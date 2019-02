Beto Villa Jr.:‘No quiero olvidar la primera vez que me aplaudieron’

De niño, Beto Villa Jr. –hijo del rey vallenato del mismo nombre– creció en Barranquilla entre acordeones, pero también oyendo todo tipo de música. Su herencia musical se extiende a Abel Antonio Villa –el de La muerte de Abel Antonio–, hermano de su abuelo–. Pero su música busca darles un toque alternativo a sus raíces.

El público conoce a Villa por haber participado en varias telenovelas que tienen el folclor como inspiración (Oye, bonita y Tierra de cantores, fueron algunas) y recientemente fue el presentador de Más lejos, más cerca, programa en el que buscaba historias de la gente en los aeropuertos.



Sin embargo, Villa quiere fortalecer su faceta musical, darle prioridad. Entre sus planes está sacar este año el álbum en el que habrá mucho acordeón y sonido contemporáneo. La canción de antesala fue 'Te pude olvidar'. Y la que viene, en marzo, 'Soy tuyo', es un dúo con Jorge Celedón, en compañía del acordeón de su padre.



Ya había hecho grabaciones. ¿Comienza de cero su conteo discográfico?

Estoy retomando cosas. Desde que entré a la televisión no he parado: telenovelas, realities (Soldados 1.0), eso hace que haya dosificado el espacio de la música en mi vida. Ha ocupado un porcentaje muy pequeño, ahora voy a voltear la torta. No dejé de sacar canciones, pero con mucho desorden, porque la televisión también enamora.



Entre novela y novela sacaba alguna, pero cuando empezaba a necesitarse un concierto, estaba grabando. Siempre creí que se pueden hacer las dos cosas. Así que no dejo la televisión, pero escogí apostarle a un proyecto.

¿Cómo surgió ‘Te pude olvidar’?

Es la promesa del álbum del 2019. La lancé porque nunca había hecho despecho. Le cantaba al amor y a la conquista. Quería ver cómo me salía el desamor, pensando en decir de una manera elegante que se acabó. La música es fusionada, no es vallenato tradicional.



¿Cuál es la particularidad de Beto Villa Jr.?

Me gusta el término alternativo unido al vallenato. El primer instrumento que cogí no fue un acordeón, fue un piano. Pero mi primera presentación fue en una parranda vallenata a la que mi papá me llevó. Quise seguir sus pasos, por eso soy un cantante vallenato, pero me he nutrido, porque la vida lo ha querido, de otras cosas. Tengo el corazón en el vallenato y quiero mostrarle a la gente cómo siento esta música, así como las locuras que me llegan a la cabeza.



¿Qué tanto acordeón habrá en su disco?

Mucho, aunque será un vallenato alternativo. Pienso en los Fernández. Conocí primero a Alejandro que a Vicente, porque oí las canciones del hijo y dije: Quiero ver de dónde viene. Y encontré a Vicente. Muchos llegaron al vallenato por Carlos Vives, que lo muestra de una forma diferente, y a partir de él, la gente puso los ojos en Colombia. Me gusta eso. Quiero ser un anzuelo para atrapar gente de afuera, que me escuche y yo diga: Esto es lo mío, pero si quieren ver de dónde viene, están mis ancestros, mi gente, mi país.



¿Qué viene ahora?

Una gira en la que quiero estar más cerca de la gente, por eso la tarima será más baja. No quiero olvidarme de la primera vez que me aplaudieron o que corearon una canción mía.



LILIANA MARTÍNEZ POLO @Lilangmartin