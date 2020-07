Novela detectivesca con una buena dosis de humor

La formalidad y la seriedad no son plato servido en la mesa del autor madrileño Juan Gómez-Jurado, quien no deja de deleitar a sus lectores con novelas negras hechas a la medida de quien quiere entrar en una historia de suspenso, crímenes y asesinatos, con cuotas de un humor inteligente y cáustico que asalta cada tantas páginas.



De estas infracciones está llena la novela Loba negra, con la que el autor español nos adentra, de un solo golpe, en la vida de Jon Gutiérrez, un inspector homosexual con “el orgullo raspado”, al que no le gustan las escaleras y que hace uso de lo mucho que aprende viendo documentales de HBO.

Gutiérrez admira, desde los bordes de su ego, a su colega Antonia Scott, una investigadora metódica y en apariencia racional que logra ordenar, absorber y clasificar con extrema habilidad cuanta escena del crimen se le pone en frente. Tiene un cerebro privilegiado que es una jungla llena de monos que se cuelgan de lianas, que se agitan y pelean por su atención.



Entre cadáveres, vidrios rotos, casquillos de balas y las luces de una ciudad que va más rápido que ellos, Gómez-Jurado nos conduce con habilidad para mostrarnos los recovecos psíquicos y afectivos de dos personajes que, más allá de su destreza en la resolución de los casos, son empaques de carne y huesos que también sienten miedo, se angustian y rehúyen al fracaso y a ser descubiertos en su falibilidad. Al igual que los muertos cuyas historias deben descubrir, Gutiérrez y Scott también han tenido sus propias batallas por librar.



(Le puede interesar: 50 años de 'Conversación en La Catedral', la gran obra de Vargas Llosa)



Y como el rompecabezas que es cada caso, es la relación de los dos detectives Ambos pertenecen, afirma el autor, a una especie en extinción: “La de aquellos que creen que la justicia se defiende, no se espera”.

Usted tiene un lenguaje directo y cotidiano. ¿Cómo encuentra el tono de sus historias?



Dedico muchísimo tiempo a trabajar el lenguaje hasta encontrar la frase perfecta, la palabra justa. El uso del lenguaje es la clave del ritmo en mi escritura, que es muy visual. Hay una frase en Reina Roja que es un buen ejemplo. Estuve semanas dándole vueltas hasta que di con ella: “El corazón le zapatea en el pecho como un bailaor en el cumpleaños de un narco”. Esto mismo lo puedes escribir de muchas formas, pero no funciona igual. Ahí está todo: la metáfora, el humor, la imagen.



¿Cómo logra introducir elementos de humor sin cortar el flujo del suspenso?



No tengo una fórmula. Pero es cierto que se trata de un equilibrio muy delicado, fácil de romper.



El libro es muy visual. ¿Esto es intencional o es algo que se cuela en su prosa?



Es intencional y dedico mucho esfuerzo a conseguirlo, así que te agradezco que lo hayas notado y me preguntes por ello.

El personaje del detective gay es poco común en la novela negra. ¿Por qué apostó por un personaje así?



Quería construir un personaje que fuera el complemento perfecto de Antonia. Por ejemplo, ella es fría y él es muy empático. Y al mismo tiempo quería que la historia de amor entre ellos estuviera desde el primer momento desmarcada de lo romántico.



¿Qué hay en su trabajo creativo que se desliga de las convenciones de la novela negra?



Mi intención nunca ha sido romper ninguna convención, sino contar una buena historia del mejor modo que soy capaz, usando el estilo, y esto incluye el humor para lograrlo.



¿Cómo elabora la arquitectura de los personajes y del relato en esos momentos en los que la narración se hace en primera persona, con cortos diálogos e introspecciones?



Trabajo con unos esquemas extremadamente detallados. La arquitectura de la historia ya está planificada al milímetro cuando me siento a escribir.

El libro es de Ediciones B Foto: Archivo particular

¿Hay algún vestigio del oficio de periodista en su trabajo literario?



Absolutamente, tanto a la hora de documentarte como en el interés por los asuntos que de un modo u otro tocan la actualidad.



(Lea también: Desde Portugal llega la poesía de Ana Luísa Amaral)



¿De qué fuente se nutre para construir los detalles ‘técnicos’ forenses, por ejemplo?



Soy periodista y lo uso para documentarme. Además de que consulto mucha documentación (a veces es tan sencillo como leer con atención los libros adecuados), tengo fuentes en la policía y otros lugares. Y, por supuesto, en Internet se puede encontrar información sobre cosas sorprendentes si sabes cómo buscar.



Usted afirma que quería escribir una novela sólida en lo literario pero divertida. ¿Lo han criticado por recurrir al humor en un género como el ‘thriller’?



Siempre que publicas una novela, y más si tiene éxito, recibes críticas positivas y negativas. Pero el uso del humor no ha sido particularmente criticado, tanto mis lectores como la mayoría de los periodistas lo han valorado positivamente.

Nada que haga la sociedad un poco mejor, que arroje un poco más de luz, debe ser criticable FACEBOOK

TWITTER

¿Conoce la novela negra que se viene haciendo en Colombia y en la región?



Soy fanático de Andrés Felipe Solano y su Cementerios de Neón. ¡Qué gran escritor!



(Lea también: El regreso a librerías de la pluma histórica de Antonio Caballero)



¿Le ha pasado que se vuelve a leer y piensa que podría haber hecho las cosas de otra manera?



Por supuesto. Cada vez que escribo una frase pienso que lo puedo mejorar y cada vez que entrego un manuscrito a mi editora pienso que no es todo lo bueno que debería ser. Los escritores nos podríamos pasar toda la vida haciendo retoques a una misma novela, pero llega un momento en el que dejas de mejorarla y empiezas a hacer que pierda su esencia. Tienes que saber reconocer ese momento.



Usted afirma que “nada que haga la sociedad un poco mejor, que arroje un poco más de luz, debe ser criticable”. ¿Qué es para usted eso que arroja un poco más de luz?



Es cualquier ser humano que viva, se esfuerce, que se apasione por crear. Por crear, no por destruir, que es infinitamente más fácil.

JUAN CAMILO RINCÓN

Especial para EL TIEMPO

@JuanCamiloRinc2

* Periodista, investigador cultural.