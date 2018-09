'Ser intérprete es alcanzar la libertad': Gigliola Cinquetti

Emisoras y canales de música de baladas sin los éxitos de Gigliola Cinquetti estarían incompletos. 'No tengo edad (para amarte)', por ejemplo, es la canción con la que a los 16 años ganó en el Festival de la Canción de San Remo y también venció en Eurovisión, en 1964. Es ícono de la balada -y de la canción italiana-, en el mundo.



'Dios, cómo te amo' es otro de sus himnos, con el que volvió a vencer en San Remo, al lado de Domenico Modugno (1966). Y está también, 'A las puertas del cielo'.

​

Seguramente estas canciones serán infaltables en el concierto que dará esta noche en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, en el que alternará con Claudia de Colombia.

“Venir a Colombia es un placer inmenso –le dijo Cinquetti a EL TIEMPO–. Representa la amistad entre una artista y su público”.



Pero no ha sido una visitante frecuente...



Solo he venido tres veces en los últimos años. La primera vez, mucha gente me dijo: ‘Te hemos esperado 50 años’. Parece una locura, pero es la verdad. Las tres veces he llegado al Jorge Eliécer Gaitán. Esta vez vine a Cali y Bogotá. De Suramérica, estuve en México, donde grabé con Los Panchos. He cantado en Argentina y Brasil; en Chile canté por el regreso de la democracia, después del golpe de Pinochet.

¿Así aprendió a hablar tan bien el español?



No lo hablo tan bien como me gustaría. Entre una visita y otra pasa el tiempo, y lo olvido. La primera vez que tuve que hablarlo fue en la grabación de la película 'Dios, cómo te amo'. Fue una producción italiano-española, se grabó la primera mitad en Barcelona y la otra en Nápoles, esa fue mi primera película, un juego ligero para mí.

Hace dos años grabé el álbum '20.12', que es la fecha de mi nacimiento. Tiene diez canciones inéditas y una de góspel, 'Lady Jane' FACEBOOK

TWITTER

Su historia está muy ligada a San Remo. ¿Qué significa ese festival para usted?



La primera vez fue la experiencia de una adolescente, de una joven chiquitita, como dicen los Abba. Así me recuerdo cuando pienso en esa época. me llamaban “chiquitita” en España. En años siguientes tuve una victoria en el festival, con Domenico. Pero eso es la prehistoria, el periódico mágico de la canción italiana.



¿Cómo fue ese ‘boom’ de la canción italiana?



Era un fenómeno general. No solo era canción italiana. El siglo pasado tuvo un 'boom' discográfico. La invención del vinilo fue importante para comprender el momento de la música en el mundo. Generó un fenómeno nuevo: Los Beatles, la canción italiana, la americana... Bob Dylan. Suficiente con esos nombres para entender que fue global. Ahora, la canción en castellano es fuerte, vive su momento mágico porque es un idioma muy fuerte. La canción ha cambiado de forma, ahora la música es más narcótica. Antes era algo vital que proponía un estilo. Hoy es algo que acompaña a la sociedad de masas.



¿Siguió haciendo cine?



No mucho, no como habría podido. Era una joven con muchos compromisos como cantante y como estudiante. Tenía mi vida, mis amigos, y era difícil estar con todos en el trabajo porque cantaba por toda Europa. Siempre estaba con la maleta en la mano. En los primeros años iba con mi madre y cuando fui mayor, iba sola con mis productores. Después me casé y vinieron los hijos, y tenía bastante con el trabajo de cantar y he grabado en 9 idiomas.



Y sigue grabando música...

Hace dos años grabé el álbum '20.12', que es la fecha de mi nacimiento. Tiene diez canciones inéditas y una de góspel, 'Lady Jane', famosa en la interpretación de Mick Jagger.



¿También compone?

Sí, pero no ha sido importante, porque grabé poco de lo que he escrito. Mi talento es el de intérprete y es importante porque un intérprete puede cantar a diferentes autores y estilos de música. Ser intérprete significa una libertad inmensa, porque se puede cantar de todo y hacer conciertos con una variedad tal que el público no se aburre, ni yo.

Dónde y cuándo

Concierto ‘Las divas de la música romántica’ Gigliola Cinquetti y Claudia

de Colombia.

Miércoles 12 de septiembre, 8 p. m.

Teatro Jorge Eliécer. Gaitán. Cra. 7.ª n°. 22-47,

Bogotá. Informes: Tuboleta.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

CULTURA Y ENTRETENIMENTO@Lilangmartin