Un viaje intergaláctico con el nuevo álbum de Burning Caravan

El nuevo álbum de Burning Caravan es un viaje intergaláctico y una montaña rusa de emociones en la que la agrupación franco-chileno-colombiana mantiene su esencia con toques circenses. Toda una mezcla de sensaciones que llevan a quien lo escucha Más allá del mundo, como bien está nombrado.

Como en un viaje a las estrellas, los años no pasan para la agrupación de seis integrantes. Ya son nueve años desde que se encontraron y decidieron arrancar una idea extraña pero espectacular: una mezcla de música con teatro. EL TIEMPO conversó con Francisco Martí, voz líder y compositor, y con Javier Ojeda, guitarra y director musical de Burning Caravan.



¿Cuál es la historia de 'Más allá del mundo'?



Francisco Martí: El disco fue hecho durante las cuarentenas. Cada vez que yo me podía escapar a La Guarida, nos veíamos y ahí surgían unas primeras cosillas. Las letras de las canciones nacieron cuando estábamos en cuarentena y en medio de la crisis del mundo y, a su vez, personal. Empecé a escribir como la posibilidad de abrirnos de este mundo más allá de él. Una posibilidad de ir a buscar utopías. En otros lugares, y empecé a escribir eso como la continuación de los sueños de todas las cosas. Somos el mismo grupo de aventureros de siempre, pero esta vez emprendimos un nuevo viaje: en una máquina que viaja a través del tiempo por diferentes dimensiones.



Claramente había una ansia de libertad y de salir y de salir de esta realidad. Con el tiempo, las canciones se fueron transformando cada vez más en una experiencia de viaje de autodescubrimiento. Es decir, ya no era tan importante el viaje hacia afuera, hacia el exterior, hacia otras dimensiones, sino que todo se fue tornando en un viaje hacia el interior, un viaje introspectivo, y es un poco también lo que pasa en la obra y es que los personajes llegan a descubrirse a sí mismos, literalmente se encuentran consigo mismos, se encuentran con ellos en marionetas.

Javier Ojeda: Este disco ha sido el que hemos sacado adelante más rápido. Puede ser porque éramos conscientes de que las cuarentenas continuarían. Era necesario aprovechar el poco tiempo que teníamos juntos como banda. Todo empezó a surgir superrápido, a diferencia de otros discos, donde incluso teníamos canciones que habíamos compuesto hace años. Este disco representa ese espacio de tiempo específico que toda la humanidad vivió. Eso fue interesante.



¿Cómo definirían este álbum en cuanto a emociones?



Francisco Martí: En general, las canciones de la Burning Caravan son emotivas. Siempre están ligadas a una emoción, a la euforia, a la alegría, a la melancolía, al enamoramiento, qué sé yo... Siempre navegamos por diferentes emociones porque tiene una inspiración muy teatral. En el caso de este disco, cada canción está interpretada por una especie de personaje diferente. Estos personajes le aportan un color, una voz distinta a cada canción y, por supuesto, una emoción. Hay algunas que reflejan ansias de libertad... hay otras que son como la euforia del viaje, como la máquina aeronáutica dimensional mecánica pedal de pie con todos sus dedos, hay otras que son melancólicas como Respuestas perdidas o el bolero que dice: ‘Hay un pedazo de luna que tengo atrapado en mi corazón’... Son canciones melancólicas. Como siempre, atraviesan por estas emociones.



Javier Ojeda: Y yo creo que la atraviesa de una manera contrastante. Eso va ligado también a todo esto que vivimos porque todos hemos estado en una montaña rusa de emociones donde uno un día estaba eufórico y feliz y el otro día estaba clavado en la cama sin saber qué hacer. El orden del disco está hecho a propósito. Pasa de un ska que es eufórico y luego pasamos al bolero con la intención de resaltar aún más los contrastes emocionales que una persona puede vivir. Muchas veces la vida es así de contrastante y de fuerte emocionalmente.



¿Qué traen de nuevo en cuanto a lo musical?



Javier Ojeda: Llevamos nueve años juntos tocando y creo que este álbum muestra mucha más madurez. En el primero lo encaminamos hacia el jazz gitano porque era el elemento que nos unía mucho en ese momento. En el segundo abrimos un poco más las puertas y empezamos a meter otros elementos. Y el tercer disco fue una exploración en el que botamos las ideas y empezamos a coger propuestas en muchas direcciones. Y este cuarto álbum es como la llegada de la exploración del disco anterior porque aun cuando explora diferentes mundos musicales, lo hacemos de una manera más madura; hay menos notas, pero mejor puestas, con más intención. El trabajo colectivo ahí es muy chévere porque uno siempre se nutre de todo lo que ha escuchado en su vida, gústele o no.



Yo creo que en este disco encontramos o seguimos encontrando nuestro propio lenguaje, que creo que es lo más difícil de hacer de una banda. A nivel musical exploramos diferentes ritmos, pero de una manera más sensata. Es importante saber que hay menos notas, menos elementos, pero puestos cada uno por una razón. Creo que ha sido la grabación más exigente que hemos hecho en nuestras vidas porque no dejamos pasar ni medio error.



Francisco Martí: Para mí lo más importante es la síntesis que te da la experiencia. El hecho de llevar tocando nueve años creo que se siente más que nunca en este disco. Hay una cohesión y un bloque muy fuerte, muy sólido. Y creo que a nivel de propuesta me parece que cada canción es una exploración, pero que también es una propuesta que llegó a fraguar muy bien.



A ustedes siempre los ha caracterizado su teatralidad, ¿qué viene de nuevo en este aspecto?



Francisco Martí: Nuestra forma de trabajar la escena siempre es tanto musical como teatral. Es decir, no solo ensayamos el hecho de tocar muy bien las canciones sino también elaboramos un guion de acciones. Hay indicaciones de interacciones que tenemos entre nosotros. Por ejemplo, en este disco algunas canciones empiezan con textos actuados entre nosotros que introducen una canción: “Hay una roca que viene sobre nosotros; no, somos nosotros quienes vamos hacia la roca”... Hay varios momentos en los que interactuamos, nos perseguimos. Todo eso está guionizado, además de todo lo que pasa con las luces, el video... Si miras un guion de nosotros, pues, estamos a medio camino entre una obra musical de teatro y un concierto.



Javier Ojeda: Eso iba a decir. Justamente estamos llegando en ese punto difuso entre que ya no sabes si es una obra de teatro o un concierto. Estamos encontrando ese punto medio que a mí, en lo personal, me parece fantástico ese punto de romper el concierto normal, pero tampoco decir que es una obra de teatro en sí, sino que la gente tenga todos estos elementos del teatro que continuamente alimentan la experiencia en vivo para la gente.



SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO