o solo country, o solo pop. Lo que ella hizo fue romper sus propias barreras para incomodar y salirse de su forma de confort y evolucionar. Eso es lo que me gusta hacer.

¿Cuáles han sido sus barreras?

Sobre todo el cómo me veo y me percibo como mujer. Cómo evoluciono dentro de mí y mi conciencia de quién soy respecto a cómo me veo y cuáles son las reglas y los estigmas de qué es ser mujer y cómo uno se ve. Entonces, todas esas decisiones desde la ropa, hasta el pelo, hasta la música, hasta las palabras que uno utiliza, hasta los círculos sociales donde uno se mete, son cosas que uno constantemente está rompiendo y cambiando para crecer. De pronto que la pecera en la que uno creció cuando chiquito no era suficientemente grande y hoy en día uno necesita es un mar gigante. Creo que ha sido por ese lado. Últimamente estoy experimentando un montón con una faceta de drag queen siendo mujer. Y es muy loco ser drag siendo mujer porque también el mundo LGBTIQ+ es muy machista. Siempre hay cabida para los hombres gay, no binarios, queer, pero las mujeres aún nos estamos dando la pelea para que se nos dé un espacio. Unirme con mis amigos que son drag y mis amigas trans y toda esta comunidad me ha ayudado y ha enseñado a ser parte de... No debo sentir vergüenza de ponerme pelucas o cambiarme los ojos de color cada vez que se me dé la gana. O salir de outfit de dominatrix para ir a poner música. Entonces es como esa barrera que uno empieza a romper y a experimentar y me ha hecho liberarme mucho, a reconocerme en otros lugares.



(Le puede interesar: Cornetto, el DJ colombiano que quiere sacar la guaracha del bajo mundo)

¿Cómo llegó al mundo 'drag'?

Facebook Twitter Linkedin

La Ramona ha empezado a andar en el mundo Drag Queen. Foto: cortesía Malu Mojito

Todo empezó cuando yo estudiaba arte en la Universidad de la Javeriana y conocí a un gran amigo mío que se llama Malu Mojito, que es un activista impresionante y es de los primeros que ha logrado entrar desde su queerness y su arte queer a la colección permanente del Museo Nacional con una foto de una drag. Cuando lo conocí, hicimos clic de una. En esa época yo era muy punkera, me sentía incomprendida, andaba con pelos raros, pintas extremas. Mostraba mi rabia en mi físico para de alguna manera protegerme, verme ruda para que nadie me tocara. Entonces cuando lo conocí a él fue muy lindo porque me mostró todo este universo y conocí a la mayoría de gente con la que todavía tengo contacto y con la que hago arte. Eso fue en el 2008, hace tiempo. En esa época no había tanta escena ni estaba de moda el mundo drag, entonces para mí fue una locura. Yo empecé a experimentar con el maquillaje y así mismo a mucha gente le incomodaba cómo me vestía, como era tan densa respecto a mi aspecto físico. De ahí fue que entendí que a través de este lenguaje podía reparar mi feminidad y esa inocencia rota del abuso. Entonces, ellos me pusieron una curita en el corazón y me enseñaron a volar sin miedo y a no pedir perdón por ser quien soy, a ser libre. Después de eso seguimos trabajando juntos. Me acuerdo perfectamente una frase de mis abuelas drag, Madorilyn, que cuando me conoció me dijo: “Ramona, tienes que aprender a ser más perra”. Hasta hoy lo entiendo (risas). Es liderarnos de todas estas palabras peyorativas que nos están dando a las mujeres constantemente por simplemente disfrutar de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad...

¿Qué se puede entender como ser más perra?

Yo empecé a experimentar con el maquillaje y así mismo a mucha gente le incomodaba cómo me vestía, como era tan densa respecto a mi aspecto físico FACEBOOK

TWITTER

Para mí, y esta es una definición que le doy a toda la gente que me ha conocido, y es que me ha pasado mucho que me gritan perra, generalmente hombres, y yo les digo: yo sé, soy un mamífero que escoge sus parejas y soy dueña de mi cuerpo y hago lo que se me da la gana con él. Todos quedan sorprendidos porque es algo muy exacto y preciso (risas). Pero quedan callados. Para mí, esa es mi definición. Ser dueña de mí, de mi sexualidad y mi cuerpo. Mi cuerpo tiene sus propias políticas, nadie lo toca si yo no quiero, nadie me puede hacer sentir menos a no ser que yo le dé el poder a esa persona. Es ese trabajo, desde ese poder interior. Y va también para la gente que se considera minorías, y es: cómo es posible que los hagan sentir menos por como se ven, o como se visten o como hablan o expresan quienes son...



(Lea además: ‘Hemos perdido la oportunidad de ser la conciencia del universo’)

Muchos no entienden que no es no...

Exacto. Es tenaz. Es muy fuerte. Y digamos que también es esta ironía de cómo se le celebra al macho ser promiscuo y como a una mujer se le cataloga de perra por hacer exactamente lo mismo. Somos humanos y tenemos derecho a hacer con nuestros cuerpos lo que queramos. Y que en el momento en el que no queramos seguir haciéndolo decidimos no seguir haciéndolo y punto. No es no, y es literal.

Cuando hablamos hace unos dos años, habló de un proceso de sanación a través de la música. ¿Cómo va ahora ese proceso?

Yo creo que el proceso nunca para. No sé si es infinito, pero sí es constante. Tristemente, hay que decirlo, hay cosas que pasan en el día a día, que son nuevas cargas, nuevas heridas, que se abren y se acumulan y hay que ir saldando cosa por cosa a medida que va pasando. Hoy en día me siento muy bien, muy ligera. Siento que la música que estoy haciendo ahora viene de un lugar muy introspectivo, porque es inevitable, esa es mi naturaleza, pero las canciones que escribo ya no como de: te voy a despellejar un día, sino de: te dejo ir. Es desde otro lugar. Me siento orgullosa de ese proceso que he tenido hasta el momento. Obviamente esas canciones siempre van a seguir haciendo el trabajo de terapeuta.





SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

@SIMONGRMA