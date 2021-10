¿Cómo nace y se hace un librero?

Con 27 años, de los 80 de existencia, al frente de la Librería Nacional, Felipe Ossa es el decano de los libreros, trabajo que lo enaltece y que no cambiaría por ninguno. Aquí algunos secretos de sus libros favoritos.

¿Cómo nace un librero? ¿Qué es lo que caracteriza fundamentalmente ese oficio?

​

Por encima de todo, un gran amor por el libro. Una enorme curiosidad, un anhelo de leer, de gustarle muchísimo la lectura, casi como un vicio, y, obviamente, la vocación de trasmitir lo que uno conoce, de servir de vínculo, de puente, entre el autor y el lector, que es el fin de todo. Uno tiene que saber sugerir, recomendar, convertirse más en un consejero, casi espiritual, como eran los sacerdotes antes.



O sea, una persona llega a su librería y entonces usted…

​

Y lo recibo con ese feeling, con ese tacto, para saber qué le recomiendo, qué le puede gustar o qué lo puede aliviar, de pronto, de una pena o de una angustia… Es una relación que se va formando con el tiempo y uno se va volviendo también confidente de los clientes. Y a través de esa confidencia, amigo.



¿En qué momento de su vida empieza formalmente la actividad de librero? Porque una cosa es querer los libros, ser gran lector, pero otra muy distinta, volverse el consejero de la gente que busca un libro.



Mi papá era librero y librófilo, o sea, un coleccionista desaforado de libros y un lector extraordinario. Entonces lo que quise ser en la vida fue lector. Nunca tuve ambición de tener otra profesión distinta a la de lector. O lo que se llamaba antes en Inglaterra, un “gentil hombre de letras”.



Bonito, sí…

​

Muy lindo, pero, como dicen los argentinos, no me alcanzaba el cuero (risas). Entonces lo único que se me ocurrió, por pura necesidad de trabajo, fue entrar a la Librería Nacional, que hacía unos años se había abierto…



¿De quién era la Librería Nacional?



Siempre fue del fundador, Jesús María Ordóñez, muy santandereano, por cierto, pero que se había formado como librero nada menos que en Cuba, en la famosa librería La Moderna Poesía, que todavía inclusive existe; luego llegó a Barranquilla y allí fundó la librería, y luego fundó la de Cali, y fue cuando yo entré a trabajar allí a los 18 años. Le confieso que yo consideraba eso del trabajo una verdadera esclavitud. Pero con él, gran maestro, era un magnífico librero, me fui encariñando con la librería y se me fue metiendo esta profesión de librero, que no la tenía pensada para mí. Y ya no quise salir de ahí nunca más. No he tenido sino este trabajo en mi vida. Me fui aficionando a la pasión y al fervor del librero. Y cuando menos pensé, había encontrado el trabajo de mi vida.

La Librería Nacional es gran pionera de muchas cosas…



Principiando en Barranquilla, pero luego en Cali, marcó toda una época, e influyó en la vida cultural de las ciudades de una manera extraordinaria, porque, como usted dice, fue pionera en muchas cosas: el autoservicio, la cafetería dentro de las librerías, las revistas, absolutamente todas las revistas las vendía la Librería Nacional. Y, además, el señor Ordóñez era un mecenas de la cultura; él ayudó a los nadaístas, ayudaba a poetas, a escritores, patrocinábamos el festival de arte. Y además eran los maravillosos años sesenta, y el boom de la literatura latinoamericana. Vivir todo eso fue una experiencia absolutamente maravillosa. A la Nacional de Cali iba toda la sociedad caleña: ricos, pobres, estudiantes, profesores, revolucionarios, todo el mundo. Fue una época muy linda y de muchas enseñanzas.

Facebook Twitter Linkedin

Jesús Ordóñez, fundador de la Librería Nacional. Foto: Archivo Librería Nacional

¿Y en esa época les robaban libritos?

​

(Ríe) Bueno, eso ha existido siempre, ¿no? Y es curioso, nadie se vanagloria de que se robó una corbata, pero hay mucha gente que lo hace de haber robado libros. Y les pasaba a muchas librerías, la Buchholz en Bogotá tenía fama de que le robaban impresionantemente…



¡Y hasta se sabía quiénes eran! Encumbrados intelectuales.



