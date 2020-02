María Moreno, cronista caníbal

Cronista excepcional, entrevistadora, columnista y crítica cultural, María Moreno (Buenos Aires, 1947) se inició escribiendo notas de vida cotidiana en el diario La Opinión y trabajó en distintos medios antes de fundar, en 1983, el periódico feminista ‘Alfonsina’. El paso a la ficción lo dio en 1992, cuando publicó ‘El affair Skeffington’, novela que –a partir del supuesto hallazgo de un manuscrito– simulaba recrear la biografía de una escritora inédita, nacida en Estados Unidos y que emigró a la ‘rive gauche’ del Sena en 1923.

“Pensaron que era un libro de poemas con un prólogo molesto”, recuerda. “Y yo acepté un poco ese equívoco. Es un juego ‘vanguardista’, que fue muy interesante en su momento, pero con el cual ya no me identifico”.



A ese texto siguieron ‘El petiso orejudo’ (1994), un libro de no ficción acerca de un asesino serial de niños que sembró el terror en 1912, y títulos como ‘A tontas y a locas’ (2001), ‘El fin del sexo y otras mentiras’ (2002) y el volumen de entrevistas ‘Vidas de vivos’ (2005).



Hasta ese instante, María Moreno era una autora de culto. La consagración internacional vino con ‘Black out’, elegido uno de los mejores libros de 2016 por críticos de España, América Latina y de ‘The New York Times’. Cruce de novela, crónica, ensayo y autobiografía, Moreno narra en él distintos episodios de su vida, desde su niñez en el populoso barrio del Once hasta sus experiencias con el alcohol en bares que frecuentaba junto con sus colegas más bohemios.



Se dice que sus textos escapan a los géneros tradicionales, son híbridos y no respetan convención alguna...



No es nada deliberado. Siempre escribí dentro de la crónica y utilicé todos los elementos posibles: desde el ensayo hasta algunos elementos académicos; el testimonio, el retrato. Mezclo todos los géneros, pero no me gusta la palabra híbrido; yo diría que es un género caníbal, que puede admitir todo tipo de procedimientos narrativos.



Moreno recuerda que cuando empezó en el periodismo seguía el modelo de los periodistas-escritores que trabajaban en los proyectos de Jacobo Timerman en la Argentina de los años 70, quienes ya utilizaban todos los elementos de la literatura. “Pero se llamaban notas, no crónicas”, precisa. El uso del término se conecta con la valorización que hizo más tarde la Academia. “Primero le interesaban los géneros puros, pero a partir de un momento se empezó a ocupar de esa plebeya que es la crónica. Eso influyó en el nuevo valor que se le dio, que es un poco falso o ambiguo. Yo no creo que haya un ‘boom’ de la crónica. Sí hay un intento del mercado de vender ciertos productos con ese plus: esto no es periodismo común, es crónica”.



El tipo de crónica que hizo en los 80 tenía una retórica barroca y alusiones académicas algo crípticas. ¿Eran tretas para despistar a la dictadura?



Yo podría contarte una épica de eso, ¿no? Como de un barroco deliberado para eludir la censura. Pero no. En todo caso, eso no sucedía por mi voluntad. Los espacios censurados, la información controlada permitían que un montón de escritores de la misma generación encontráramos en la prensa un lugar donde hacer laboratorio literario. Pero es una interpretación ‘a posteriori’. Un efecto colateral. La censura no se ocupaba de eso. Primero, porque la crónica no está en la tapa de los periódicos y las revistas. La censura se ocupa siempre de la política y del realismo. No se iba a meter con estos objetos extraños; los dejaba pasar, justamente porque no veía una subversión efectiva en ellos.



Igual, según recuerda, cuando llevaban sus notas al censor encargado de revisarlas, el militar que las leía comentaba: “tienen algo”, como diciendo que le molestaban, pero no podía ubicar exactamente cuál era ese malestar. “Supongo que veía en el exceso de palabras un goce peligroso”, dice. “Siempre quedaban esos espacios de resistencia”.



Si se comparan sus crónicas de los 80 con las que escribió desde el 97, el lenguaje cambia: ya no es tan suntuoso y el estilo es mucho más directo...



Yo hacía un periodismo culposo. Mi objetivo era la obra paralela: tener una novela, hacer narrativa. Solamente que en relación con mis amigos yo no tenía obra. Eso que imaginaba no existía. Entonces hacía un periodismo donde metía elementos de esa otra zona que no podía desarrollar en ese momento. Creo que asimilé la marca lacaniana y barroca de la época. Y ahora pienso que me liberé de ella. La verdad es que en Buenos Aires, un 90 por ciento de la población es psicoanalista. En los 60 y 70, mis lecturas eran afrancesadas y me parece que después hay un encuentro con lo nacional, ligado, por ejemplo, a marcas nuevas, como conocer personalmente a David Viñas.



***



Un buen número de páginas de ‘Black out’ reproduce una crónica del año 2000 titulada ‘La pasarela del alcohol’. Todas son reflexiones y experiencias relacionadas con la bebida. Desde anécdotas de borrachos hasta hipótesis acerca del potencial liberador de los bares. María Moreno escribió ‘Black out’ a partir de aquel texto, y gran parte de los materiales agregados son el desarrollo de las ideas contenidas en esa crónica o sus demostraciones. En términos simples, las 18 páginas del texto original se encuentran disgregadas a través de las 400 que conforman la novela.



Ha escrito que no le tiene miedo al plagio ni menos al autoplagio, y que recicla muchos de sus textos...



Tengo un imaginario de Robin Hood ahí: me encanta entregarle a la empresa periodística variaciones de lo mismo. Es una especie de boicot o de robarle a un ladrón, por así decirlo. Plagio, me autoplagio y me dejo plagiar. No me parece un tema defender la propiedad de autoría. No soy latifundista de mi obra.



¿Por qué eligió el seudónimo de María Moreno teniendo un apellido como Forero, que la hace mucho más distinguible?



Si bien mi fantasía era ser escritora fuera del periódico, en formato libro, después empecé a escribir unas notas de vida cotidiana que consideraba menores. La primera fue ‘Fruterías nocturnas’. Entonces le hice una broma a mi exmarido: usé su apellido y mi nombre verdadero. Como suele pasar, el seudónimo genera efectos de estilo y de libertad, por lo cual cada vez fui más María Moreno y produje mucho más con ese nombre. Después ya quedó. Ahora es una consigna, ni siquiera es un nombre. Tuve otros seudónimos o, mejor dicho, heterónimos, con personalidades distintas: Rosita Falcón, que era una anciana jubilada, y un varón, machista paradójico, que se llamaba Juan González Carvallo.

¿Recibir el Premio Manuel Rojas la hizo pensar en los escritores chilenos que había leído?



Leí ‘Hijo de ladrón’ hace ya muchos años. La obra de un ‘anti-establishment’. En mi juventud he leído mucho, luego del sarampión nerudiano tradicional –con versos de memoria y embobamientos románticos–, a escritores chilenos en los cuales advertía la huella ‘beat’, como Fernando Alegría y Antonio Skármeta. De hecho, mi ‘on the road’ lo hice por Chile.



¿De qué escritores chilenos se siente más cerca? ¿Pedro Lemebel? ¿Diamela Eltit? ¿Cynthia Rimsky? ¿Lina Meruane?



Diste en el clavo. Todos ellos, en cuanto tienen un trabajo de tajeado de la lengua y, al mismo tiempo, una suntuosidad que, creo, viene del modernismo que, en la Argentina, Borges convirtió en un cierto tabú como legado con su imperativo de economía y austeridad casi puritano. Agregaría a Nelly Richard en cuanto a su teoría crítica y un interés común sobre feminismo y disidencia sexual en un cruce que jaquea el saber académico y privilegia la escritura como intervención política.



***



Actualmente, María Moreno da clases de crónica en la Universidad Nacional de las Artes y acompaña proyectos individuales, para lo que se puso un nombre divertido: “Partera de obra”. Es algo que le interesa cada vez más. “No diferencio como acción político-literaria la escritura de la edición –afirma–. Mi proyecto es eyectarme como cronista para ser el soporte de textos no tanto de ficción como de los que producen los nuevos ‘raros’ de Darío: los disidentes sexuales, los artistas políticos del presente, todo tránsfuga literario”.



Los dos títulos más recientes de María Moreno extreman rasgos de su escritura. ‘Oración’ (2018) revuelve nuevamente los géneros textuales –empezando por la literatura y el periodismo– al releer las cartas de Rodolfo Walsh a partir del enfrentamiento con el ejército en que murió su hija Vicki, en 1976. ‘Panfleto’ (2019), en tanto, compila sus artículos de 40 años en torno a erótica y feminismo.



Hoy trabaja en un libro sobre el suicidio, que por ahora se llama ‘Leche negra del alba’, como el verso de Paul Celan. “Tendré que volver a los clásicos de la filosofía, así que tengo bastante trabajo, ya que no cuento con una formación académica”, dice. “Siguiendo a Jean Améry, estoy tratando de pensar el suicidio fuera del campo de la psicología y de la sociología como una decisión que es preciso desdramatizar. Quisiera relacionar la cuestión del aborto, la reasignación de género, la eutanasia y la muerte voluntaria como oposiciones al totalitarismo biológico. Es ambicioso, seguramente un tema que tiene que ver con mi vejez, con un futuro más corto que me hace interesarme por las diferentes formas de despedirse”.



PEDRO PABLO GUERRERO

EL MERCURIO (Chile) - GDA