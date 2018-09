Maná, entre el Grammy y el llamado a la unión latina

La música de Maná ha marcado a más de una generación. La banda, que se inició cuando cuatro amigos se juntaron a hacer música rock en Guadalajara (México) en 1986, hoy es una de las agrupaciones latinas más reconocidas en el mundo. Ha sido un trabajo de tres décadas desde que su canción ‘Rayando el sol’ los lanzó a la fama y desde entonces no dejan de cosechar éxitos. El más reciente, esta semana, es el nombramiento de persona del año, otorgada por los Grammy Latinos, un reconocimiento que va más allá de las estatuillas (de las que tienen 6 latinas y 4 gramófonos de la ceremonia anglo). Es algo novedoso, ya que en 18 ediciones anteriores nunca se le otorgó este título a una banda.

Maná ha complementado sus logros musicales con un fuerte activismo político. Ese compromiso llevó a la banda a crear, en 1996, la Fundación Ecológica Selva Negra, con el fin de luchar y crear conciencia por uno de los temas que más les preocupa: la conservación del medioambiente. Fher Olvera, el vocalista de Maná, habló con EL TIEMPO sobre sus 32 años de trayectoria en la música, así como su activismo político y lo que viene después de recibir el homenaje de la Academia Latina de la Grabación.



Esta es la primera vez que una banda recibe el reconocimiento Persona del Año, ¿qué significa esto para ustedes?



No nos lo esperábamos y me da mucha emoción. Llevamos muchos años en esto, tocando en muchas partes del mundo, y no sé si nos lo merecemos o no pero a mí me da mucho gusto recibirlo.



Con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo y 11 números uno en el Billboard Latino, ¿Qué ha sido lo más emocionante?



Nos gusta mucho tocar, nos gustan los conciertos, pero si tengo que elegir algún suceso, este de los Grammy Latinos es de lo más sobresaliente en la historia de nuestra carrera. Estuvimos también, por ejemplo, tocando para Barack Obama en dos ocasiones, una en la Casa Blanca. Ha sido una carrera con muchas cosas muy bonitas, y también cosas difíciles, pero ahí estamos.



¿Cómo resumiría la evolución musical de la banda en estos 30 años?



Bueno, ha habido siempre búsqueda de fusiones, una búsqueda de todas las expresiones, letras, en temas. Nuestro último disco, ‘La cama incendiada’, es muy ecléctico. Tuvimos un productor nuevo, al que le dimos el timón del barco y se llegó a otros puertos. Es padre que siempre tratamos de buscar sonidos nuevos.



Musicalmente, Maná ha tomado un poco de muchos géneros ¿En cuál se inscriben?



Cabe en varios y en ninguno. Es chistoso, Maná es una banda muy ‘sui generis’ porque podemos sacar canciones rock, y producir también canciones como ‘Mariposa traicionera’, que es un bolero mexicano. Podemos juntarnos con Carlos Vives, que lo hicimos el año pasado en un festival de vallenato, y podemos juntarnos con algún tipo del ‘rock and roll’, como Carlos Santana. Entonces es ecléctico, pero yo diría que es rock latino.

El reconocimiento del Grammy Latino, tiene en cuenta también los esfuerzos humanitarios. ¿Cuál es su contribución ahí?



Sobre todo, el hecho de abrir un poquito la conciencia. Estar estos 30 años trabajando con diferentes temas, hablar de esto en entrevistas es ir dejando poquito a poco una semillita. Somos parte de un grupo grande, muchos miles de cientos que contribuimos en ONG, a tratar de vivir en un mundo mejor.



Han abarcado muchos frentes...



Creo que es por la inspiración hacia la gente. Por decir algo, podemos ayudar a salvar las tortugas, llevamos 23 años con el tema de las tortugas marinas, pero realmente para la cantidad planetaria no creo que pinte, o si pinta, pinta poquito. En la parte de los migrantes también le dimos durísimo a contribuir para que en Estados Unidos se respeten los derechos de los latinos. Volvimos a retroceder como 50 o 100 años en temas de racismo, por ejemplo, entonces también estamos trabajando duro en eso y creo que hemos contribuido, porque la comunidad latina es muy afectiva.



Siempre ha sido muy político, incluso sobre el tema de los latinos en Estados Unidos, en este caso ¿cuál sería el problema más apremiante?



Creo que lo más apremiante es que se haga una reforma migratoria justa, para toda esa gente que pone el pan en la mesa a los estadounidenses. Hay que pelear, luchar. Esos 50 millones de latinos, fíjate nada más en Estados Unidos, ya son la segunda minoría y eso está muy bien. Casi logran cambiar la dirección de la historia y elegir otro presidente, que no fuera el innombrable. Lo más importante es que se unan, y que nosotros, los artistas latinos, podamos hacer estas convocatorias de unión para que sea una sola voz, una sola fuerza.



¿Qué tan real ve esa unión hoy en día?



Creo que la unidad debe basarse en que los latinos son cariñosos, gente entrañable. Es bonito ver cómo, por ejemplo en Miami, te puedes juntar con la raza latinoamericana fácilmente, es muy padre, te sientes como que estás en México o en Colombia. Esa es la unidad que tenemos que adquirir para cambiar las cosas.



¿Qué sigue para Maná como banda?



Vamos a anunciar una gira mundial para el año que entra, y viene un proyecto con canciones nuevas, que va a estar muy divertido. Han pasado tres o cuatro años desde que no hacemos nueva música, pero acá estamos.

