‘No trabajamos con encuestas, creamos la música que nos gusta’: Camila

Camila, después de 15 años de carrera, sigue siendo una banda joven. Parece hace poco tiempo cuando su primer éxito, 'Coleccionista de canciones', era la novedad en las radios de América Latina. Desde ese momento hasta hoy, han pasado por muchos procesos. Sin embargo, sus voces, sus guitarras, sus letras y sus ritmos han conservado la frescura de sus orígenes.

Han tenido altibajos. Pérdidas y ganancias. Un resumen fugaz podría ser decir que en el camino se han quedado con cuatro Grammy Latinos y han perdido un integrante. Pero decir solo eso no le haría justicia a una trayectoria sólida, que ha recorrido el continente desde su natal México hasta Chile, en donde recibieron una Antorcha de Oro y Plata, y una Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar en 2012.



(También puede leer: Diego Torres regresa como el trovador de grandes temas con 'Amanece').



Mario Domm y Pablo Hurtado (y en su momento 'Samo’ Parra, quien se separó de la banda en 2013) también han logrado consolidar una fuerte presencia en Estados Unidos, en donde han vendido más de 300.000 discos y en donde viven actualmente.

Son, junto con otras bandas, uno de los grandes símbolos del pop latino de los años 2000.



Hicieron parte de la última gran generación de la música popular de la región antes de la llegada definitiva del reguetón al 'mainstream' mundial. Y lograron cautivar a un público que se mantiene fiel a ellos y que asistió, por ejemplo, a todos los conciertos que dieron en la gira ‘4 Latidos Tour’, que hicieron con Sin Bandera el año pasado y de la que salió un álbum en vivo.



Desde el mismo set en el que grabaron su más reciente canción, 'Bandera blanca', conversaron con EL TIEMPO sobre la evolución del pop y sobre sus proyectos.

¿Cómo ha evolucionado su propuesta desde 'Coleccionista de canciones' hasta 'Luz' y 'Bandera blanca', sus canciones más nuevas?

Pablo Hurtado: Cada álbum de Camila ha tenido un sello distinto. A pesar de que hemos mantenido un hilo sónico entre todos los discos, sí ha habido una búsqueda de lograr una evolución, una inquietud de buscar nuevos sonidos dentro del rango en el que nos sentimos cómodos. Creo que 'Todo cambió' (2006), nuestro primer disco, trató mucho el tema del amor plantónico. 'Dejarte de amar' (2010) traía más agresividad, más enojo, con arreglos intensos. 'Elypse' (2014) tuvo la mayor exploración musical que hemos hecho: grabamos una orquesta en Londres, incorporamos sonidos electrónicos, dejamos muchos pasajes instrumentales.



Después vino 'Hacia adentro', el disco que lanzamos el año pasado, en el que trabajamos con un productor distinto a nosotros mismos por primera vez, que fue Ettore Grenci. Esta nueva etapa ha sido muy influenciada por esa perspectiva externa. Ahora, en 'Luz', tenemos mucha programación y sonidos electrónicos. Pero creo que a toda nuestra música la atraviesa el hilo conductor del piano, las guitarras y ciertas temáticas que terminan de unificar nuestra búsqueda.

¿Cómo ven el papel que tiene México en la industria de la música popular en español?

Mario Domm: Creo que es un papel valioso. México ha exportado música muy buena. Desde la popular como el mariachi y la música cultural, hasta la música que suena en la radio. Aunque también hay países como Colombia o Argentina que han tenido momentos de brillar. Ahora está sucediendo que los latinos en Estados Unidos somos los que estamos empujando la industria con fuerza.



(Le puede interesar: Gloria Trevi: 'En el confinamiento me he reforestado').



Y lo que sucede es que aquí no hay nacionalidades: se mezclan todo tipo de latinos. Eso ha logrado que los demás volteen a mirar la música latina, en general. Nos hemos ganado un espacio en el gusto de la gente, en las listas del mundo. Pablo y yo nos sentimos contentos de poder ser parte de esta nueva generación.

¿Sus referentes han cambiado con el tiempo, o siguen siendo más o menos los mismos del principio?

Pablo Hurtado: Tanto a Mario como a mí, la música que oíamos en la adolescencia es la que más nos ha marcado. En mi caso, vengo de oír The Beatles, Pink Floyd, Aerosmith, Guns n' Roses… tuve una etapa de mucho rock, pero luego descubrí otros estilos como el funk, el blues. Descubrí a Stevie Ray Vaughan, luego a John Mayer, U2, Coldplay. Hay un montón de bandas que, a través de los años, me han dado distintos ingredientes, me han cautivado distintas cosas de lo que hacen.

Hay mucho rock en sus influencias, y eso es notorio. ¿Cuál creen que sea el lugar del rock hoy?

Mario Domm: Uy, qué buena pregunta… A ver, di tú, Pablo (risas). Tú, Pablito, que eres más roquero, güey.



Pablo Hurtado: Siento que el rock hoy en día ya no ocupa el lugar relevante que tenía en el mundo del pop. En los años 90 y 2000, la música del 'mainstream' estaba influenciado por sonidos con baterías reales, guitarras eléctricas. Eso ha cambiado. Ahora el rock es como un nicho que sigue vivo, pero ha perdido un poco de fuerza. No sé tú qué pienses, Mario.



Mario Domm (canta): ‘Pasaron de moda’… Los estilos van cambiando… creo que el rock es cosa de una generación anterior. Eso le va a pasar a nuestra música eventualmente, y también al reguetón y a los estilos que vengan en el futuro. Es parte de una evolución natural. Camila tiene tintes de rock, y le pasé la pregunta a Pablito porque él es el que le da ese toque a banda con sus guitarras, él le imprime ese sonido. Pero nosotros vamos haciendo lo que sentimos que es correcto. No estamos revisando las listas de popularidad a ver cómo podemos ocupar un espacio allí. No trabajamos sobre encuestas, más bien creamos la música que nos gusta, nos interesa y nos hace vibrar. Y hemos tenido la suerte de que, con los años, gracias a esa honestidad, hemos conectado con la gente.

Ustedes se han mantenido un poco al margen de una tendencia creciente a colaborar con otros artistas. Otros han abusado de ese recurso casi hasta el punto de depender de ello…

Mario Domm: ¿Sabes que eso es algo que hemos hecho con mucho cuidado? No quisimos que la columna vertebral de la banda fueran las colaboraciones. No quisimos forjarla así porque luego, cuando alguien va y compra una boleta para ver al grupo en vivo, se encuentra un concierto con la mitad del contenido que oyó en el disco, porque la mayoría de los artistas invitados no van a estar. Siempre nos aseguramos de que las canciones importantes las hiciéramos nosotros, para que en las presentaciones en vivo la gente pueda recibir lo que corresponde con lo que está pagando.

O sea que para Camila sigue siendo una banda que hace música que pueda ser reproducida en vivo...



(Le recomendamos: Shakira se pone la 'camiseta' por Beirut).



Pablo Hurtado: Hemos intentado incorporar 'beats' programados, pero que con una batería real también suenen bien. Nos esforzamos para que cuando la gente vaya a un concierto, no salga diciendo: ‘Oye, pues me gustaba más la canción del disco, fue un poco decepcionante’. No, nos gusta que pase lo contrario, que les guste más como sonamos en vivo a como sonamos en la grabación. Así que nos hemos rodeado de un equipo muy profesional, tanto los músicos como los ingenieros, para poder lograr la más alta calidad de sonido posible.

¿Qué les interesa de la parte lírica de las canciones?

Mario Domm: Muchas letras las escribo con Mónica Vélez. Es un genio, ella. Otras las he escrito solo, otras con Pablo, otras con otros compañeros. Creo que el filtro que tenemos es ser cuidadosos para que los versos sean buenos, para que la melodía tenga su emoción. Si no tenemos mucho que decir, preferimos no grabar nada. Por eso han pasado lapsos largos entre los discos. Si los procesos han sido largos ha sido porque primero necesitamos vivir, para tener algo que contar en el futuro.



Y ahora se está tornando diferente: vamos viviendo, vamos escribiendo, vamos grabando y le mostramos al público el sencillo. Nos gusta más ese proceso. Muchas letras salen de la observación. Intento ser observador con mis propios sentimientos. Si voy para arriba, voy para arriba. Si voy para abajo, me estrello, para poder tomar nota de lo que se siente estrellarse y luego poder hacerlo canción. Así vamos tejiendo los discos.

Ustedes estuvieron en la bisagra entre el disco físico y Spotify, ¿cómo vivieron esa evolución de la industria musical?

Pablo Hurtado: Creo que fuimos de las últimas bandas a las que les tocó la venta de discos físicos. Realmente es un cambio drástico. Me parece que hubo un momento muy caótico en el que, por la piratería, se vendieron muy pocos discos. Luego, con la llegada de las plataformas, se empezó a ordenar todo de mejor manera. Ha sido algo positivo. Y no solo para lo creadores, sino también para los amantes de la música, que antes tenían que cargar 80 discos o escoger solo cinco para llevarlos de viaje. Ahora tienes la practicidad de oír toda la música del mundo en tu celular.



(Lea también: Piso 21 hizo el remix en español de 'Rover', hit del verano en Europa).



Y también los 'playlists' han ayudado a que conozcamos música nueva, artistas muy 'random' que de otra manera nunca hubiéramos oído. La oferta es mayor. Aunque tiene su lado negativo, y es que, si eres artista, tu propuesta se puede diluir entre un mar de propuestas. La gente consume mucho más rápido y todo dura menos. Antes, sacabas una canción y podía durar sonando en la radio durante seis u ocho meses. Y por eso también hemos cambiado nuestra forma de sacar las canciones.

Aparte de los últimos dos estrenos, ¿tienen preparadas otras canciones para conformar un nuevo álbum?

Mario Domm: Hemos cambiado un poco el formato de lanzar nuestra música. Ya no estamos esperando a tener la colección de 12 canciones para mostrárselas al público, sino que vamos soltando una por una. Ahora tenemos unas cinco canciones en proceso. Y creo que tienen en común que son más arriesgadas, tienen un lenguaje diferente. Venimos con cosas más divertidas. El otro día mi hijo me dijo que yo era el rey de las canciones aburridas, así que preparamos una canción divertida. Pero igual estamos cuidado la ejecución, el sonido y el concepto.



MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

EL TIEMPO

En Instragram y en Twitter: @mateoariasoritz