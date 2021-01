Entrevista con Christian Nodal, creador de la nueva era del mariachi

Es probable que antes de la llegada de Christian Nodal (México, 1999) a la industria musical, nadie se imaginara a Juanes o a Camilo Echeverry cantando rancheras. Pero, en menos de tres años, este artista ha logrado cambiar la forma en la que suena y se consume la música popular mexicana en su país y fuera de él.

Él mismo describe ese ingrediente de ‘modernidad y frescura’ que le ha agregado al mariachi cuando compara su propuesta con la de otros grandes exponentes del género: “A don Vicente Fernández no lo verías colaborando con un Daddy Yankee”, dice. Aunque aclara que no pretende compararse con ‘Chente’, “ni mucho menos”.



Con el inesperado éxito que tuvo su canción Adiós amor en 2017 (su video tiene más de 1.000 millones de visitas en YouTube), Nodal tuvo que asumir que ya no sería un cantante amateur, sino un fenómeno de la música popular. En ese periodo ha estrenado tres discos. El más reciente, Ayayay!, salió hace poco y ha sido tendencia en varios países.



A propósito de su estreno y de su fuerte relación cultural y musical con Colombia, Nodal le contó a EL TIEMPO varias de sus visiones sobre su propia música y, en general, sobre los géneros populares. También habló de algunas intimidades, como el trabajo que le costó adaptarse a la fama o que de niño quería ser competidor de lucha libre.

¿Qué cree que tuvo de diferente 'Adiós amor' para ser tan exitosa?

Para empezar, y disculpa que diga esto, creo que los tiempos se dieron perfecto. Creo que, en México, aunque te vaya a sonar muy loco, no había mariachis sonando en las estaciones de radio, en las plataformas digitales ni en los canales de música. En el momento de esa canción, Alejandro Fernández no estaba sacando música y don Vicente ya se había retirado. No había exponentes.



El mariachi sonaba en las fiestas y en las serenatas, pero no se entendía como música comercial. Entonces creo que mi éxito fue ese: volver a apostarle al mariachi. Quizá a la gente le gustó ver alguien joven interpretando a este género con una propuesta fresca.

Pero es que usted no ha tenido éxito solamente en México…

Pasó un poco más de un año para que Adiós amor llegara a Colombia. Para entonces, allá sí estaba sonando la música popular. Sin embargo, no habían oído esa nueva propuesta de como suena el mariachi ahora. Es que de verdad es una propuesta diferente. Ya no es como un mariachi como el de don Vicente y el de Alejandro.

¿Por las formas de producir la música, o por qué lo dice?

Usamos trompetas de banda, usamos muy pocos violines, solo para decorar; mucho acordeón, muchos vientos. El guitarrón lo hicimos sonar más chusco, más… ¿cómo te explico? Más como sonaría en una cantina. Creo que eso fue lo que impactó en Colombia y en otros países, que sonaba mexicano mexicano.

¿Qué ha cambiado en su vida personal y en su carrera desde entonces?

Respecto a lo personal, sí fue un poquito difícil entender que iba a dejar de ser una persona… normal. Fue repentino: de la noche a la mañana pasé de ser alguien sin fama, ni nada de esas cosas, a ser alguien con una canción que diariamente la oían uno o dos millones de personas en México.



Recuerdo que la primera vez que me di cuenta de que mi vida iba a cambiar fue cuando hice unos eventos con unas radios y, cuando canté Adiós amor, todo el mundo la cantaba completa. Luego llegaron los medios y todo. Y la parte difícil es entender que de pronto tienes una responsabilidad con lo que haces porque hay personas que te siguen y siempre esperan lo mejor de ti.

Toda su familia se dedica a la música… si no se hubiera dedicado a la música, ¿qué le hubiera gustado hacer?

Fíjate que yo nunca dije: ‘Ay, voy a ser artista’. Como a los 12 o 13 años tocaba trompeta y pensaba que de grande quería ser el trompetista de algún cantante al que le fuera muy bien. Pertenecer a una banda y tocar la trompeta: así me veía yo. O quizás ser quien tocaba la guitarra o quien componía. Pero, en el fondo, la verdad es que yo quería ser luchador de lucha libre.

Ha grabado con Juanes, con Piso 21, con Sebastián Yatra y con otros artistas de acá. ¿Cómo describe su relación con Colombia?

Desde que fui a Colombia yo me quedé enamorado de ese país. Su cultura es muy similar a la de nosotros. También hay cosas que nacieron aquí y allá se las apropiaron con respeto y belleza. Me quedé loco con todo eso que me encontré. Y sí, no sé por qué casi todos mis duetos los he hecho con cantantes colombianos. Son artistas que tienen una personalidad a todo dar. Los respeto mucho. Y lo que me ha gustado es que son personas que ceden, que me permitieron a mí ponerles mi sello a las canciones. Hay algunos que te dicen: ‘Esta es tu parte. Limítate a cantarla y no te metas en lo musical, no quiero que la intervengas’. Pero este no ha sido el caso con los colombianos.

Y de paso, esas uniones le han servido para llevar el mariachi a lo pop…

Siempre he intentado que lo que hago suene fresco, con ideas nuevas. A don Vicente Fernández no lo verías colaborando con un Daddy Yankee, por ejemplo. Quizás ser joven me permite hacer ese tipo de mezclas con naturalidad. Me refiero a que no es una cuestión fingida, porque yo de verdad disfruto esta música. Es la música de mi generación. Y claro que respeto el legado de las grandes leyendas de la música regional mexicana, pero le pongo un toque moderno a todo eso. Es una intención por llevar mi música a todas las plataformas. Que mis canciones las pueda cantar todo el mundo, que no suenen fuera de lugar en ciertos ambientes.

En Colombia hay ciertos prejuicios hacia la música popular en algunos sectores, ¿cómo se asume en México?

Pues Igual aquí. Si bien hay sectores en los que se oye mucha música regional, hay gente a la que no le gusta. Hay un estigma de que la música regional es de ‘nacos’, de personas de mal gusto. Pero yo intento romper esa barrera.

Algo parecido a lo que pasaba con el reguetón… ¿le gusta el reguetón?

Es su momento, sin duda. Todas las épocas tienen un género que resalta más que el resto. El reguetón es el género que ahora nos representa mejor a todos los latinos. Creo que es una música que es para divertirse.



Aunque creo que no te puedes tomar tan en serio un reguetón. Es un género que te alegra el día. Con Piso 21 hicimos esta canción que suena muy urbana y eso me gusta. Pero la verdad es que yo siempre me voy a sentir orgulloso de representar mi género, así esté pegando el rock, así esté pegando la salsa o lo que sea.



