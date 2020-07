'La gente vota más por un ‘reality’ que por un presidente’: N. Rodgers

Rodgers es uno de los músicos más influyentes de finales del siglo XX. El sonido inconfundible de su guitarra liberó una revolución musical similar a la de The Beatles, en 1964: es sobre Good Times, una pegajosa canción compuesta por él para el grupo Chic, que Sugar Hill Gang convirtió en la primera canción de rap exitosa, Rapper’s Delight.

Fueron sus arreglos en Let’s Dance, de David Bowie, los que convirtieron al músico británico por primera vez en su carrera en un fenómeno comercial.



Su guitarra y arreglos en Like a Virgin y Material Girl, de Madonna, colaboraron para que la reina del pop construyera su indestronable imperio de música. Y ahora es el turno del cartagenero Manuel Medrano, que presenta su nueva canción Cielo junto al histórico productor.

En esta charla, Rodgers conversa sobre la experiencia de hacer música con un colombiano por primera vez en su carrera, sobre el espíritu de la colaboración como la esencia de su trabajo y sobre el movimiento Black Lives Matter, que ha tomado fuerza y cuenta con su apoyo desde la fundación ‘We Are Family’, en la que ha luchado desde sus inicios por la igualdad de las comunidades negras e indígenas del mundo.



Además, Rodgers ha sido un activista afiliado al movimiento de las Panteras Negras durante toda su vida adulta.

¿Cómo llega a la música de Manuel Medrano?

Manuel me contactó a través del sello discográfico, y quería trabajar conmigo porque le gustaba el sonido de mi guitarra. Y lo verdaderamente genial de la relación fue que nos volvimos amigos por correspondencia. Comenzamos a escribirnos de un lado para el otro, porque yo quería entender quién es él como artista, como ser humano. Me senté y escuché toda su música. Luego de hacer todo ese ejercicio, entendía toda su música desde el principio y donde se encuentra ahora.



¿Cómo subimos a otro nivel? Este tipo de cosas tienen que hacerse muy respetuosamente, porque uno no sabe aún quién es el artista como tal. Seguimos escribiéndonos, hasta que tuve tres versiones, con diferentes niveles a los que les puse “hardcore”. Le pregunté cuál de esos tres niveles de hardcore le gustaban más. Si le gustaba la primera versión, eso significaba que de pronto me había ido muy lejos como productor. En la primera conversación que tuvimos, me dijo: “lo quiero más hardcore” (risas).

¿Cuánto toma un proceso de estos, de usted como colaborador de talentos?

Es diferente siempre. Con Avicii, la primera vez que nos conocimos (chasquea los dedos) fue así de rápido. Diez minutos nos tomó despegar. Lo mismo con Sam Smith: a los diez minutos de conocernos estábamos haciendo canciones. A veces toma más tiempo. Con David Bowie era obligatorio que nos conociéramos bien. Con él había que visitar museos… es diferente con cada artista.

¿Qué lo cautivó del trabajo de Medrano?

La calidad de su sonido. (Se lleva la mano a la garganta para referirse a la voz de Medrano). Es que vea: mi padre era un percusionista de Barbados, y él se crió durante la invasión de la música latina en Estados Unidos. Así que, de repente, en mi casa estábamos oyendo samba, rumba, merengue… todos los estilos de todos los países, desde las islas del Caribe hasta Argentina, hasta tango escuchábamos. Él aprendió a tocar todos los distintos estilos. Cuando crecí, toqué con muchos artistas latinos. Puerto Rico es como el sexto distrito de Nueva York. Nueva York es: Brooklyn, Manhattan, Bronx, Queens, Staten Island y Puerto Rico. Está en mi sangre hacer música con artistas latinos, porque además tengo familia de Río Piedras. Todo eso me familiariza con diferentes tipos de sonido, desde los baladistas con un sonido sofisticado y suave hasta aquellos que tienen más ritmo. En el caso de Manuel fue esa sofisticación la que me hizo pensar: “Me gusta esto”. Ya era cuestión de juntar su estilo al mío.

¿Cuando usted colabora con algún otro artista, tiene algún tipo de expectativa sobre hacia dónde va en términos de éxito?

Nunca, porque no controlo esa parte del negocio. No sé, porque vea: yo llevo haciendo esto mucho tiempo y le pongo un ejemplo: la colaboración con Daft Punk. Ese es un álbum fantástico. Y todos pensábamos que la gran canción de ese álbum iba a ser Lose Yourself to Dance, y que Get Lucky iba a ser el “sencillo emboscada”. Como hacía Michael Jackson: lanzaba un sencillo de expectativa, pero la canción grande era siempre la segunda, a veces la tercera. De manera que en el caso de Daft Punk, se lanzó Get Lucky de primera, pensando: “Bueno, y ahora sí venimos con esta…” (tararea Lose YourSelf to Dance)… y no pasó. La canción que se quedó para siempre fue Get Lucky.

Pero Lose Yourself to Dance sigue siendo una gran canción…

No, no, no. Eso es lo que estoy diciendo. Get Lucky no hace a Lose Yourself to Dance menos grande. Pero usted me preguntó que si tenía expectativas. Y el ejemplo que le doy demuestra que si se tienen expectativas, lo que suele pasar es que siempre se va a equivocar (risas). Solo intento hacer música que me haga feliz, pero más importante aún: que haga feliz al artista. El último correo que me envió Manuel, dice: “Amo esta canción y te amo a ti también.” Es la primera vez que trabajo con un artista colombiano, y es una pena no haber podido ir a Estéreo Picnic este año.

¿Tiene fe que las cosas van a mejorar en ese aspecto de la música que nos perdimos en vivo, y en general con todo lo que está pasando? Porque uno ve a mucha gente en redes diciendo que las cosas van a ser mucho peores después.

Espero que no empeoren las cosas. Lo que está pasando hoy en el mundo con el movimiento ‘Black Lives Matter’ es que la gente está empezando a entender que la gente de color, la gente indígena, no ha sido tratada con igualdad. Además de entenderlo, lo están sintiendo en el alma (se lleva la mano al pecho). Hace un rato me preguntaban que si creía que la música en español iba a seguir creciendo alrededor del mundo y les contestaba que por supuesto.



Porque ahora, más que nunca, la gente está escuchando el alma. No solo están oyendo un tipo de música. Mire, por ejemplo, lo grande que es el K-Pop: uno no entiende lo que están diciendo (risas), pero lograron que el primer evento masivo de este presidente fuera un desastre. Trump estaba esperando un millón de personas en ese rally, y aparecieron 6.000. ¡Ese es el poder de la música! Y nadie puede hacer ese tipo de cosas mejor que los fans musicales.

Cuando usted comenzó en los años 70, las cosas también eran complicadas. El movimiento de derechos civiles apenas estaba despegando. ¿Cómo ve el movimiento ahora, sabiendo que documentos como la película El Nacimiento de una nación siguen siendo tan influyentes en la normalización del racismo y de los comportamientos de la policía, y en el hecho de que 100 años después la brutalidad policial no se haya podido erradicar?

Mire, la diferencia está aquí: cuando yo era más joven, estábamos transitando de un nivel de mucho intelectualismo hacia uno de mucha energía. Imagínese tener que pasar, como ciudadano, por algo tan devastador como la guerra de Vietnam, y protestar incansablemente hasta que, de repente, la guerra se termina. En aquel momento, nos sentimos victoriosos. Dijimos: “Dios mío, el sonido de nuestras voces fue escuchado”. En ese momento quitamos el pie del acelerador. Empezamos a celebrar. De forma muy extraña, esa es la razón por la que el movimiento de la música disco apareció. Porque el disco estaba celebrando el movimiento feminista, el movimiento de los derechos de los homosexuales, el movimiento de la liberación negra. Todos esos movimientos convergieron en una música. Y lo que finalmente terminó de fundirnos en ese proceso fue la guerra de Vietnam y el reclutamiento obligatorio, que estaba cargado desproporcionadamente contra la gente pobre y la gente de color. Luego de que esas causas nos unieran, al comenzar a celebrar, le quitamos los ojos de encima a la pelota, por decirlo de alguna manera.



Creímos que habíamos logrado algo grande, que iba a durar. Pero lo que había pasado era que no habíamos capturado las mentes, los corazones y las almas de toda la nación. Era un movimiento de gente joven que había logrado conseguir el derecho a votar, lo cual nos emocionaba mucho, pero si usted mira hoy en día, y si repasa las elecciones más recientes, se dará cuenta que la gente vota más por concursos y realities que por su propio presidente. Eso es absurdo.



Pero ahora, con lo ineficaz que es el gobierno estadounidense, la gente se da cuenta de que es un gobierno tan fácil de manipular que hasta unos fans de K-Pop pueden determinar el resultado de un rally presidencial. Eso demuestra que la gente puede llegar, ahora sí, a entender que pueden ejercer sus voces, y que así como convocan a un millón de personas a que no vayan a ver al presidente, pueden convocar a un millón de personas a que vayan a votar. Eso va a ser muy poderoso. Que empecemos a entender la importancia de hacer presencia, y no solo para las elecciones presidenciales: hay que elegir en los barrios, por ejemplo. Porque si empezamos a votar por aquellas personas que conocemos dentro de nuestras comunidades, ellos no lo van a matar a uno, porque serán amigos, su tío, el mejor amigo de su papá… serán ellos los encargados de hacer las tareas que hoy hace la policía. Va a ser gente que usted conoce.



Hoy en día, quienes patrullan las calles de su comunidad son completos extraños que entran a barrios a supervisar a gente que no conocen, que no llevan en sus corazones. Y llegan a los barrios con un entrenamiento que les dice que “todo el mundo en este barrio es peligroso y me puede matar”. Entrenados para reaccionar, no para actuar. Hay que estar entrenados para ser proactivos, no para ser reaccionarios. Hay que tener líderes que puedan decir en situaciones difíciles: “Un momento, que yo puedo controlar esta situación, no voy a dejar que la situación me controle a mí”.

Pues esperemos que así sea el futuro. Y con respecto al pasado, y a lo que usted ha hecho en él por la música, el impacto que usted ha tenido en ella, cabe decir que en los 70, cuando se idolatraba a una persona, a un roquero… usted logró que el espíritu de la colaboración, de trabajar juntos y de hacer música maravillosa se haya convertido en la esencia de su repertorio… y eso lo hace un activista que ha luchado por la tolerancia y la igualdad con la música como herramienta, desde Bowie hasta Medrano. Muchas gracias por estos minutos.

Gracias, hermano. Espero que el año que viene nos veamos en Colombia.



-Alejandro Marín

Director de la emisora La X - para EL TIEMPO

(*): Experto musical, ‘podcaster’

y autor del libro Historia secreta de la música (2019).