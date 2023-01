Santiago Cañón parece dejar partes de su alma en el escenario desde que Colombia lo conoció con tan solo 6 años en su primer concierto solista con la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

(Le recomendamos: Entrevista con Giovanni Bietti, pianista y musicólogo invitado al Cartagena Festival de Música)

Facebook Twitter Linkedin

El músico se presentó con el pianista Stefano Malferrari. En otra presentación, fue acompañado de la Orquesta de Cámara de Praga. Foto: Akiro Palacios

Con la misma devoción, con una pieza de Joseph Haydn, a los 9 años ya se consagraba como un célebre solista y niño genio. Los años le han dado destreza, seguridad, prestigio e innumerables premios en el mundo.



Sin embargo, a sus 27 años, rodeado de la Orquesta de Cámara de Praga –una de las cuatro orquestas de cámara más antiguas de Europa–, parece ser un joven sencillo que encuentra una forma de dejar un legado en el mundo junto a su chelo. Esta vez lo hizo en el Teatro Adolfo Mejía en la ciudad de Cartagena.



Cañón ha sido considerado uno de los violonchelistas más prometedores de su generación, y una de la joyas más esperadas de la XVll edición del Cartagena Festival de Música que se celebra hasta el 13 de enero.



Entre algunos de sus galardones, fue elegido artista de la Próxima Generación de la BBC en 2022 y ganador de la Medalla de Plata y del Premio Favorito del público en el XVI Concurso Internacional Tchaikovsky 2019, entre otros.



Nació en Bogotá, en una familia de músicos, pero a los 12 años viajó a Nueva Zelanda a seguir sus estudios. Ha vivido en Estados Unidos y recientemente en Alemania. Así, el tema del festival parece ser preciso para él: El canto de la tierra: música entre nacionalismo y cosmopolitismo en el siglo XIX. Sobre el tema del festival y más, habló con EL TIEMPO.

El tema de este festival es el nacionalismo musical. ¿Cómo se relaciona usted con esta idea, teniendo en cuenta su recorrido y sus influencias culturales desde muy pequeño?



Me parece un tema super interesante. Hay compositores que uno relaciona más con este ámbito más nacionalista que con otros. Por ejemplo, en la escritura del chelo, con lo que tengo más experiencia, hay compositores como Martinu, Kodály, Bartok y muchos que uno dice ‘sí, esta es la identidad, en el caso de ellos , la identidad húngara o rumana’. Y es chévere irse un poquito más hacia adentro. No solo quedarse en ‘sí, es un compositor que usó la música folclórica de su país’ que es el cuento que todo el mundo se aprende, pero ya cuando estás en un festival de este ámbito que se concentra tanto en este tema, yo creo que uno le pone más atención. Es chévere ver las identidades individuales y cómo algunas se parecen bastante, otras no tanto, cómo unas han influenciado a otras y bueno, creo que esto es la raíz humana, estas partes super diferentes de todo el mundo. En la identidad de un compositor húngaro hay mucha de esta expresión de música folclórica y con lo que ha crecido, pero también está la parte individual de uno como ser humano. Uno tampoco se amarra a donde nació. Es bueno ver ese combinado de cosas.

Y en su caso, ¿qué lo aferra a Colombia o qué raíces tiene acá?



Yo viví full en Colombia hasta los 12 años. Ahí empecé a salir, pero siempre estuve viniendo, no hay año en el cual yo no haya estado acá. Creo que Colombia para mí tiene un imán que siempre me trae, la música, la gastronomía, la estética del país, de Bogotá, de mi ciudad, nuestro apartamento, mis amigos, mi familia. Me es difícil no estar acá.

(Le recomendamos: El canto a la tierra inspira el Cartagena Festival de Música)

¿Cuáles son los mayores retos de tocar junto a la prestigiosa Orquesta de Praga? ¿Y en general de los retos de este festival?

Colombia para mí tiene un imán que siempre me trae, la música, la gastronomía, la estética del país, de Bogotá, de mi ciudad, nuestro apartamento, mis amigos, mi familia FACEBOOK

TWITTER

Yo creo que es más con el repertorio, porque tú no tocas lo que quieras sino que está muy bien curado. Las obras que han elegido este año son, en su mayoría, nuevas para mí… La experiencia con la Orquesta es como cualquier buena orquesta, nos llevamos muy bien, los ensayos han sido relativamente cortos lo cual significa que no hay mucho que arreglar y estamos haciendo mis obras en un formato sin director, y se siente más como música de cámara que como un chelo solista y una orquesta que está por detrás, entonces es una experiencia muy chévere.

¿Tiene afinidad con alguno de los compositores que están curados para esta ocasión?



Es difícil elegir un favorito pero Dvorák es muy cercano a los chelistas. En esta ocasión no estoy tocando el concierto que es el que todo el mundo relaciona a Dvorák y el chelo de ese concierto, pero estoy tocando el Rondó que escribió para Orquesta y tiene mucho de ese lenguaje. Creo que sería con el que me siento más en casa pero yo tengo una manera de pensar: mi obra favorita es lo que estoy tocando en el momento.

¿Hoy la música clásica tiene más apoyo en el país?



Es difícil elegir un favorito, pero Dvorák es muy cercano a los chelistas. En esta ocasión estoy tocando el Rondó que escribió para orquesta FACEBOOK

TWITTER

Por lo que he podido ver hay muchas cosas que han ido floreciendo desde que fui niño hasta ahorita que tengo 27 años. Iniciativas que dan apoyo a la música clásica, como el Festival de Cartagena, el programa de jóvenes intérpretes, el de becarios... Yo empecé a venir acá por esa parte del festival. Y muchas más. Cuando tenía como 8 o 9 años, no me acuerdo que hubiera nada de eso, entonces lo veo como algo positivo y me alegra que las puertas estén abiertas para quien las quiera usar.



GABRIELA HERRERA GÓMEZ

Redactora Revista Bocas

En Twitter: @gabrielahergo

Más notas de cultura