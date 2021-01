David Bisbal: ‘Soy un artista latino a muerte’

Suena extraño que un famoso cantante español, con marcado acento y dejos flamencos, se autodefina como un “artista latino a muerte”, pero David Bisbal insiste en que la música de esta región del mundo es la que más toca su corazón, y que por eso la defenderá siempre.

Con una fuerte relación estrecha con la música colombiana, Bisbal ha seguido una larga trayectoria que comenzó en un reality show en España, ha pasado por los Grammy Latinos y se ha consagrado como una de las voces más representativas del pop español, hasta el punto de que luego, como en una respuesta del destino, ha sido el juez en diferentes concursos de canto.



Amante de las colaboraciones, su voz se ha combinado con las de artistas de la talla de Rihanna y Miley Cyrus. Esta vocación la reitera con sus trabajos al lado de los colombianos Sebastián Yatra o Greeicy en su último disco, En tus planes, que salió en enero del 2020 y cuyo proyecto de giras se frustró.



En un reinicio de su agenda, Bisbal regrabó algunas de las canciones de su disco y en diciembre estrenó la que, según él, ha sido la primera colaboración real con una artista anglosajona. Se trata de la estrella estadounidense del country Carrie Underwood, con quien el español cantó Tears of gold en ambos idiomas, y que es la razón por la que conversó con EL TIEMPO sobre varios temas.

Usted ha contribuido a la unión entre la música española y la latinoamericana. ¿Cómo describiría esta simbiosis?

Pues, mira, la música latina es la que yo más siento en mi corazón. Eso ha sido así desde mi primer disco, que se llamaba precisamente así: Corazón latino. Ahí trabajé con músicos increíbles. Fue Kike Santander, de vuestra tierra, quien realmente apostó por mi carrera. Acostumbrado a trabajar con personas de la talla de Jeniffer López, Alejandro Fernández o Christina Aguilera, de repente decidió darle la oportunidad a un muchachillo que venía de España y que casi nadie conocía en Latinoamérica. Eso fue valiente. Y desde entonces la música latina ha sido lo que he defendido.

¿Y qué cree que fue lo que Kike Santander vio en usted?

Pues se lo tendría que preguntar. No lo he hecho porque a mí me da vergüenza que me halaguen. Me hacen sonrojar. Hay a quien le gusta que le hablen de él, pero no es mi caso.



Me imagino que fue porque alguien me recomendó. Alguien comentaría que me vieron algo responsable, o que me gustaba mucho trabajar. No tengo ni idea. Lo que sí es cierto es que si bien hacer ese primer disco me costó trabajo, la cosa no se facilita con el tiempo, cada vez se va poniendo más dura. Es como ir en una bicicleta: si quieres mantener el equilibrio, no puedes parar.

He leído en medios anglosajones que es la primera vez que Carrie Underwood canta en castellano, así que eso me alegra. FACEBOOK

¿Y cómo ha logrado seguir estando vigente después de tantos cambios en el pop?

Siempre me ha gustado trabajar con productores que están muy al tanto de lo que está pasando. Y cuando la música electrónica se incorporó en el pop latino con tanta fuerza, yo, de hecho, decidí irme por el lado contrario: un concepto completamente acústico.



Algunos me decían: ‘Estás loco: estás haciendo todo lo que no se oye en la radio’. Pero en ese momento no me importaba tanto no sonar en la radio. Era un proyecto para mí, para aprender, para ser mejor artista. Y ahora, con la llegada de lo urbano, he decidido insistir en el pop, pero aprovechando las raíces de mi tierra para generar una mezcla suave entre los sonidos actuales y lo que a mí me interesa.

Desde Colombia se le ha oído siempre como una voz muy española por sus arreglos, sus dejos, su acento…

Lo que quería desde el principio, lo que yo quería era aprovechar que siempre me ha gustado la música regional: la rumba flamenca, la copla, la sevillana. Mi estrategia era que mis canciones de pop, si se repetía el verso, el segundo lo hacía con las raíces de mi tierra. Recuerdo que eso le gustó a Kike Santander y que me sugirió que lo siguiera defendiendo siempre. Entonces ahora, en mis colaboraciones con Sebastián Yatra o con Greeicy, he recuperado esas maneras.

Hábleme, por favor, de Tears of Gold, su canción más reciente.

Yo defiendo el pop, ella defiende el country, pero buscamos a las personas que pudieran hacer un arreglo neutral para los dos. Creo que una de las cosas más importantes que tiene el tema es que ella quiso que cantáramos en castellano. En principio iba a ser todo en inglés. No solo es potente porque ella tiene muchísimo reconocimiento, sino que, hombre, fue generosa. Ella quería cantar en nuestro idioma. He leído en medios anglosajones que es la primera vez que Carrie Underwood canta en castellano, así que eso me alegra.

Eso hace parte de esta revolución de la música latina: antes los cantantes hispanohablantes cantaban en inglés. Ahora es lo contrario…

Claro. De hecho, yo ya había cantado en inglés en otros momentos, con Rihanna y con Miley Cyrus. Pero esta es la que yo considero la primera colaboración real. Con ellas hice featurings muy importantes, pero eran canciones que ellas ya tenían y de las que querían tener una versión latina, con un artista latino. Y digo ‘artista latino’ porque es lo que yo me considero, es la música que he defendido a muerte. Y esas fueron oportunidades enormes. Pero esta es la primera vez que canto desde ceros con una artista anglosajona. Los dos juntos fuimos a grabarla, los dos estuvimos en el video.

Sí, no es lo mismo mandar la parte y ensamblarla en la canción que ya existe.

Yo pienso lo mismo, siempre se nota la diferencia. Y también me parece importante que las dos personas que hicieron la canción sigan colaborando incluso después de sacarla: que la muevan en las redes sociales, que la promocionen en los medios de comunicación, que canten el tema en vivo por lo menos una o dos veces. El objetivo principal tiene que ser ese: que las voces suenen en directo.

Finalmente, ¿cómo fue su año 2020?

Fue duro. Con nuestro equipo intentamos adaptarnos. Hicimos una estrategia poderosa a nivel digital. Mi disco salió en enero pasado y teníamos en nuestros planes una gira promocional y luego una gira de conciertos. Al principio del año pude viajar a los primeros países que estaban en la agenda de promoción. Estuve en México y Estados Unidos. Después iba a Argentina, Chile y, eventualmente, iba a pasar por Colombia también, porque el videoclip de Si tú la quieres lo iba a grabar con la gente de 360 Grados en Medellín. Imagínate todo lo que teníamos. Pero, como nos pilló la pandemia, tuvimos que generar una estrategia completamente distinta.



Después me arriesgué mucho, porque cuando en España se levantó el estado de alarma, me inventé una gira pequeña. Con la bioseguridad debida, logramos algo bonito: pude ver a mis compañeros de trabajo quitándose esa incertidumbre, los pude ver seguir trabajando. Eran conciertos pequeños, pero lo más importante era ver a la gente cantando conmigo en momentos tan difíciles. Y ya el cierre del año 2020 fue esta reedición en la que canto con Aitana, con Cami, y esta canción con Carrie Underwood.



MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

EL TIEMPO

En Twitter e Instagram: @mateoariasortiz