Peach Pit o cómo burlarse de sí mismo desde el ‘indie’ rock

Un muchacho no es capaz de deshacerse de las botellas de champú que su exnovia dejó en su casa. Se le acaba el Speed Stick y tiene que usar la ‘basura’ de desodorante naturista que ella olvidó en el baño. Es doloroso, pero a la vez da risa. Es la escena que plantea la canción 'Shampoo Bottles', de la banda canadiense Peach Pit. De eso se trata su música: decir cosas sencillas, pero con gracia; burlarse un poco de sí mismos; mezclar eso con guitarras de ‘surf rock’.

Hasta 2016, Neil Smith, el vocalista y compositor, era profesor de kínder; Peter Wilton, el bajista, trabajaba como repartidor de Amazon; Chris Vanderkooy, el guitarrista, era barman en una cervecería; y Mikey Pascuzzi, el baterista, era carpintero. Pero hace cuatro años echaron todo a un lado y se metieron de lleno a la música.



(También puede leer: McCartney publica un álbum que compuso en solitario en la curentena).



Desde entonces, de forma casi repentina, han hecho presentaciones por casi toda Norteamérica y Europa, fueron los teloneros de Two Door Cinema Club en su gira en Estados Unidos y Canadá en 2019, han grabado dos discos y un EP, y han logrado cultivar un público fiel en el circuito de la música 'indie' a nivel internacional.



'You and Your Friends', su segundo disco, salió este año y por eso Neil Smith conversó con EL TIEMPO. En la charla contó que su propuesta se inspiró mucho en Mac DeMarco y en la forma en la que el 'indie' logró capturar el sentir de una generación.



Smith plasma en su música una versión derrotista de la vida, pero lo hace con la sonrisa del resignado. También, indirectamente, intenta desentramar lo que significa ser canadiense. Y, con su discurso, invita a creer que se puede vivir del arte y que es la mejor forma de asumir la realidad.

¿Cómo son los procesos creativos de la banda? Canciones como 'Shampoo Bottles' son textos que parecen escritos por una sola persona…

Hay diferencias a veces, pero la forma en la que funciona normalmente es que yo escribo las canciones en mi casa con mi guitarra. Por ejemplo, esa canción nació cuando vi todos los cosméticos de mi exnovia todavía ahí, en mi baño, porque no los había botado. Los veía todos, todos los días. Necesitaba tirarlos y no lo hacía por alguna razón. Empecé a escribir sobre toda esa ruptura que tuve que atravesar. Y las botellas de champú eran una imagen fuerte para hablar de eso. La compuse en mi guitarra acústica y se la llevé a la banda. Chris escribió sus partes de guitarra, Peter escribió sus partes de bajo, Mike escribió sus partes de batería y de pronto teníamos una canción. Sin el resto de los chicos, nunca sería capaz de escribir las canciones que terminamos sacando. Lo mío son las letras.

No llevan mucho tiempo tocando. ¿Esperaban ese éxito que han tenido?

Siempre lo deseamos, pero no estábamos exactamente esperándolo. Por la forma en la que funciona la sociedad, toda la vida estuvimos oyendo esto de que es muy difícil convertirse en músico, o en compositor, en actor o en artista, o cualquier trabajo creativo. La sociedad presiona a la gente a que vaya al colegio y siga una carrera normal, entre comillas. Y, de alguna forma, siempre tuve en la parte trasera de mi cabeza ese concepto de que ser músico era algo tan difícil que nadie podría lograrlo. Y, claro, la verdad es que somos afortunados.

¿Cómo lograr salirse de ese esquema? ¿Cómo renunciar a las formas ‘normales’ de vivir?

Lo que siempre les digo a mis amigos que quieren construir una carrera en un área creativa es que lo único que tienen que hacer es ir por ello de lleno. Si quieres ser un comediante de 'stand up', ve y sé un comediante y trabaja en eso cada día de tu vida. Todo el tiempo. Si quieres ser un músico, escribe canciones todos los días y trata de hacer tantas presentaciones como sea posible. La clave del éxito de cualquier banda está en perseverar.



(Le puede interesar: Agenda de eventos culturales para estos días).



Estábamos muy quebrados, trabajando en diferentes empleos y tocando música todo el día. Y así lo logramos. Soy un gran defensor de esa idea porque finalmente soy un muchacho normal. Todos lo somos. Y simplemente trabajamos muy duro e hicimos una banda. Por eso, cuando veo que un amigo quiere ser artista y se rinde, me pongo muy triste, porque sé que podría lograrlo. Cualquiera puede lograrlo. O eso creo yo.

