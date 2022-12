Juan Pablo Vega viene de smoking a su próximo concierto en Bogotá. El 15 de diciembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el cantautor protagonizará una ‘Noche de gala’, en la que personificará a un ‘crooner’, uno de esos cantantes que se volvieron tendencia a principios del siglo XX y que se caracterizaban por su vestido elegante, una voz aterciopelada y una actitud seductora. La cita no solo incluye un viaje por los éxitos de Vega, sino que es la primera interpretación en vivo de algunas de las canciones de su próximo álbum, que está pensado para salir en marzo del 2023.



De este nuevo trabajo ya se conocen tres canciones: ‘Amiga mía’, ‘Me vale’ y ‘98’, el sencillo que se estrenó el pasado viernes 9 de diciembre.

Juan Pablo Vega ha hecho una gran carrera que ya incluye dos álbumes de estudio, dos EP y colaboraciones con artistas como Marc Anthony, Fonseca, Esteman, Oh’Laville, Caloncho, Santiago Cruz y muchos más. En conversación con EL TIEMPO, este músico ganador del Grammy latino a ‘Productor del año’ en 2019 habló sobre la construcción de este espectáculo, el proceso de creación de su nuevo álbum y un poco de lo que viene para su carrera el próximo 2023.

¿Cómo fue el montaje de esta ‘Noche de gala’?

Cuando empecé a hacer música, en mi primer disco, ‘Nada personal’, hacíamos este formato de trompeta, saxofón y trombón. Ahora vamos a rememorar esos arreglos que habíamos hecho para las presentaciones de hace diez años, ajustándolas a la nueva música que ha salido. Y todo va a girar en torno a este personaje que hemos venido creando que es esta especie de ‘divo’ y con toda esta onda medio ‘crooner’. Me parece que la mejor forma de cerrar el año es justamente con esta noche de elegancia, de cantar en smoking, además en uno de los que yo creo es uno de los lugares más emblemáticos para hacerlo que yo creo es el Teatro Mayor. Entonces, va a ser un show con varios actos. El primero tiene una onda super setentera, después viene una parte acústica, una parte tropical y así, es muy dinámico, pero siempre bajo la premisa de que esta es una noche de elegancia.

Al mismo tiempo que se prepara este ‘show’ tan elaborado, también estuvo haciendo uno acústico en Madrid. ¿Le parece más complicado hacer un concierto en gran formato o hacer uno en el que solo sea usted y su guitarra?

Es una buena pregunta. Yo creo que mi máximo nivel de confort como cantante es con la guitarra siempre. Así es como me crié, por así decirlo. La presentación acústica tiene más licencias para deconstruir la canción, armónica y melódicamente, y más licencias para el storytelling, entonces uno ahí es que puede contar de dónde vienen las canciones. Mientras que en el formato con banda es bien distinto porque la guitarra se apacigua mucho más, porque ya no es el centro sino que hace parte de un todo. Entonces ahí me enfoco es en acompañar el arreglo, darles más visibilidad a los músicos y músicas que me acompañan y también significa un descanso para mí como cantante, en el sentido en que, como hay algo que me respalda, puedo enfocarme más en cosas interpretativas como el baile o el desplazamiento por el escenario. Entonces, no sé cuál es más compleja que la otra, pero son dos cosas totalmente distintas.



¿Cómo fue el proceso de creación de este último álbum?

Fue bien particular, nunca lo había hecho de este modo, porque me encerré en un estudio 20 días a hacerlo. Esto fue en Ciudad de México, en el lugar donde regularmente produzco y grabo mi música que se llama El Desierto. Pudo ser así porque el estudio es también una especie de hotel, entonces ofrece la oportunidad de que te quedes ahí y así convives todo el tiempo con la música, o con la idea de hacerla, por lo menos. Entonces, fue un proceso bastante colaborativo en el que yo llamaba gente para que vinieran a escribir música conmigo y ellos se quedaban una noche y se iban al otro día. Y así cuando se iba uno venía otro compositor o compositora y seguíamos haciendo música. Demandaba muchísima energía, eso sí, porque cada persona que llegaba con algo distinto, entonces la rutina de componer constantemente era bastante desgastante, pero creo que dio como resultado un disco precioso, probablemente mi disco favorito.

¿Siempre prefiere el proceso de composición como algo colaborativo o cree que sus ideas fluyen mejor en solitario?



En un principio sí fui muy celoso de dejar entrar a las personas a componer. Pero, en esta oportunidad sí me di ese chance de llamar amigos y amigas en los que confío plenamente y que sabía muy bien podían salir con algo interesante. Lo bueno de componer con otras personas es que te retan, te sacan de tu zona de confort y terminas haciendo cosas que probablemente no se te hubieran ocurrido solo. Entonces el ejercicio fue precioso, porque implicó encontrarse con sonoridades distintas y adaptarlas a mi manera de hacer las cosas para dar como resultado lo que será este disco.

