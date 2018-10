Ignacio Escolar prevé una nueva edad de oro del periodismo

– Si te crees que quedan trabajos, olvídate: no te voy a contratar jamás.

El padre de Ignacio Escolar, también periodista, no quería que su hijo siguiera sus pasos por temor a la falta de empleos. Cuando las voces pesimistas sobre el futuro del periodismo arreciaban, hace 25 años, el joven Ignacio decidió abrazar el oficio, pero Arsenio (su papá, que fue subdirector de El País y director de otros tres diarios españoles) se enfadó e intentó disuadirlo. La amenaza del desempleo no amilanó a Ignacio y gracias a esa constancia, un cuarto de siglo después recibe el reconocimiento a la Excelencia del premio Gabo de periodismo 2018.



“De hecho, mi padre ha cumplido su palabra y no ha hecho falta que me contrate –dice Escolar–. Al final, ha sido al revés, porque en el último año ha estado colaborando con Eldiario.es como columnista semanal. No es que yo le pague mucho por su trabajo, pero ahora escribe para mi periódico”.



Escolar, que será uno de los invitados centrales a la apertura del Festival Gabo en Medellín, ha librado batallas desde la tribuna de su periódico digital Eldiario.es, que le costaron la cabeza a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la ministra de Sanidad de España, en menos de seis meses.



Mejor aún: ha ganado la batalla contra el pesimismo, pues en apenas seis años ha consolidado a esa publicación digital como uno de los diez periódicos más importantes de su país y ha logrado más de 30.000 suscriptores de pago, con lo cual puede mantener su independencia sin depender de la publicidad.



“Cuando lanzamos Eldiario.es, en 2012, nuestra hipótesis fundacional era que lo que estaba en crisis en España no era el periodismo, sino cómo se pagaba a un periodista para que pudiera ejercer ese trabajo. Y pedimos ayuda a los lectores, confiando en que si se daban cuenta de que nuestro periodismo tenía un impacto social, nos iban a apoyar. Salió muy bien. Con cada noticia que dábamos, generábamos audiencia, lectores, socios, e ingresos para contratar a más periodistas, para dar más noticias. Así hemos podido pasar de un periódico muy chiquitito, con 12 personas apenas, a tener unas 80 personas en Madrid, más un montón de redacciones asociadas en España”.

“Hemos demostrado que esta idea de que el periodismo estaba en crisis, que íbamos a desaparecer, que se extinguía el periodismo de calidad, es falsa. Al contrario: los modelos de pago nos van a llevar a una nueva edad de oro del periodismo”.



Su vocación comenzó en casa, en donde su padre (Arsenio) y su madre (Montse Román), aprovechaban los largos viajes en carro para contarle al pequeño Ignacio las historias de sus trabajos como periodistas. “Siempre he sido un niño muy curioso, creo que lo sigo siendo, y para una persona curiosa, inquieta, no hay mejor oficio que este, que consiste en satisfacer tu curiosidad y después contárselo a la gente”.



Luego de intentar con la música electrónica y de profundizar en temas tecnológicos, Escolar se hizo a un nombre en el periodismo español. “Mi primera especialización fue sobre tecnología e internet. De ahí, a través de mi blog personal, empecé a escribir de tecnología y política, y al final solo de política. Por culpa de ese blog personal, que tuvo relativo éxito en España, empecé a convertirme en un comentarista político, y me empezaron a llamar para otros trabajos relacionados. En radio y televisión, como analista, y luego como primer director de Público (periódico digital) en papel. Luego, acabé volviendo a Internet: el dominio de eldiario.es lo tengo comprado desde 2005. Y ya entonces tenía claro que más tarde o más temprano montaría mi propio periódico en línea”.

Su secreto ha sido el manejo de la tecnología, algo así como el ‘carril rápido’ que le permitió avanzar en su carrera y llegar a ser director de un periódico nacional con 31 años. Pero su historia no es muy diferente de la de los pioneros del periodismo en línea de cualquier parte del mundo: “Durante mucho tiempo, la prensa digital en España era como la segunda división o la categoría B. Era el sitio al que nadie quería ir, y te mandaban castigado cuando hacías algo mal en el periódico impreso. Yo recuerdo que cuando era el director de Público, que era edición de papel y web, yo dirigía las dos, y uno de los periodistas de papel se acercó a la mesa de Internet a decirnos que no le funcionaba la impresora. Como si fuéramos del servicio técnico. Éramos la gente rara que subía notas a Internet, mientras los periodistas de verdad, los de papel, hacían la noticia”.



Por eso, su premio también es una reivindicación de ese nuevo medio que se gestó hace poco más de dos décadas. “Claramente –sostiene Escolar–, el periodismo que está creciendo en España es el periodismo digital y con mucha diferencia. Los grandes periódicos digitales españoles somos rentables, mientras los de papel pierden dinero; nosotros contratamos periodistas mientras los de papel siguen despidiendo. Y somos ahora los que estamos dando las grandes noticias, mientras los de papel están más desconcertados”.



El premio Gabo se suma a una decena de reconocimientos en su país y en Europa por el tipo de periodismo que hace, incluyendo los temas de derechos humanos, para los cuales cuenta con una sección especial en Eldiario.es, denominada Desalambre: “He tenido varios premios relacionados con derechos humanos, porque en el trabajo que hacemos siempre hemos tenido presente la función social del periodismo. No es solo contar lo que pasa, sino que si hacemos bien nuestro trabajo, sirve para mejorar la vida de la gente”.

Comienza el Festival Gabo

Durante tres días, Medellín será sede de charlas, talleres, exposiciones y otros eventos relacionados con el periodismo iberoamericano y su inspirador, Gabriel García Márquez.



El jueves, se entregarán los premios en las categorías de Excelencia, Cobertura, Imagen, Texto, Innovación y Editor ejemplar. Más información en premioggm.org



