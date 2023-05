Quinientas páginas de reflexión sobre las vanguardias estéticas latinoamericanas y sus vasos comunicantes con la política no suele ser la fórmula del éxito editorial. Pero Delirio americano, del ensayista bogotano Carlos Granés, se ha convertido rápidamente en un libro de culto, de esos que de repente recomiendan todos los amigos lectores que uno tiene, como si se hubieran puesto de acuerdo. Lo que hace impostergable el encuentro con sus páginas.



Granés estuvo en Cartagena como plato fuerte del congreso de la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), un universo alejado de los movimientos artísticos que estudia el ensayista. Fui hasta allá a entrevistarlo y, sobre todo, a averiguar por qué todo el mundo, hasta las agremiaciones de fondos pensionales, quisieron oír lo que tenía para decir.

Delirio americano es un libro sui generis. ¿Cómo nace la idea de enlazar en un ensayo la estética y la política?

Ha sido mi obsesión desde hace mucho tiempo. Mi primer trabajo fue como profesor de una facultad de Bellas Artes. Y mi tesis de pregrado en psicología fue una excusa para aprender de arte y literatura, en específico de la vanguardia artística, que es donde la estética se mezcla con la política de una forma mucho más clara. En 2011 publiqué un libro que abordaba esta temática en Estados Unidos y en Europa, El puño invisible, en el que había pensado meter a América Latina. Pero me di cuenta de que ese era un universo riquísimo, complejísimo, no homologable con los universos de Estados Unidos y Europa, así que lo aparqué durante 10 años.

Fui recopilando una cantidad de información y conocimiento, y en 2017 me senté a escribir. Pensé que el libro sería estrictamente sobre vanguardias, pero me di cuenta de que tenía que remontarme como mínimo a 1898 para abordar el arielismo, que es fundamental en la historia intelectual latinoamericana. Y seguí tan engomado que no paré, llevando el libro tan hasta el presente como fuera posible.

¿Cuáles de esos movimientos que identifica, que son tantos, son cruciales para entender a la región?

Hay tres elementos muy concretos del fenómeno vanguardista latinoamericano: el indigenismo, el cosmopolitismo de los contemporáneos mexicanos y el movimiento antropofágico brasileño. Su obsesión compartida es la identidad. Pero mientras el indigenismo asumió como materia de la cultura y personaje político al indio, el cosmopolitismo hace todo lo contrario: rechaza de plano ese impulso nacionalista. El camino intermedio es el movimiento antropofágico: aprovechemos, dice, todo el reservorio cultural que hay en Brasil, pero no tengamos miedo a las influencias extranjeras. Esas tres tendencias se ven muy bien en los años 20, aunque, hay que decirlo, el movimiento que ganó fue el indigenista. El cosmopolitismo fue el gran derrotado. La antropofagia dejó algo vivo que se retomó en los 60.

El libro pertenece a la Editorial Taurus, sello editorial de Penguin Random House Foto: Archivo particular

¿Cómo se entretejen esos movimientos con la política, que es el gran tema de su ensayo?

Los años 20 fueron un periodo de búsquedas identitarias tremendas. En las décadas previas hubo intentos por forjar identidades latinoamericanistas —el arielismo fue eso—, pero en los años 20 eso estalla. Se empiezan a buscar identidades nacionales o regionales. Luego, por culpa del crac del 29, las oligarquías tradicionales se debilitan y entra una nueva élite, una nueva casta, que son los militares. Dan golpes de Estado de arriba a abajo del continente. Muy inspirados por el fascismo de Mussolini, se nutren del contenido simbólico que han creado los artistas y lo cooptan. En algunos casos para crear una fachada progresista, en otros simplemente para endiosar su imagen. Es un momento trágico para la cultura porque se pone al servicio de proyectos políticos, de caudillos.

En el ensayo sale magullada la idea romántica del artista o el intelectual como crítico del poder...

Sí, en efecto la idea del intelectual libre, independiente, empieza a existir muy recientemente. Se creía en la independencia del intelectual procubano, pero este demostró estar bastante plegado, no por coacciones, sino por espejismos, a un proyecto antidemocrático, que iba en contra de lo que supuestamente defendía el intelectual, que era la libertad. A partir de los 70, los intelectuales se emancipan del proyecto castrista y comienza a existir un intelectual crítico, a contracorriente no solo de la política, sino de su propio gremio. Aparecen voces verdaderamente libres, que no le temen a la censura pública, al rechazo de sus compañeros, a la censura de la izquierda latinoamericana, que en ese momento fue potentísima en el medio académico, literario, plástico. Ahí sí hay verdadera libertad.

Ha mencionado a Cuba, que es un lugar central en el Delirio americano...

Cuba es la puerta a Latinoamérica por el Atlántico, un puerto de llegada donde, desde La Colonia, han confluido personajes e ideas. Ha estado en el ojo del huracán por dos motivos, primero desde 1900 hasta 1960. Después, de 1960 hasta 1990, como mínimo.

“El Presidente tenía un gabinete que demostraba una escisión de su alma.

