'Este es un año raro y Reik se ajusta para entretener a la gente'

En contraste con artistas de la música que vieron paralizados sus planes de promoción en estos meses, Reik siguió sacando música porque, como dice el vocalista del trío, Jesús Navarro, ellos tenían ya “un arsenal de canciones” listas para agradarle al público que ha seguido su carrera (primero de corte romántico, que ha evolucionado a las fusiones pop y hasta adornos urbanos).



Tenían listos hasta los videos de canciones que han visto la luz entre marzo y junio, mientras gran parte del mundo mantiene un encierro.

Por ejemplo, está 'La bella y la bestia', su primer encuentro musical con Morat, la banda de pop bogotana. Habían hecho el video el año pasado y fue seguido de una gran celebración. El trabajo conjunto fue complejo: poner de acuerdo a tres cantantes y cuatro músicos.



El grupo mexicano lo componen tres integrantes (Navarro, Gilberto ‘Bibi’ Marín y Julio Ramírez) y los colombianos son cuatro (Juan Pablo Villamil y Juan Pablo Isaza, además de los hermanos Simón y Martín Vargas). La canción se hizo en un ir y venir de ideas, por partes.



“Los músicos de cada banda, por un lado, luego los cantantes, a veces una banda, a veces otra”, ha dicho el vocalista del grupo mexicano en recientes entrevistas.



Y hace poco también lanzó otras canciones. En abril apenas salía con 'Si me dices que sí', una colaboración con Camilo Echeverry y Farruko, que también hacía parte de esa cantidad de sorpresas que Reik tenía bajo la manga, y todavía tiene más que mostrar mientras espera la luz verde para volver a escenarios.



Al saludar, en la charla con EL TIEMPO, Navarro indica: “Estamos aprendiendo a sobrellevar la situación de la pandemia. Me tocó vivirla en Nueva York, donde vivo hace más de un año. Pero vi repetirse la película varias veces. Porque vi aparecer el virus en Europa, luego acá, y ahora veo cómo sucede todo en América Latina”.



El cantante anunció hace pocos días su traslado a México, para acompañarse de su familia después de haber pasado los peores días de la crisis en Nueva York.



“Afortunadamente teníamos un montón de música preparada –enfatizó el vocalista y líder de Reik–. Siempre hemos sido de esa idea, de tener bastante adelantado el trabajo. Saber en qué estaremos enfocados durante varios meses. En ese sentido teníamos varias armas. Pero era raro pensar en que no haríamos más 'shows', no veríamos a la gente, no daríamos abrazos”.

¿Cuándo sintió que habría que parar?



Hicimos el último concierto en México, en una universidad, con mucha gente joven. En ese momento, ya en Nueva York las cosas estaban feas y era muy claro que el mundo iba a parar. Teníamos dos conciertos más en agenda y se cancelaron. Pero ya habían cancelado fechas por España, Francia y el Reino Unido.



Por lo que cuenta de su dinámica de trabajo, no les ha dado tan duro la exigencia de los años recientes de lanzar una canción tras otra…



En otros tiempos se hacía un disco cada dos o tres años. Y los artistas se encerraban por meses y hasta años para hacer un álbum. Pero nosotros hemos sido afortunados en la medida en que siempre estamos produciendo. Escribimos y sacamos ideas todo el tiempo. Así que cuando cambiaron las reglas y empezaron a sacar un 'single' tras otro, nos cayó bien, porque esta forma de sacar canciones ayuda a que la gente las escuche.



En cambio, cuando hacías un disco, grababas 12 temas y el público oía tres o cuatro, los que llegaban a la radio. Los demás se perdían o solo los oían los que eran muy 'fans'. Entonces, agradezco las formas de hoy para escucharnos.



Están también en la etapa de colaboraciones, como 'Si me dices que sí', con Camilo Echeverry y Farruko…



Esta es otra rola que fuimos desarrollando juntos. La escribimos con Camilo y los chicos. Después se unió Farruko, que terminó de darle una onda bien padre. Con él nos conocemos hace como año y medio y empezamos a hacer cosas juntos. Ya varios 'tracks', pero cuando oyó esta canción le gustó y nos regaló este 'remix'. Es una canción que podemos ofrecerle incluso a la gente que no le gusta la música urbana. Queremos que escuchen esta canción y se enamoren de ella, porque tiene algo de reflexión y de malicia.¿Cómo les fue con Camilo Echeverry?

Ya es como de la familia, es adorado. Desde antes de trabajar juntos lo conozco como compositor y lo he visto crecer como artista. Ver el 'boom' que está teniendo me parece merecidísimo. Y la verdad es que da gusto trabajar con él.



Pero hay más colaboraciones…

​

¡Es un chorro de colaboraciones! Está la que hicimos con Nicky Jam y Mati Gómez ('Yo no sé', que se dio a conocer en abril), la de Aitana, de España (el video, animado, importante recurso en estos momentos, salió en mayo), se titula 'Enemigos'. Está otra con Tiny y R3hab ('Bésame / I Need You', que vio la luz a principios de junio) y otra por salir con Silvestre Dangond. Vienen un montón de cosas increíbles. Este va a ser definitivamente un año raro, pero vamos a ajustarnos para entretener y distraer a la gente de lo que está pasando. Ese es el reto.



No imaginaba a Reik y Silvestre Dangond cantando juntos…



Nosotros tampoco, pero nos conocimos con Silvestre y nos pareció increíble. Para hacer una colaboración no hace falta más que mutuo respeto y admiración, y de eso había un montón. Entonces, la canción que nació medio pop, y luego Silvestre le metió el vallenato y una onda un poco urbana espectacular.



Si componen tantas canciones, habrán tenido tiempo de hacer más...



Pues no sé si la situación de la pandemia sea algo de lo que queramos hablar en una canción, pero no lo descarto. Más bien estamos en el rollo de hacer experimentos con cosas raras, que nos dan un poquito de miedo, que no haríamos en un contexto normal, porque serían un desperdicio de tiempo. Estamos como probando sombreros, a ver qué tal nos quedan.

¿Qué experimentos son esos a los que les temían?



Hacer algo tal vez ranchero, o algo como para niños. Ahora, estamos literalmente inventando. No necesariamente son cosas que vayan a salir, pero de pronto Julio, desde San Diego, me manda una idea, y yo le digo si me gusta y la grabo, luego pensamos en qué más debe ir. Esto es sin estructura ni plan. De eso se trata la exploración. Qué fortuna que tenemos un techo que nos cubra la cabeza y nos podemos dedicar a experimentar y pensar en pendejadas.



Pero planes para el futuro ya tendrán…

​

Lo primero será reprogramar lo conciertos. Es lo que más se extraña: el grito de emoción de la gente cuando sales al escenario, estar allí y volver a la normalidad, no sé qué otra cosa haría falta, porque estoy acostumbrado a estar en un avión todo el tiempo y de pronto llevo meses sin asomarme. No me quejo, pero me da emoción volver a la normalidad. Es una vida afortunada poder hacer música y vivir de ella. Estar rodeado de gente talentosa, especial, interesante.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

Redacción de Cultura

En Twitter: @Lilangmartin