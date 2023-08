Rozalén camina hacia el supermercado sin que nadie la mire al pasar. Está hospedada en un pequeño hotel del barrio La Soledad, en Bogotá, y necesita comprar algunas cosas. No hay fans que la persigan para tomarse una selfie a su lado. Quizás a ella le guste ese anonimato. Es una tarde fría. Pocos minutos antes estaba llena de sol. “En Bogotá vives las cuatro estaciones en el mismo día”, dice, sorprendida por los cambios de clima.

Rozalén es su nombre artístico. El de nacimiento es María de los Ángeles Rozalén Ortuño. Con 37 años, es una de las cantautoras españolas con mayor fuerza en el panorama musical actual. Sus composiciones son aplaudidas no solo por sus colegas contemporáneos sino por artistas ya míticos, como Joan Manuel Serrat o Víctor Manuel. Todos la celebran.

En esta ocasión Rozalén no vino a cantar (solo ha dado un par de conciertos en Colombia, años atrás, y en escenarios pequeños), sino a conocer y acompañar proyectos educativos que se llevan a cabo en zonas vulnerables del país. Lo hizo de la mano de Entreculturas, una organización no gubernamental con la que ha visitado otras regiones del planeta. “No soy de las que llega a un sitio, canta y luego se va. No puedo. Si lo hago, me siento en deuda –dice Rozalén–. Por eso he venido a conocer más y mejor. Para poder hablar de una Colombia de la que no se habla tanto”. Con su inseparable guitarra colgada a su espalda (así su objetivo no fuera cantar ni tocar), la artista recorrió zonas como Guapi, en el Pacífico, o esa Cartagena dura que no suele ser mostrada a los turistas.

(Le puede interesar: Shakira: la primera artista latina en recibir el premio ‘Michael Jackson’ en los VMA).

Soy de pueblo, me he criado en el campo, con gente mayor. Me he rodeado de ancianos toda la infancia. Haber crecido así te hace tener un concepto distinto de la vida FACEBOOK

TWITTER

De alguna manera este viaje es reflejo de su arte: Rozalén no es una cantante que pueda encasillarse en las formas del mercado musical actual. Si bien en su país sus conciertos son éxito de taquilla y cada vez es más conocida más allá de las fronteras españolas, su objetivo esencial no es sumar números en plataformas musicales ni ser la artista más comercial. Sus propósitos son otros.

Al oír sus canciones con atención podría pensarse incluso que Rozalén forma parte de esa generación anterior de artistas para la cual el valor de la palabra y el compromiso tenían peso e importancia. “Cada vez me veo más alejada de cómo van de rápido las cosas –dice–. Soy de pueblo, me he criado en el campo, con gente mayor. Me he rodeado de ancianos toda la infancia. Haber crecido así te hace tener un concepto distinto de la vida”.

Ese punto de vista diferente la ha llevado a consolidar una obra musical particular. En diez años de carrera, ha publicado cinco discos y mantenido un camino en el que la temática social ha sido protagonista. Su casa discográfica la ha dejado hacer lo suyo, pero también porque sus canciones han logrado tener éxito. “Siento que ellos han comprendido cómo soy. Es como si pensaran: ‘bueno, María habla de cosas que duelen, de cosas que tienen que ver con la sociedad o con lo que está pasando, pero lo dejamos así porque de momento funciona’. Ojalá no deje de funcionar”.

(Le recomendamos leer: Los secretos y confesiones de la cantante Amy Winehouse se cuentan en un libro).

Dice que es de pueblo. ¿Cómo mantiene vivo ese espíritu, cuando su carrera la hace moverse por el mundo?

–"Yo vivo en un pueblo de Madrid, en Valdemorillo, cerca de El Escorial. Pero en la vida te adaptas. A veces, incluso, es divertido disfrazarte. Al principio tenía más prejuicio con todo, pero ahora intento disfrutar. De repente me prestan un vestido increíble y unos tacones y no me parece que por eso vaya a dejar de ser de pueblo, dejar de ser lo que soy".

La conexión de Rozalén con la música nació en su infancia. Desde niña ha cantado y tocado temas populares. “Yo vengo del folclore”, dice orgullosa. Su oído se acostumbró a lo que sonaba en casa: la copla que su madre escuchaba a diario y las canciones de autor que su padre ponía a repetición. Así entraron en su memoria musical nombres como Rocío Jurado o Isabel Pantoja, al mismo tiempo que el de Serrat o Joaquín Sabina. “Lo que no sé de dónde vino es el amor por los cantautores de Latinoamérica –agrega Rozalén–. Víctor Jara, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, me movían mucho desde niña. Me fascinaban las historias que tenían detrás. Su compromiso social, su gran personalidad”.

Música y terapia

Rozalén (nacida en Albacete, municipio de Castilla-La Mancha) estudió psicología y llegó a creer que ese sería su destino laboral. Cuando iba en la mitad de su carrera, comenzó a cantar en bares junto a algunos amigos, en el circuito de cantautor. Nada muy raro en el mundo universitario. Sin embargo, poco a poco, ella empezó a dedicarle más y más tiempo a la música. Armó una banda –que es casi la misma que la acompaña hoy– y se concentró más en las letras. Escribir canciones era algo que conocía desde su adolescencia.