‘Amiga mía’ es de lo poco que ya conocemos de este disco, ¿cuál es la historia detrás de esa canción?

Esa canción la compusimos en abril de este año junto con Miguel Rico. La idea inicial era una especie de oda a esas baladas ochenteras y setenteras que eran superpegajosas. Además, la célula “amiga mía” se ha utilizado muchísimas veces, entonces también queríamos jugar con eso. No era tan en serio, en la canción nos enfocamos más en crear este himno ochentero y ya cuando la canción estaba mucho más aterrizada terminé la estrofa con mi novia, Estefanía Piñeres. Hace poco hablaba con alguien sobre Amiga mía y le comentaba que para mí es muy difícil escuchar mis canciones una vez están terminadas. Siempre tomo una distancia prudente porque de otra manera les encuentro errores o cosas así, pero ‘Amiga mía’ es una canción que puedo poner y disfrutarla y cantarla y sentirla. Suena un poco absurdo, pero es muy difícil lograr eso.



¿En qué momento decide tomar un sentimiento o una historia y volverlo canción?

Bueno, hay muchas formas de entrar en el ’mood’ de escribir una canción. En el caso de ‘Amiga mía’, yo tenía una melodía de esas que llegan de repente y que de no ser por las notas de voz del celular se perderían. Entonces, a mí me pasa que escucho una melodía y me sugiere un mood, y en este caso pensaba en una cuestión medio nostálgica, un saudade ahí extraño. Entonces hablé con Miguel Rico y lo que me pasa con él es que siempre que nos juntamos ya sabemos para dónde vamos a ir, porque los dos tenemos gustos muy parecidos. Yo sabía que él iba a ser el coautor perfecto que entendería el tipo de canción que iba a ser Amiga mía. Empezamos entonces con esta melodía a tirar frases y recuerdo que lo primero que salió fue esta célula de “amiga mía”, que inmediatamente me dio una onda de la música que escuché chiquito por radio y así empezamos a escribir. Sí creo que la letra es nuestro punto débil, y no porque diga que sea mala, sino porque para nosotros es más fácil la parte melódica y armónica que la lírica. Así que nos tomó tiempo y en el camino entró Estefanía Piñeres y nos ayudó a organizar las ideas que dieron como resultado la canción.

Alguna vez dijo que el desamor le servía más para componer que el amor. ¿En qué dirección diría que va este disco en ese sentido?

Hay un poco de todo. Justamente la última canción que salió fue ‘Me vale’, que es una canción que no es tan en serio. La hice con cuatro amigos con los que siempre tengo como un ambiente de vacile y yo sabía muy bien que no iba a salir nada tan grandilocuente en materia de letra. Sabía, más bien, que iba a salir algo groovero, algo con muchísimo despliegue musical. Entonces me junté con tres productores, mis favoritos de Colombia, que son Andrés Torres, Mateo Lewis y Andrés Rebellón, y sabía que no nos íbamos a juntar a hacer una balada ni algo muy profundo, sino a hacer algo que fuera un goce. Probablemente fue ese gustito que tenía hace mucho tiempo represado de hacer un arreglo musical supergrandilocuente y super-aletoso y dio como resultado Me vale. A lo que voy con todo esto es que sí hay algo transversal dentro de mi música y es la nostalgia. Esa es mi manera de sentir y no es que yo haya lo elegido o me lo haya propuesto, es una cuestión que nace naturalmente desde chiquito, entonces este nuevo álbum trae muchas canciones así. Aunque también hay otras cosas en las que quise salir de mi zona de confort, por lo que creo que el resultado es un álbum bastante variado.



Y en el espíritu de salir de esa zona de confort, ¿qué nuevas facetas exploró en este álbum? Ya que ha hecho mucho énfasis en que es un artista al que no le gusta repetirse.



Diría que en este disco solté un poco el reggae, también para dejarlo descansar y, en cambio, hay una cosa mucho más soulera, hay mucho groove dentro de este disco. Me vale probablemente es como la que más tenga eso, pero también hay muchísimos nuevos instrumentos que quise explorar, hay arreglos de cuerdas, está el lap steel, que es un instrumento que me encanta y también lo metí mucho en este disco, hay un par de canciones con construcción de bolero, que también creo es una cosa supertransversal dentro de mi música —no tanto por el género como tal, sino en la gestación de líneas melódicas muy ‘bolerescas’—, hay cosas de lo-fi, el clásico guitarra y voz. En fin, va a ser un disco con una sonoridad de arriba abajo y eso es por haberlo hecho en estos 15 días encerrado en El Desierto.



SANTIAGO GÓMEZ CUBILLOS

Escuela de periodismo multimedia EL TIEMPO