'El presente es lo que me queda para vivir': El Puma

La voz del Puma ha sido la marca durante seis décadas de muchas baladas, algunas canciones tropicales y varios boleros. Pero en el 2014, sus seguidores se enteraron de que su ídolo, tal vez, no volvería a cantar: padecía una fibromatosis pulmonar, una enfermedad incurable que no le permitía respirar bien.

Sin embargo, su fe en Dios y la ciencia médica devolvieron a José Luis Rodríguez a los escenarios, luego de un doble trasplante de pulmones, que se le practicó en el 2017. El Puma ha vuelto a rugir.



“Contar la muerte no es fácil, vivirla es muy difícil, tener el desapego al momento de partir es indispensable. ¡La felicidad consiste en el desapego total!”, dice al respecto de ese difícil momento el artista venezolano, que estará en Bogotá.



A sus 76 años, el cantante, actor, empresario y productor musical se parará la próxima semana frente a sus fanáticos, con su gira Agradecido, en el Centro de Eventos de la Autopista Norte, donde interpretará sus canciones más conocidas: Voy a perder la cabeza, Culpable soy yo, Agárrense de las manos, Dueño de nada, Pavo real y No te pareces a nadie, por mencionar solamente algunas.



“El show está diseñado para repasar mi vida musical, que es algo extensa... Uno intuye qué quieren escuchar y hay de todo un poco”, adelantó el Puma en charla con EL TIEMPO, en la que también habló de la situación en su país natal, de su época como bolerista y su carrera.

Lo vimos con mucha energía en el concierto de la frontera en Cúcuta, en febrero pasado.

​

Me siento bien, espero que todo salga como está pensado. Esta gira ha sido reposada, uno o dos conciertos máximo por semana, tomándolo suave, sin sacrificarnos como antes y disfrutando más de la gente.



Es imposible no preguntarle por la situación en Venezuela. Incluso, supimos que se lanzaría a la Presidencia.

​

Sería osado de mi parte pensar en una Presidencia de Venezuela cuando hay unos héroes que son Juan Guaidó, María Corina Machado y Leopoldo López, que se han jugado la vida durante mucho tiempo por la libertad de Venezuela. Tengo mi propio pensamiento de cuál sería el Estado ideal, que no lo veo en América Latina. Si tuviese la oportunidad de reunirme con la gente que va a llevar los destinos del país, con mucho gusto se los doy a conocer, es muy simple y muy sencillo de llevar a cabo.



En su carrera, ¿hay alguna canción que signifique mucho para usted?



Hay canciones que toman más sentido ahora, en este renacer, en esta vuelta a la vida, en esta resurrección. Interpretar algunas canciones va a ser mucho más sentido, por supuesto, que antes porque estoy viviendo una situación muy especial de mi vida, con agradecimiento a Dios por regalarme un poco más de tiempo. Mi forma de ser, mi pensamiento, es diferente, es una lección que he aprendido.

¿Ha considerado su importancia para las nuevas generaciones que han seguido su camino?



Lo que he hecho es, simplemente, porque lo he sentido, pero no para dejar una huella musical, esa es una forma de egoísmo brutal que nunca ha pasado por mi mente. No hago las cosas para que la gente me recuerde, no hago las cosas para que digan: ‘Qué bueno era o como era el Puma’.



Me encantaría que nos contara de su época como bolerista, con la Billos.



Fue una época muy hermosa. Yo reemplacé a Felipe Pirela cantando boleros, el maestro Billo Frómeta (director de la orquesta) tuvo paciencia conmigo. Pirela era muy querido por la gente y me costó ocupar su lugar, hasta que la gente se acostumbró a mi voz. Con la sabiduría del maestro Billo pude permanecer en la orquesta durante cinco años y estuve como en 450 bailes, fue una época hermosa, recorrí un poco Colombia, fui por Valledupar, Sincelejo, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Bogotá y Cali, entre otras.



¿Cómo es la vida del Puma ahora?



Le dedico tiempo a mi mujer, a la cual no le presté atención cuando estuve de viaje; comparto con los pocos amigos que me dejó Dios, los otros tóxicos ya no están. Disfruto con el público, con la gente, disfruto cada momento como si fuera el último, no cuento con el ayer porque se fue, no cuento con el futuro porque no ha llegado, pero sí cuento con el ahora, el presente que es lo que me queda para vivirlo intensamente.

¿Cuándo y dónde?

Centro de Eventos Autopista Norte, viernes 14 de junio, 10 p. m. Boletas: 100.000, 160.000 y 220.000 pesos, en www.tuboleta.com

SOFÍA GÓMEZ G.@s0f1c1ta