Aunque no ha ejercido su carrera, la psicología está presente en sus composiciones. Muchos de sus colegas de profesión le han dicho que utilizan sus canciones para hacer terapia con los pacientes. Temas como la introspección, el autocuidado o el manejo del duelo suelen aparecer en su música. El día que yo me muera, por ejemplo, es una canción que ofrece un camino para ver la muerte de otra forma. Las suyas no son canciones pesimistas ni oscuras. Rozalén sabe tocar temáticas difíciles y dejar al mismo tiempo un buen sabor de boca. “Tengo un defecto, que a la vez es virtud: soy híper sensible. Necesito que haya un trasfondo, una profundidad; necesito conocer y vivir para cantar y contar”.

Facebook Twitter Linkedin

Rozalén ha cantado con leyendas de la música como Joan Manuel Serrat o Víctor Manuel. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

En su disco más reciente, Matriz, queda clara la influencia de sus ancestros, de esa tradición que Rozalén tanto valora. El disco nació como “un capricho”, dice la artista, para celebrar su décimo aniversario en la música. Sin embargo, ha logrado alcanzar un vuelo que ni ella esperaba. Matriz es un homenaje a las canciones que cantaba con sus abuelos, a esos temas que aprendió con sus padres; en él también reivindica las diferencias culturales de su país, la diversidad de lenguas, al interpretar temas en euskera, gallego o catalán.

(No deje de leer: La música de Mariachi se está quedando sin cantantes en México).

“Matriz es una manera bonita de decirle ‘te quiero’ a alguien. Al final, eso es lo que vine a hacer en Colombia: quiero saber cómo es su historia para comprenderla y adentrarme con respeto. Es una forma de decir que me importas”. Este disco tiene otra característica: está atravesado por el duelo. En los últimos dos años, Rozalén ha visto morir a su abuela, a su padre, a un tío y a otras personas también muy cercanas.

¿De qué forma está presente el duelo en Matriz?

Me resulta imposible separarlos de lo que me pasa y lo que vivo día a día FACEBOOK

TWITTER

–"En el disco hay unos interludios que grabé en la tumba de mis padres y mis abuelos. Cantar allá fue hermoso y sanador. Ha sido muy terapéutico para mí. Me gusta que el arte sea parte de los procesos de la gente. Yo voy cantando mi vida en cada disco y me resulta imposible separarlos de lo que me pasa y lo que vivo día a día".

Matriz es un disco a contracorriente, que es el rumbo que ella ha tomado en muchas ocasiones durante su carrera. En sus recitales, además de su banda de toda la vida, Rozalén siempre está acompañada de Beatriz Romero, una intérprete del lenguaje de signos a quien conoció años atrás. Desde entonces, la cantante tomó la decisión de que la acompañara en el escenario, con el objetivo de incluir a la población sorda. Aquí no se trata de que la intérprete de signos aparezca en un cuadrito al extremo de la pantalla, no: en este caso es un miembro más de la banda. “Es marca de la casa –dice Rozalén–. Las personas sordas saben que Beatriz siempre va conmigo y con esa seguridad asisten a mis conciertos”.

Shakira y champeta

En diez años de carrera musical ha recibido reconocimientos importantes. Disco de platino por su primera producción, en 2013; disco de oro por la segunda; de nuevo platino con el tercero y el cuarto disco. Premio Goya a la mejor canción original en 2021 con Que no, que no, tema de la película La boda de Rosa. Ese mismo año recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales, sin contar varias nominaciones a los Grammy Latinos.

También se ha reconocido su apoyo a las causas feministas y la defensa de las minorías. Pero una de las cartas que ella muestra con mayor orgullo es su capacidad para moverse en diferentes terrenos musicales: así como ha cantado con Serrat, con Omara Portuondo o con Raphael, ha colaborado con raperos o rockeros. “Estoy en tierra de todos y me siento privilegiada por eso –dice–. No me cierro a nada. Creo que lo único importante es la honestidad”. De hecho, ha sido una fan temprana de Shakira. Al inicio de su carrera, Rozalén abría sus shows con covers de la artista barranquillera. “Sus primeros discos me volaron la cabeza”.

Ha hecho varias versiones de canciones clásicas latinoamericanas, como La maza, de Silvio Rodríguez, o Volver a los 17, de Violeta Parra. ¿Qué recibe de esta música?

–"¡Es tantísimo lo que nos une! Para mí, españoles y latinoamericanos son lo mismo. Mira cómo ahora todos los artistas quieren ser latinos. En mi próximo disco, sin duda, haré algo con champeta. Estoy obsesionada con ella".

Rozalén conoció la champeta durante sus días de inmersión en esa Cartagena que no es ‘for export’. “No está mal algún día irte a un hotel, con tu pulserita de turista y tal, pero a mí me atraen más otras cosas. A lo mejor, en el fondo, al hacer estos viajes estoy buscando inspiración. Pero para mí son un cable a tierra, un crecimiento personal”, agrega Rozalén. Al andar por Colombia también ha quedado feliz de comer frutas “que sí saben a fruta”, de repetir ajiaco (su plato preferido), pero sobre todo de poder hablar con la gente, de comprender sus historias y llegar a lugares a los que, incluso, “muchos colombianos no llegan”.

(Puede interesarle leer: Solo hay dos latinos en los 50 mejores cantantes del rock elegidos por 'Billboard').

¿Qué sigue ahora en su carrera, después de Matriz?

–"Estoy en un momento en el que necesito cantarle al amor. Pienso que se puede combinar muy bien con la temática social. Mira cómo Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat o Luis Eduardo Aute, por ejemplo, escribieron grandes canciones de amor. Ahora voy a dedicarme un poco a cantarle a lo simple de la vida. Tengo ganas de decirle más ‘te quiero’ a la gente que está a mi lado".

MARÍA PAULINA ORTIZ

Cronista de EL TIEMPO

@mpaulinaortiz