Charly Alberti y Zeta Bosio: 'Somos los guardianes de Soda Stereo'

“Gracias totales”, la frase acuñada por Gustavo Cerati al despedir su etapa de Soda Stereo en 1997, es el nombre del tour que comienzan el baterista Charly Alberti y el bajista Zeta Bosio, ya sin el cantante fallecido en septiembre del 2014, pero acompañados de una serie de estrellas invitadas.

Los músicos que sobreviven del trío musical argentino escogieron el 12 de febrero, dos semanas antes del inicio de su tour por 15 ciudades, como el Día de Soda Stereo. El 29 de febrero volverán a tocar las canciones que no tocaban juntos en estadios desde el 2007, cuando la banda se reunió temporalmente para la gira ‘Me verás volver’.



La gira ha causado diversas reacciones: unas, de alegría y nostalgia; otras, de crítica: de atentar contra la memoria de Cerati o de haber vendido un show lleno de estrellas que, en algunos casos, no estarán en vivo.

De todas son conscientes Zeta y Charly, y sobre esto hablaron en videoconferencia con EL TIEMPO y otros medios colombianos. Estos son apartes de la charla cuyo primer tema fue el origen de esta gira.

Charly Alberti (Ch. A.): El inicio tiene que ver con el reencuentro con Zeta al hacer Séptimo día (el espectáculo del Circo del Sol inspirado en la música de Soda Stereo). Nos hizo trabajar juntos, con nuestra historia musical, y generó una ansiedad en los dos. Cuando terminó ese proyecto nos preguntamos por qué no hacer algo, volver a tocar las canciones que habían marcado nuestra vida. Nos preguntábamos si sería un homenaje, y es una celebración con nuestro público y los músicos que nos acompañan de forma presencial y virtual de nuestras canciones; y, por ende, es un homenaje a nuestra carrera y a Gustavo.

Zeta Bosio (Z. B.): Empezamos a fantasear con la idea de sumar un montón de talentos a la gira, de convocar a artistas enormes y armar este espectáculo que tiene audiovisual y banda en vivo. La pantalla es una gran protagonista y una forma de darnos nuevamente la oportunidad de estar nuevamente los tres (con Cerati, en video) arriba del escenario, tocando algunas canciones juntos.



¿Cómo se eligieron los artistas invitados?

Z. B.: Hace dos años que trabajamos en esto. Ensayamos nosotros primero con pistas. Empezamos a convocar a Richard Coleman, a Adrián Taberna, a hacer sonar las canciones, y descubrimos que nos gustaría convocar a otros.



Empezamos a escuchar sus voces, a compararlas con temas de Soda Stereo viendo de qué tonalidades eran sus canciones más conocidas para saber si podían andar dentro del registro de qué canción de Soda Stereo. Los que pudieron estar son 14. Muchos no pudieron por temas de agenda.



Ch. A.: Una palabra importante para nosotros es ‘respeto’. Esto se basa en un respeto por nuestra historia. Entendiendo que Gustavo no está, los desafíos eran muchos. Tenían que ver con quién iba a interpretar cada tema. De ahí salió que en cada canción vaya alguien diferente. De la misma forma, ¿quiénes iban a tocar la guitarra? En ningún momento pretendimos que fuera un solo guitarrista, y de esta forma tenemos a tres grandes tocando con nosotros.

¿Qué tanto habían dado por cerrado el capítulo de Soda Stereo?



Ch. A.: No estaba cerrado. Pensábamos que la gira del 2007 iba a ser una cápsula en el tiempo, como lo dijimos en su momento. Pero fue tal el nivel de reencuentro entre los tres que al final dijimos: ‘Esto no termina acá, queremos seguirlo’. La idea era hacer una gira cada cuatro o cinco años. Esos eran los planes. Desgraciadamente, no pudimos. Este ‘Gracias totales’ viene a funcionar como esa deuda que había quedado con Gus de estar los tres arriba de un escenario.



Z. B.: Soda está vivo en la gente. Lo hacen sentir todos los días en redes sociales. Un gran sector de la gente sigue teniendo a la banda como una de sus favoritas. Que podamos fantasear con una cosa así, celebrar estas canciones y a nuestro amigo también es algo que nos había quedado en el tintero, hacer esta especie de homenaje también a Gustavo. Y en un nivel que se merece: en estadios, en lugares donde las canciones suenan bien. Se puede hacer gracias a que la gente lo sigue manteniendo vivo en sus corazones.

¿Qué artistas irán en video o en vivo en cada show?

Z. B.: Todos van a ir en vivo en algún momento de la gira. Todos quieren estar. Después vinieron las posibilidades. No lo hicimos con un consenso entre los 14, para ver cuál era el momento para salir todos de gira. Así, entendemos que el show tiene sentido que sea así, pero no se perderá un ápice de emoción, ni de interés ni de sorpresa. Aparte, son versiones que la gente ya conoce. Pero no las han escuchado con estos cantantes. Cada noche tendrá cantantes distintos. Cada ciudad será un show único. Eso lo hace más Soda Stereo que nada.



Ch. A.: El show está armado para que haya alternancia entre lo que sucede en las pantallas, cantantes en vivo y en las pantallas. Siempre corrimos riesgos al hacer nuestros discos y shows, lo más obvio hubiese sido invitarlos a subir uno tras otro al escenario. Pero no se lograba la emoción. Lo interesante es que cada uno de los cantantes hará una versión lo más parecida posible a la que conoce la gente.

Los artistas que van a ir en vivo son sorpresa para las ciudades.



Entendemos que las agendas son difíciles. Unos que están presentando disco, como Juanes y Chris Martin. Será emocionante tanto si se ve en la pantalla como en vivo. De hecho, hoy, si le pregunto a cualquiera cuando ven un show qué miran: las pantallas. La forma de ver las cosas ha cambiado. No tiene nada que ver con un show en los 80.

Z. B.: Había una imagen que me ocurría: tocar lo Soda Stereo en un asado, con una persona que toque guitarra más o menos, y que ese sea el destino de las canciones cuando las toco yo. Me parece fantástico que nos hayamos juntado y poder recrear la fuerza de la banda en vivo.

Hay haters que dicen que no debieron hacer esto, que es falta de respeto con la memoria de Gustavo...

Z. B.: Haters tuvimos siempre. Antes no tenían redes donde escribir. Ese tipo de comentarios los hemos tenido en toda nuestra carrera. En la presentación de cada disco era: “Acá sí se equivocaron”, o el peor disco de nuestra carrera era Dynamo.

Además, esperaban ver dónde se equivocaba Soda. En ‘Me verás volver’ éramos “unos ladrones, que lo que habíamos hecho era juntarnos para tocar”. Entonces, íbamos a salir a robar sin hacer un tema nuevo: “Mira estos ladrones cómo vienen a estafar a la gente y a sacarles dinero de su bolsillo”.

Ch. A.: Terminó siendo la gira que recordó todo el mundo.



Z. B.: Que existan esas cosas es fantástico, porque quiere decir que vamos por el camino correcto.

¿Quiénes de sus invitados no pudieron estar?



Z. B.: Cuando uno les hace la convocatoria y es como un acto de arrogancia, no me parece que esté bueno salir a comentar quién no pudo. Pero me quedo con lo bueno: la emoción de Rubén Albarrán (de Café Tacvba) escribiéndome a las 2 de la mañana, terminando de grabar al borde del llanto, que era uno de los momentos más emocionantes hacer una de las canciones de una de sus bandas preferidas.



Ch. A.: Andrea Echeverri fue la primera que grabó. Esto es un show hecho desde el respeto. Si hay 500 comentaristas negativos, la verdad, no vayan al show, chicos. Hay cientos que quieren verlo y la van a pasar espectacular, junto con nosotros.

¿Ahora sí se cierra el capítulo de Soda Stereo?



Ch. A.: En nuestra carrera en vivo, seguramente sí. No tenemos plan de que vuelva a suceder, por eso le estamos poniendo tanto amor y trabajo.



¿Qué harán en mayo, cuando termine la gira?



Ch. A.: Algo sí vamos a hacer. Nosotros somos los guardianes de la historia de Soda. Él y yo. Ningún otro. Seguramente vamos a estar pendientes de lo que vaya pasando. Hay videos, historias, han hecho programas de Gustavo, han escrito libros con los que estamos en desacuerdo. Entonces, en la medida en que podamos, siempre estaremos con un ojo mirando lo que vayan pretendiendo con Soda, porque, en definitiva, es nuestra vida.

Z. B.: Eso de que la banda ha seguido sobreviviendo ha hecho que muchos hablen como si hubieran formado parte o hubieran sido protagonistas y, realmente, no me acuerdo de haberlos visto en ningún lado. Estuvimos siempre los tres.



Ch. A.: La historia de Soda Stereo fue muy cerrada. Éramos muy chicos. Estábamos literalmente los tres solos durante nuestra carrera. Cuando vino Benito Cerati al estudio le contamos historias de lo que hacíamos con su padre, y no tenía ni idea. Es diferente de su etapa como solista, en la que compartió con otros músicos y con su familia. Entonces, cuando pasó lo del circo, entendimos que teníamos que ser los guardianes de nuestra historia.

Dónde y cuándo

Soda Stereo. Gira ‘Gracias totales’, en Bogotá: sábado 29 de febrero, estadio Nemesio Camacho El Campín. Boletas en eTicket.



Otros conciertos:

3 de marzo: Lima

7 de marzo: Tijuana

10 de marzo: Guadalajara.

12 de marzo: Ciudad de México.

​18 de marzo: Asunción

21 de marzo: Buenos Aires

28 de marzo: República Dominicana

2 de abril: San José de Costa Rica

4 de abril: Ciudad de Panamá

14 de abril: Nueva York

17 de abril: Miami

22 de abril: Houston

25 de abril: Los Ángeles

14 de mayo: Santiago de Chile

LILIANA MARTÍNEZ POLO

Redacción de Cultura@Lilangmartin