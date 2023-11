'Espero que los fanáticos se conecten con nuestro mundo del arte' entrevista a Jungle

Tom Mcfarland y Josh Lloyd, más conocidos como ‘Jungle’, regresan a Colombia presentando la gira de su álbum ‘Volcano’ con dos conciertos en el país: el primero en el Movistar Arena de Bogotá, el próximo 24 de noviembre, y el segundo, al día siguiente, en el Centro de Eventos de La Macarena de Medellín.

Esta será la cuarta vez que ‘Jungle’ viene al país desde el 2015, un dato que emociona a la fanaticada colombiana de esta banda por el éxito que ha tenido cada una de las presentaciones de esta banda en suelo colombiano.

Los conciertos en Colombia fueron el segundo anuncio que realizó la banda después de su concierto en Ciudad de México, y es que las pistas de baile colombianas se volvieron uno de sus escenarios favoritos en el continente y han visto de primera mano la evolución y el crecimiento de la carrera musical de estos dos artistas londinenses, que se conocieron siendo vecinos en Shephreds Bush cuando tenían nueve años, y que no han parado de crecer desde que en 2013 decidieron crear ‘Jungle’.

Actualemente son reconocidos alrededor del mundo por ser un proyecto que fusiona la música electrónica con los sonidos de los generos famosos de otras épocas, como el Funk y el Dance, mezclado con otros géneros populares hoy en día como lo son el R&B y la música electrónica. Los británicos lograron crear un sonido característico que le ha dado a su proyecto una identidad musical propia y original.

Josh Lloyd- Watson (izq.) y Tom McFarland (der..) fundaron la banda Jungle en Londres, en el año 2013. Foto: Filmawi

A partir del encuentro de este “sonido original”, entendieron que debían involucrar otros elementos en su puesta en escena como la danza y la belleza de la naturaleza para exaltar la originalidad del proyecto. Fue ahí cuando incursionaron en la exigencia y el cuidado de la calidad del baile y la estética visual que presentaban en cada una de las producciones audiovisuales y conciertos que tenían qué, con el paso del tiempo, el público empezó a reconocer su identidad.

Tom McFarland, una de las dos mentes maestras que componen este reconocido dueto londinenese con más de 9 millones de reproducciones mensuales en Spotify, estuvo conversando con EL TIEMPO en la previa de lo que serán las dos presentaciones de ‘Jungle’ en Colombia.

Tom Mcfarland, una de las mentes maestras detrás de la creación de Jungle. Foto tomada de Verdigris Management, su agencia de representación. Foto: Verdigris Management

¿Es la diversidad de elementos naturales mezclados con varias expresiones artísticas lo que le da el nombre de ‘Jungle’ al proyecto?

Si, al igual que la palabra 'jungla' es una muy simple y que, a su vez, puede tener muchos significados. Creo que cuando creamos ‘Jungle’ queríamos crear un mundo en el que pudiéramos explorar y expresar todas esas cosas que se salen de la cotidianidad y que armonizaran con una estética realmente buena. Esa es la imagen que queríamos crear. Como ya lo saben, nuestra puesta en escena está cargada de mucha naturaleza, energía y vitalidad que se expresan de diversas formas. La jungla, como tal, le da la vida al planeta y es algo fascinante poder construir nuestro mundo musical basados en esta metáfora.

Su sonido musical es conocido por mezclar géneros como el Funk, el Dance, R&B y el Soul con la música electrónica, ¿Hay otros géneros ´musicales en particular que les gustaría explorar en el futuro?



Siempre hay espacio para experimentar y explorar en la música. Uno llega al punto donde sabe que la música nunca deja de evolucionar, tu gusto nunca deja de crecer y tu ambición no se detiene. Asi que sí, definitivamente es algo a lo que nosotros nunca estamos cerrados. No hay un género que queramos explorar en particular, somos abiertos y creativos, nuestra propia mente nos impulsa a explorar nuevas formas de llegar a nuevos sonidos.

¿Cómo describiría la evolución de su estilo musical desde el primer álbum hasta hoy con ‘Volcanoe’?

Con los años nos volvemos más seguros técnicamente, contamos con mejores productores, mejores compositores, todo lo que hacemos y tenemos a nuestro alrededor cada año se conecta más con lo que visualizamos cuando creamos ‘Jungle’, y esto te lo otorga la experiencia.

Esa es la única gran diferencia. Nosotros siempre queremos mostrar, sin importar el paso de los años, es cómo logramos después de tantos años juntos crear un sonido único, con tonos y armonías increíbles. Tener una pareja musical en Josh, con la que compartimos crianza y crecimos juntos, es la clave que nos ha llevado a formar una energía única que se complementa con todo lo musical y artístico, y esto es lo que nos gusta transmitir al público.

¿Cómo logra alinear correctamente a la producción para expresar esa energía de la que me habla en sus conciertos?

La energía visual, sonora y la actuación en el escenario conectan con los fanáticos de muchas maneras, esa conexión es la que nos hace tener uno de los shows más alegres del mundo. Es como un partido de fútbol, queremos crear un aura completa alrededor de nuestro performance, pero es verdad que la audiencia y esa conexión llevan nuestra puesta en escena a otro nivel.

Llega a un país caracterizado por la electricidad de su público, ¿Puede darnos un adelanto de lo que tienen preparado para su doble fecha de conciertos en Colombia?

El público colombiano aporta mucho a nuestra puesta en escena. Lo que hemos visto y experimentado en este país es maravilloso. El público es increíble, apasionado y ama la música. Así que sí, queremos devolverles su gratitud con presentaciones cada vez más emocionantes y llamativas.La presentación será una mezcla de todo. Por supuesto tenemos muchas ganas de tocar ‘Volcano’, las canciones nos encantan y son increíbles en concierto. Espero que el público logre conectarse con nuestro mundo del arte y medio ambiente que pondremos implícito en nuestra puesta en escena.

Sabemos que nuestros fanáticos, los que escucharon todos nuestros álbumes y conocen bien nuestras canciones, sienten que si no tocamos lo más representativo de nuestra carrera músical sienten que se perdieron algo, y no queremos eso. Entonces creemos que el show debe ser una mezcla entre nuestro nuevo álbum y nuestros sencillos más representativos.Los aprecio. Quiero que los que vengan al show sean parte de él. Nosotros trabajaremos principalmente para que disfruten de nuestra música. Siempre es un gran placer visitar Colombia.

JUAN ANDRÉS SERRANO SÁNCHEZ.

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO