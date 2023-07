Conocido como uno de los empresarios colombianos más importantes dentro de la industria musical, Lex Borrero está detrás del surgimiento de artistas latinos en Estados Unidos como Álvaro Díaz o Kali Uchis con su éxito Telepatía. Cuando tenía 16 años, firmó y produjo a su primer artista junto a Roc Nation, lo que le permitió después trabajar con disqueras como Sony Music Studios.

Borrero y el productor puertorriqueño Tainy fundaron Neon 16, una ‘incubadora de talento’ musical latino. Un año después de su apertura, fue seleccionada por Fast Company como la compañía musical más innovadora del 2021.



Por esta firma han pasado artistas como Selena Gómez, con la producción de Revelación, su primer álbum en español; Bad Bunny, Karol G, J Balvin y Rauw Alejandro. En 2021, el productor se asoció con Tommy Mottola (expresidente de Sony Music) y Range Media Partners para establecer Ntertain, empresa de multimedia que se centra en la creación de contenido que retrata a la cultura latina. Con producciones como Los Montaner o el concurso musical: La Firma, se ha posicionado dentro de la industria del entretenimiento.



En conversación con EL TIEMPO, el empresario habló sobre su paso por la producción de televisión y la industria musical latina.



Lleva muchos años en la industria musical, pero ¿qué lo impulsó a entrar al mundo de la televisión con programas como La Firma?

Este concurso nace de mi intención de expresarme creativamente en este mundo. La idea surgió porque en ese momento no había un programa enfocado solamente en música latina. No quería crear una competencia musical que rompiera con los nuevos artistas y que se centrara en los jueces, sino que se enfocara en el talento en sí. Sabía que La Firma debía tener tres elementos: la música debía ser original; tenía que ser un reality show, es decir, mostrar lo difícil y la parte buena de lo que es ser un artista en la industria, y tercero, quise encontrar un momento épico que fuera tensionante para los espectadores y eso sucede cuando se rompe el contrato.

¿Por qué escoger a Tainy, Rauw Alejandro, Nicki Nicole y Yandel como jueces?

Como la música iba a ser original, trabajar con Tainy era importante porque es un productor que habla de la parte musical (la letra, la producción, la melodía de las canciones) con inteligencia. Segundo, la experiencia de tener a una leyenda y superestrella como Yandel. Con Rauw porque es de la nueva escuela y con Nicki Nicole porque representa lo que es la industria musical en la actualidad: una artista que incrementó su popularidad a partir de las redes sociales.

El productor colombiano con los jueces de ‘La Firma’. Foto: Cortesía Guillermo Arroyo.

¿De dónde surge la necesidad de darle tanta visibilidad a la comunidad latina?

Para nosotros el querer hacer esto en la televisión y en la música con nuestra compañía de marcas es crear oportunidades para los latinos. Ya tenemos artistas increíbles solo que no se han abierto las puertas para que ellos nos muestren ese talento en un escenario grande. La misión de Neon 16 y de Ntertain es mostrar, en todos los formatos, la esencia de lo que nos hace latinos, nuestros sueños y nuestra cultura.

¿Qué impacto ha tenido en la industria musical latina ser socio de un productor como Tainy?

El crecimiento de Tainy rompió esa pared que por muchos años tenía la música latina: los productores y los escritores no eran respetados, no les pagaban bien y tampoco eran superestrellas. Tainy y yo peleamos para que eso no fuera así y por eso ahora en la industria latina los productores y escritores son considerados artistas, que además están vendiendo estadios.



Antes de trabajar en la industria musical, usted quería ser arquitecto, ¿cómo relaciona esto con la industria?

Lo que más me gustaba de la arquitectura era el proceso de diseñar, crear algo y entregárselo a alguien. De ahí tomé el concepto de ser arquitecto de sueños. La música me dio la oportunidad de llevar a cabo esta misión de vida. De decir “yo quiero poder ayudar a un joven que tiene un sueño ya sea como productor o artista” y utilizar estas herramientas que me ha dado la experiencia por mi propia carrera y por todas las dificultades que he pasado en mi vida, para poder llevar a ese talento a estar bien estructurado para que llegue al éxito. Hoy en día eso es lo que hacemos con Neon16 y Ntertain, somos una incubadora de sueños y yo soy el arquitecto.

¿Cómo ha cambiado su perspectiva sobre la industria musical desde que comenzó hasta la actualidad?

Cuando yo empecé, el control en la industria lo tenían las disqueras, los grandes ejecutivos y eran ellos quienes aprobaban a los músicos para que pudieran romper. Hoy en día, el control está en manos de los artistas. El problema es que hay mucha música. Se ha vuelto muy difícil crear a una superestrella y más que nunca que un artista tenga algo que decir, que tenga una narrativa y que se conecte con la vida de las personas. Esa apertura en el mundo de la música ha complicado el negocio porque es muy difícil hoy en día romper como artista.

¿Qué hacer desde la industria musical para ‘romperla’ y no caer dentro de esa monotonía?

Es importante tener un mensaje claro y entender que atraer a una audiencia toma mucho tiempo. Necesitas tener una narrativa y crearla constantemente por mucho tiempo. Hasta que la gente entienda qué es lo que estás haciendo y qué es lo que quieres transmitir. No importa qué tan buena sea tu música; sin narrativa, sin la creación de un personaje que se pueda recordar, no va a romper.



Usted es colombiano, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos. ¿Qué ha significado para usted desarrollarse profesionalmente en otro país?

Al principio fue difícil, ¿no? Dejar tu país, parte de tu familia y llegar a un país donde no sabes hablar inglés. Igual Estados Unidos te da una oportunidad de crecer porque hay mucha industria. Sí, fue un sacrificio, pero he podido llegar hasta acá porque he reconocido las oportunidades que se me han presentado para ser exitoso.

¿Cuáles son las proyecciones que tiene Neon 16 y Ntertain?

Nuestra misión es ser la compañía de multimedia más grande del mercado. Ntertain tiene ahorita ocho shows en producción, incluyendo dos películas. En la parte musical, el 29 de junio sacamos el álbum de Tainy, que está increíble. Lo que hemos hecho durante estos últimos meses es estructurar el negocio. La meta es ser mucho más agresivos en todo lo que hacemos para seguir inspirando y creciendo.

Angie Tatiana Rodríguez Bernal

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