Recuerdo a un gran amigo mío librero, argentino, que puso este letrero en su librería: ‘Maldición eterna a quien robe un libro’.



Pero ni así pudo evitarlo…

(Ríe) No, porque los que robaban eran un poco incrédulos (risas).



¿Es cierto que usted sabe exactamente cuál fue el primer libro que se leyó completo de niño y que aún conserva?

​

Bueno, el primer libro que yo leí, en el que descifré el alfabeto, fue un cómic, una historieta de Walt Disney. Pero en realidad el libro que a mí me llevó por el camino de la literatura, indudablemente, fue La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, que mi padre me regaló un día que estaba muy enfermo, tenía 9 años. Fue una cosa maravillosa, mágica. Me lo leí de un solo tirón y desde entonces empecé a leer de una manera desaforada. Todavía conservo esa edición exactamente, tiene por lo menos 80 años de haber sido publicada, o más. Otra vez en Méjico me encontré con un gran amigo: un libro infantil en la misma edición en la que me lo había leído muchas veces: El califa ladrón, basado en Las mil y una noches. Cuando miro libros en mi biblioteca que fueron de mi abuelo, y de mi abuelo pasaron a mi padre, y de mi padre, a mí, y todavía los guardo y los conservo, pues me parece que es porque el libro tiene una perdurabilidad eterna.



Otra cosa que lo marcó fue un poema de Kipling, que le tradujo y le regaló su papá…

​

Él era políglota, le gustaban muchísimo los idiomas, se sabía diez por lo menos, y traducía poesía del inglés, del francés, del alemán y del italiano. Para cuando cumplí 15 años tradujo el famoso If, de Kipling, y me dijo: este es mi regalo de cumpleaños. Es la poesía del carácter, de la voluntad y de la fuerza de espíritu. Todavía la conservo, exactamente en la misma hoja en que él, muy juiciosamente, la copió para regalármela. “Si puedes conservarte sereno cuando todos en torno tuyo tiemblan y te lo enrostran todo…”, así principia el poema. Siempre lo tengo ahí entre las cosas más queridas de mi infancia y de mi adolescencia.



¿O sea que la Librería Nacional que realmente cumple 80 años es su primera sucursal en Barranquilla?



Que se abrió en 1941. Pero la Librería Nacional de Unicentro de Bogotá se fundó precisamente cuando Unicentro se inauguró, algo que no se le había ocurrido hacer a nadie en un centro comercial. Fue un éxito total y absoluto desde su inauguración.



La librería es un sitio entrañable que no se ha podido reemplazar a pesar de los embates de la modernidad. ¿El libro electrónico alguna vez lo ha sentido como una amenaza?



Cuando el libro electrónico apareció, se consideró el apocalipsis de los libros impresos. Eso no sucedió.



¿Por qué no?

​

Porque el libro impreso, el libro físico, tiene algo muy especial, que permite poderlo palpar, tocar, oler, subrayar, parar principiado, no lo deja a uno tirado en la mitad porque se descargó. Como dice Umberto Eco, el libro impreso es uno de los inventos más perfectos que ha creado el hombre, como el plato, la cuchara, la rueda. Eso hace que el libro tenga un encanto especial. Y mire lo curioso, uno pensaría que los jóvenes que tienen tantas distracciones y tantas ocupaciones se iban a ir rápido detrás del libro electrónico, y resulta que la literatura juvenil está en auge, y hay series y autores que son idolatrados por los jóvenes. Les encanta comprar los libros físicos, no electrónicos. Como la Librería Nacional siempre ha sido visionaria a todas estas cosas, creamos nuestra página web e inmediatamente entramos en el mercado electrónico. Vendemos libros electrónicos, pero también vendemos libros físicos por la página, que ha resultado todo un éxito, una de las mejores páginas sobre libros que hay en Colombia.



Porque el libro es, indudablemente, un símbolo de civilización,

de cultura, decanta todo acontecimiento humano

¿Y en la pandemia?

​

Durante ese encierro brutal al que nos sometieron, la gente empezó a buscar el libro físico, varios de carácter espiritual, libros de coraje, de voluntad, de resiliencia, de lo que llaman superación. No sé, querían alimentar el alma, querían sentirse confortados, también buscando el libro como evasión, como distracción. El libro tiene una capacidad de perdurar, que ya lleva 600 años, ¿no? De manera que no creo que el libro físico vaya a acabarse. Por lo menos no en nuestras vidas.



¿Cuál fue ese libro con el que llegó obligatoriamente a armar los primeros anaqueles de la Librería Nacional?



El fundador de la librería me enseñó el feeling de los libros, la capacidad de saber pedir, de saber exhibir y de saber ofrecer. Pues uno muy obvio es Cien años de soledad. Cuando llegó a la librería, el señor Ordóñez había pedido 600 ejemplares, y los vendimos en un día… Y de la literatura latinoamericana, tres libros son eternos en ventas: Rayuela, de Cortázar; La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, y Pedro Páramo, de Juan Rulfo. De la literatura latinoamericana no deben faltar nunca Carlos Fuentes, Borges –por supuesto–, Sábato, Rulfo, indudablemente Pablo Neruda. Sus 20 poemas de amor es uno de los libros que todavía es best seller en poesía.



Dígame otros tres libros infaltables en una librería.



No puede faltar nunca El Quijote, ni las obras de Shakespeare. Ya de la literatura más moderna, El extranjero, de Albert Camus. No puede faltar La Náusea de Sartre. Ni La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, un best seller absoluto, y, cosa muy rara, pero la venta de ese libro se disparó durante la pandemia. Es muy curioso, porque no es uno de esos libros que trate de superación ni nada de esas cosas por el estilo. Y hay otro libro, El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, un famoso siquiatra austriaco, quien estuvo internado en un campo de concentración en Auschwitz. Es un canto a la resistencia, al valor, al coraje, a la posibilidad de superar todas las dificultades. Salió hace, no sé, 60 años por lo menos, y se vende permanentemente, pero durante la pandemia vendíamos 8.000 ejemplares mensuales. La gente lo ha buscado con desesperación, porque además de ser muy hermoso, ayuda mucho en los momentos de angustia, de pesadumbre, de desgracia o de tragedia. Esa es la perdurabilidad de los libros.



¿Cuál es su libro debajo de su almohada?

​

Tengo varios. Algunos que me marcaron profundamente mi vida y que me revolcaron el espíritu, me transformaron. Un hombre acabado de Giovanni Papini, que es una autobiografía. Y otro, De Profundis de Oscar Wilde, absolutamente hermoso, porque me hizo comprender cómo del dolor, de la tragedia y del sufrimiento se podía sacar belleza; ese libro, muy trágicamente escrito, me marcó en la vida. Y hay otro que se llama La tumba sin sosiego, de Cyril Connolly, que también es uno de mis libros de cabecera, lo leo y releo. Otro es La muerte en Venecia de Thomas Mann, libro maravilloso sobre lo que es el sentimiento de la belleza, básicamente. Pero tengo tantos libros amados que es muy difícil escoger uno solo. Ya de memorias de otro tipo, eróticas, también le puedo contar…

Me lo queda debiendo para la próxima entrevista. Última pregunta: en esta época de WhatsApp, cuando la gente está volcada a leer porquería, ¿cómo volver a atraer a la gente al libro?



Esa es una labor que tiene que hacer todo el gremio de librerías, el gremio cultural, las editoriales y, por supuesto, el Ministerio de Cultura y el de Educación. Porque el libro es, indudablemente, un símbolo de civilización, de cultura, decanta todo acontecimiento humano y permite la reflexión. El libro deja una enseñanza y por allá, en el espíritu, un principio de civilización. Civilización es diálogo. Aquí los problemas de los colombianos no se resuelven con diálogo y con razones, sino a base de violencia. Mientras nosotros no solucionemos eso, va a ser un país invivible. Todo país civilizado ha tenido en el libro una barrera contra la barbarie. Mientras tanto, seguiré siendo lo que siempre he sido: un obrero del equipo de gente que ha trabajado en la Librería Nacional; no he querido ser gerente, ni directivo, ni nada. Yo lo que quiero ser es librero, y sentir, cada vez que destapo una caja y veo libros nuevos, como si estuviera destapando regalos de Navidad.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO