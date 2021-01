Cami, la joven voz chilena nominada al Grammy anglo

Ojos claritos, 24 años. Acento chileno, tono amable, ritmo lento y discurso firme. Look de pop star, alta formación musical y letras trabajadas. Camila Anastasia Gallardo Montalva se hace llamar Cami y es la revelación el ‘indie’ chileno.

A ella misma le ha sorprendido la acogida que ha tenido su propuesta en tan corto tiempo. Apenas en 2018 lanzó su álbum debut, Rosa, y ya está compitiendo con artistas de la talla de Fito Páez, Cultura Profética y la colombiana Lido Pimienta para ganarse el Grammy anglo en la categoría de mejor álbum alternativo.



“Obviamente me siento muy agradecida, pero no sé cómo llevarlo, no sé qué se dice. Todavía no caigo en la cuenta de que efectivamente estoy ahí. Soy una artista muy chica de edad como para esto”, dice la cantautora en esta conversación que tuvo con EL TIEMPO y en la que habló, además, de un álbum nuevo que ha estado preparando durante la pandemia.



Con una gran influencia de la leyenda chilena Violeta Parra, Cami escribe sus canciones desde posturas críticas y no teme cuestionar valores políticos y religiosos. Esto lo combina con fusiones musicales diversas, que pasan por la cumbia y se estiran hasta el rap.



Esos son algunos de los elementos que componen el disco por el que recibió la nominación, Monstruo, y esta es una descripción a grandes rasgos de quién es esta joven estrella. Pero es más interesante conocerla con sus propias palabras.

¿Qué significa ser chilena desde su perspectiva artística?

Yo toco flauta traversa desde los seis años, así que soy músico desde niña. Y para mi formación fue crucial Violeta Parra. Fue un antes y un después, no solo para mi carrera, sino para mi vida. Todavía me acuerdo de la primera vez que canté una canción de Violeta en el living de mi casa. Tenía como diez años. Y eso me marcó. Por otro lado, mi abuela tenía un grupo de cueca, que es un baile típico chileno. Yo siempre oí folclor en mi casa, chileno y latinoamericano. Era un deber ser. No solo Violeta Parra, sino Mercedes Sosa, Víctor Jara. Hoy en día, al ver la forma en la que escribo, percibo guiños a ciertas formas que tienen los folcloristas para escribir.

¿Cómo definiría la generación a la que pertenece?

Por ser una generación de transición, nos cuestionamos más las cosas. Eso genera una interpretación distinta. Y nos permite evolucionar y madurar de una manera más consciente. De ahí que nos preguntemos: ¿es esa la música que realmente quiero interpretar? ¿Es esta la imagen que quiero que los otros tengan de mí? Cuestionarse también nos deja construir un diálogo, una conversación que quizá otros artistas de otros géneros y otras épocas no tenían.

¿La música puede ejercer cambios en las sociedades?

El lenguaje genera realidad. Las letras que escriban ciertos artistas generan un comportamiento en una generación. Y hay que hacerse responsables de eso. Más allá de esa postura, que también es válida, de que la música no debe tener cargas pedagógicas o morales y que no debe ser la que cría a los hijos, sí tenemos una responsabilidad.



¿Cuál es nuestro compromiso con el discurso feminista, por ejemplo? ¿Hasta qué punto nos estamos deconstruyendo? Son preguntas pertinentes y necesarias, especialmente en un contexto en el que la industria privilegia nuestra posición como artistas no solo como intérpretes, sino como agentes de cambio, como modelos a seguir. Cuando uno entiende eso, la visión artística va cambiando. Yo sé que todavía me falta mucho, pero el hecho de que ya me cuestione si soy coherente entre lo que digo y como actúo es un ejercicio responsable.

Sus letras plantean contextos de maneras muy creativas, ¿cómo son sus procesos de escritura?

No tengo técnicas específicas. Hay momentos en los que estoy más catártica que en otros. Hay dos o tres semanas al año en las que me encierro y estoy escribiendo todo el día. Eso me pasó con el disco que escribí en cuarentena. Y cuando tengo procesos creativos soy muy disciplinada. Eso también me pasó con Monstruo, el disco anterior, el que está nominado. Aunque fue diferente, porque tuve que presionarme un poco más. Hubo ciertas puertas que no quería abrir, pero que sabía que tenía que hacerlo. Hay partes emocionales oscuras que uno nunca quiere tocar. Por eso el disco tiene este concepto del cielo y el infierno. Ese lado oscuro que todos tenemos. Fue más difícil emocionalmente… No: fue más difícil porque tuve que mezclar la emocionalidad con la racionalidad. Creo que todos los procesos son distintos, hay evoluciones constantes.

Hábleme de la portada del disco 'Monstruo', por favor.

Me inspiré en la mitología griega, especialmente en el rapto de Perséfone. Intenté interpretar la historia llevándola a mi lugar. Me encanta el concepto de la dualidad. Siento que es sano para reconocerla dentro de uno. Al reconocer lo malo dentro de nosotros podemos entender que no es del todo malo, que es parte de los procesos por los que tenemos que pasar para llegar a los estados de claridad. Es un intento por entender esa Cami dual, que necesita ambos lados para lograr escribir.

Por eso la canción 'Entrevista', que narra un encuentro con el diablo…

Sí, en ella hablo de los pecados capitales. Y hablo de esta costumbre de echarle la culpa de todo lo malo siempre al diablo. Esto lo encuentro superirresponsable, porque no asumir que como humanos nos equivocamos no es sano. Los errores nos hacen crecer, son parte de nosotros.



Esa era la línea: “No pasa nada si me siento a conversar con el pecado y lo enfrento”. Me molesta que la iglesia y la sociedad enseñan a culpar a una tercera persona, no a uno mismo. El diablo es uno de los personajes más hermosos de nuestra tradición, de nuestra cultura. Como personaje literario es muy importante. Y es más importante reconocernos a nosotros mismos dentro de ese perfil.

Es una mirada bastante crítica con la moral religiosa, ¿no?

Crecí en una familia muy religiosa. Quizás eso me dio una mirada crítica y dura. Si mi abuela oyera más atentamente mis letras... no sé qué pasaría. Siempre cuestioné todo lo que me decían. Respeto las religiones y la libertad de culto, naturalmente. Pero sí fui muy escéptica respecto a las normas. Me chocaba mucho el machismo dentro de las religiones, me generaba ruido.

Finalmente, ¿cómo se toma la nominación al Grammy?

No me lo esperaba en absoluto. Como no estuve nominada al Latin Grammy, dije ‘bueno, las posibilidades son nulas’. Estaba en mi pieza con mi asistente revisando las mezclas de los temas nuevos, estaba en pijama, había tenido una semana dura, estaba medio cansada y un poco bajoneada. Estaba en plena escucha de una de las canciones cuando comenzó a explotar el teléfono con notificaciones. Y ahí fue. Una mezcla de emociones superextraña. Esa semana estuve en un modo muy extraño.



Obviamente me siento muy agradecida, pero no sé cómo llevarlo, no sé qué se dice. Todavía no caigo en la cuenta de que efectivamente estoy ahí. Soy una artista muy chica de edad como para esto. O sea, es que estoy nominada en la misma categoría en la que nominaron a Fito Páez. Yo cantaba las canciones de Fito Páez… Es loquísimo.



MATEO ARIAS ORITZ

Redacción Domingo

EL TIEMPO

En redes: @mateoariasortiz