De alguna forma, si uno logra ser músico o escritor, es porque siempre lo ha sido. Y si uno nunca llega a vivir de eso, no quiere decir que no sea artista…

¡De acuerdo! Definitivamente. Siempre he sido un escritor de canciones. Lo he sido desde chiquito. Fui un mal estudiante en el colegio. Mis papás siempre me regañaron por eso. Nunca fui a la universidad y el resto de la banda tampoco. Y muchos de los miembros de nuestras familias solo comenzaron a apoyarnos cuando empezamos a tener un poco de éxito. Enfrentamos mucha adversidad por eso. Tú, por ejemplo, probablemente seas un escritor hace rato, pero seguro algunos lo sienten más ahora porque eres un escritor que publica. La gente no te da ningún crédito hasta que logras algún reconocimiento: algunos fans de tu música o alguien que lea lo que escribes. Es tan fuerte que, durante los primeros dos años en la banda, cuando la gente me preguntaba a qué me dedicaba, yo no decía que estaba en una banda, decía que todavía era profesor.

¿O sea que incluso cuando era un mal estudiante usted ya era un escritor de canciones, pero nadie lo sabía?

Y lo seguiré siendo. Si en algún momento nadie vuelve a oír mis canciones nunca en la vida, igual seguiré escribiendo. Por supuesto que agradezco que la gente oiga mi música, pero también es algo que hago para mí, porque siento que tengo que hacerlo para vivir. Experimento o pienso cosas y las vuelvo canciones. Luego las ensayo y las oigo de nuevo y así entiendo la vida.

Sus letras dan la sensación de que no se tomara las cosas del todo en serio, pero a la vez sí...

Siempre trato de escribir desde esa perspectiva. Que las canciones sean tristes, pero a la vez divertidas. Intento que haya humor como una suerte de armadura, ¿me entiendes? Nadie puede herirme si yo me odio más de lo que los demás pueden odiarme. Intento escribir desde ahí.

Su género, el surf rock, o como lo llamen, ¿dicta esa forma de hablar de las cosas? Por supuesto que estoy pensando en el también canadiense Mac DeMarco…

Sí, seguro. Y qué interesante que traigas a Mac DeMarco a la conversación porque creo que él de verdad marcó la pauta para un montón de músicos que tocan guitarra. Como que trajo de vuelta la música hecha con guitarra a la radio. El 'hip hop' y el rap son enormes, llevan mucho tiempo siéndolo, pero eliminaron las guitarras de las canciones más populares del mundo.



(Le recomendamos: Ariana Grande ocupa la Casa Blanca de Trump en su nueva canción).



DeMarco las trajo de vuelta en la música 'indie'. Y su actitud… cuando vi su actitud me hice un gran fan, al igual que el resto de la banda. Eso de no tomarse tan en serio me hizo darme cuenta de que yo tampoco tenía que hacerlo. Yo tocaba en una banda antes de estar en Peach Pit y nunca me sentí cómodo en el escenario, nunca supe cómo actuar. Y luego vi a DeMarco actuando como loco, siendo simplemente él mismo y eso facilitó todo para mí porque descubrí que no necesito pretender ser nadie.

Y no solo es una actitud en los escenarios, sino una forma de decir las cosas.

Definitivamente es algo que aprendí de él. Él y otros autores canadienses. Se trata de cantar como hablas, de decir las cosas como las dirías de forma cotidiana. Nunca había visto eso en un músico, que hablara de la forma en la que quisiera. Eso facilita escribir, porque lo que dices viene de un lugar honesto.

Cuando uno crece oyendo bandas canadienses que lo influyen, logra tener algo para sentirse orgulloso de ser de acá. Me siento muy canadiense, pero honestamente todavía no sé qué significa eso FACEBOOK

TWITTER

¿Su música o la de Mac DeMarco exploran la identidad canadiense? ¿Qué significa ser canadiense?

Es curioso ser canadiense. Crecimos en un lugar muy multicultural. Fui al colegio con gente de origen chino, polaco, alemán, aborigen canadiense. Recuerdo que como en tercer grado nos pusieron a hacer una exposición sobre la cultura, la historia y el origen de cada uno. Yo vengo de una familia (irlandesa) que ha estado en Canadá por seis o siete generaciones, así que no tenemos ningún tipo de 'background', de antecedentes. Y me sentí muy confundido, porque igual no me sentía parte de la cultura blanca de Canadá.



(Además: Shakira contesta preguntas en Tik Tok y le va muy bien).



Entonces cuando uno crece oyendo bandas canadienses que lo influyen, logra tener algo para sentirse orgulloso de ser de acá. Me siento muy canadiense, pero honestamente todavía no sé qué significa eso. Tal vez si fuera de otra parte me sentiría más capaz de explicarlo, porque hay lugares con ideas más solidificadas sobre la identidad. Ser canadiense es una experiencia extraña.



MATEO ARIAS ORTIZ

Redacción Domingo

EL TIEMPO

En Instagram y en Twitter: @mateoariasortiz