No creía tener el talento para dedicarme a la música: Ximena Sariñana

Entrevista con Ximena Sariñana sobre '¿Qué tiene?'

Con esta canción, Sariñana celebra 10 años de su carrera musical, el nacimiento de su hija Franca hace cinco meses y el haber alcanzado un nivel de confianza que le permite no decir más "quiero que me quieras", como en alguna de sus canciones, sino: "Me quiero como soy".