El primer punto es la guerra hispanoestadounidense, que supone el fin del colonialismo español y el inicio de una nueva etapa de obsesión antiimperialista. Cuba queda bajo potestad norteamericana, pero sigue siendo parte de América Latina. Es un territorio que detona todas las obsesiones, los demonios, las angustias latinoamericanas, aquellas que Rodó expresa con solvencia e impacto brutal en el Ariel. Eso va a ponerles fin a movimientos culturales cosmopolitas, que bebían de fuentes griegas o francesas, y fuerzan un giro americanista como forma de resistir a la influencia yanqui. Ese fenómeno se extiende, hasta que otro arielista, Fidel Castro —un cruzado del ideal y la pureza moral, y un antiyanqui decidido—, llega al poder justamente derrocando a un dictador proyanqui.

Eso reanima el legado intelectual latinoamericano que empezó a forjarse desde 1900 con todas las obsesiones del arielismo: antiimperialismo, nacionalismo latinoamericanista, deseo de pureza moral, cruzada del ideal. Y le suma un elemento: cierto victimismo liberacionista. América Latina está oprimida por el imperio yanqui, luego la misión del patriota latinoamericano ya no es engrandecer el concepto de nacionalidad, sino emancipar a su nación. Después eso se va a teñir de rojo, influenciado por el marxismo-leninismo y el mundo soviético, pero la raíz intelectual es muy americana y viene desde 1900. El ADN castrista es arielista.

Hablemos del populismo. En el libro dice: “El populismo impone una lógica de comunicación salvaje”. ¿A qué se refiere?

El populismo necesita una comunicación salvaje para polarizar, y una sociedad polarizada se simplifica y banaliza muchísimo. Acaba repartida en trincheras antagónicas. Y una vez tú te afilias en una trinchera, te tienes que tragar un paquete ideológico completo, un conjunto de ideas y valores poco matizados. Tienes que pensar exactamente igual en arte, cambio climático, economía, religión, transformaciones sociales, tienes que pensar igual en todo. Eso es restarle complejidad al ser humano, convertirlo en partisano, en pueblo, en rebaño, en grey; no en una ciudadanía crítica.

Creo que es lo más nefasto que le puede pasar a una sociedad. El debate público cae al lodo, por no decir al estiércol. Una vez te atrincheras, no le pides cuentas a tu líder, simplemente lo apoyas. Simplemente eres un partisano en una lucha cósmica por el bien, en contra del mal, y dejas de pedirle cuentas. Lo vas a apoyar en lo que haga y diga, porque estamos en guerra. Una guerra que hoy se llama ‘guerra cultural’, con connotaciones de división social y de entrega a lo que diga mi grupo, mi rebaño. El individuo se desdibuja, el sentido crítico se desdibuja, solo queda el eslogan, el ataque, la comunicación salvaje.

La obra ensayística de Carlos Granés ha sido traducida a varios idiomas y su libro El puño invisible, publicado en 2011, lo hizo merecedor el mismo año del Premio de Ensayo Isabel Polanco . Foto: Archivo particular

Ha dicho que “una de las perversas paradojas del mundo contemporáneo” es que “los creadores están muy expuestos a la cancelación y los políticos gozan de una impunidad desconcertante”...

Los artistas, que eran heraldos y máximos exponentes de la libertad, de la transgresión, de la ruptura de tabúes, se han convertido en representantes de las causas morales de la humanidad. Han perdido su papel de niños terribles, que era un lujo que se podían dar: ser infantiles, traviesos, irónicos, humoristas; y, por el contrario, se han convertido en solemnes y moralistas. Mientras que los políticos, Donald Trump, por ejemplo, se pueden comportar como niños. Trump gobierna, pero puede hacer chiquilladas, trastadas, payasadas, transgredir los límites de la moral, y pareciera que no le pasa nada.

El artista de hoy que hace ese tipo de cosas se expone a la cancelación. En cambio, el político populista, el político salvaje, no. Aquello que genera animadversión también genera atención, tráfico, editoriales, catapulta a un personaje que no tiene programa —como Rodolfo Hernández— al centro del debate y la atención pública. Es muy útil para desconocidos y outsiders, que de un momento a otro parecerían ser actores relevantes simplemente porque llaman la atención

Finalmente, ¿qué le dice su investigación a la Colombia de hoy?

Que el arielismo sigue vivísimo. Esa política del ideal, de causas morales que embellecen o perfeccionan el alma humana en detrimento de las cosas pragmáticas, está más viva que nunca. El presidente Gustavo Petro tenía un gabinete que demostraba una escisión de su alma. Por un lado, ministros destinados al ideal, al activismo. Pero, por otro lado, una rama ministerial posibilista. Y en este último remezón ha barrido el área pragmática y ha reforzado el área ideal. Eso es claramente un rezago del arielismo. También lo es la búsqueda de lo total, de la perfección, el no conformarse con pequeñas soluciones reformistas. No conformarse con un proceso de paz con el Eln, por ejemplo, que sería viable, sino buscar la totalidad, un sueño de perfección muy propio de los artistas. Los artistas buscan refundar mundos, crear obras perfectas. Los políticos no deberían hacerlo, pero a veces lo hacen.

